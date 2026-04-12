12/04/2026

EU – Armenia

Իրան-ԱՄՆ բանակցությունների վերաբերյալ հակասական և խիստ սակավաթիվ տեղեկություններ են հայտնի․ իրանագետ

infomitk@gmail.com 12/04/2026 1 min read

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրում է․

Պակիստանի մայրաքաղաքում Իրան — ԱՄՆ բանակցությունների վերաբերյալ հակասական և խիստ սակավաթիվ տեղեկություններն ի մի բերելով, կարելի փաստել, որ մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկել են պատվիրակությունների տեխնիկական թիմերի միջև քննարկումներ և ինչ-որ եռակողմ գործընթաց։

Վերջինս, կարծում եմ՝ դեռևս չի կարելի կոչել լիրարժեք դեմ առ դեմ կամ անուղղակի բանակցություններ, սակայն դրա առկայությունը փաստ է։

Խոսքն ավելի շուտ կողմերի միջև բանակցային շրջանակը հստակեցնելու միտված նախնական շփման մասին է, քանի որ մինչբանակցային կարևոր տարաձայնություն կա՝ Լիբանանում հրադադարը, որն այդպես էլ չի կայանում, չնայած Իսրայելը նկատելիորեն թուլացրել է հարվածները։

Տեխնիկական թիմերի բանակցությունները վերաբերում են, մասնավորապես, ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների հետևանքով սառեցված իրանական միջոցների ապասառեցման գործընթացին, որը նույնպես իրանական պայման էր և որին ԱՄՆ-ում համաձայնել են։

Առայժմ որևէ պաշտոնական հայտարարություն չկա ոչ մի կողմից, և գրեթե ամեն ինչ տեղի է ունենում խիստ փակ ձևաչափով։

Բաց մի թողեք

1 min read

