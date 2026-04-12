12/04/2026

EU – Armenia

Իջևանի շենքերից մեկի տանիքում հրդեհ է բռնկվել․ հայտարարվել է բարդության «1 Բիս» աստիճան

infomitk@gmail.com 12/04/2026 1 min read

Ապրիլի 11-ին, ժամը 22։42-ին Տավուշի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Իջևան քաղաքի շենքերից մեկի տանիքում հրդեհ է բռնկվել։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է Վալանսի փողոցի շենքերից մեկի տանիքում:

Հայտարարվել է հրդեհի բարդության «1 Բիս» աստիճան․ դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից ևս երկու մարտական հաշվարկ և ավտոսանդուղք։

Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 23:35-ին, մարվել՝ ապրիլի 12-ին, ժամը 00:30-ին: Այրվել են շենքի տանիքի փայտե կառուցատարրերը (մոտ 150 քմ)․ փրկարարները տարհանել են 25 բնակչի:

Հրշեջ-փրկարարները կանխել են հրդեհի տարածումը դեպի տանիքի մնացած հատված և բնակարաններ:

Բաց մի թողեք

