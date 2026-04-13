13/04/2026

Ինչո՞ւ են ամերիկյան նավերը Պարսից ծոցում, պետք է լքեն տարածաշրջանը

infomitk@gmail.com 13/04/2026 1 min read

ԱՄՆ-ի նավերը պետք է լքեն Պարսից ծոցը, հայտարարել է Հնդկաստանում Իրանի Գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչ Աբդուլ Մաջիդ Հակիմ Իլահին։

«Ինչո՞ւ են ամերիկյան նավերը Պարսից ծոցում։ Ի՞նչ են նրանք անում այնտեղ։ Դրանք պետք է լքեն տարածաշրջանը։ Մենք կարող ենք ինքներս ապահովել բոլոր նավերի անվտանգությունը։ Մենք ուզում ենք, որ նեղուցը բաց լինի, բայց այնտեղ ստեղծված իրավիճակը անբարենպաստ է»,- ասել է Իլահին։

«Մենք ստիպված ենք խնդրել աշխարհի առաջնորդներին և բոլոր ազգերին, ովքեր ձգտում են խաղաղության և արդարության, միավորվել ու դադարեցնել պատերազմը»,- նշել է Գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչը։

Ըստ պաշտոնյայի՝ եթե պատերազմ չլինի, ճգնաժամ չի լինի։

