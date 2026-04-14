Բազմամարդ հանրահավաքով ի՞նչ «մեսիջ» տվեց «Ուժեղ Հայաստանը» Նիկոլ Փաշինյանին

Շաբաթ օրը Ազատության հրապարակում կայացավ «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի բազմահազարանոց հանրահավաքը, որի ժամանակ հնչեց նաև Սամվել Կարապետյանի առաջին` «Փոփոխության ելույթը»:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Թեպետ իշխանության ներկայացուցիչներն ու մերձիշխանական սատելիտները փորձում էին տպավորություն ստեղծել, թե հանրահավաքը մարդաշատ չէր, սակայն անհերքելի փաստն այն էր, որ Ազատության հրապարակում տսանյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել: Դրա մասին են վկայում թե՛ հենց հրապարակից արված կադրերը, թե՛ հուժկու երթը:
Ի՞նչ է նշանակում այս ամենը: Առաջին հանգամանքն այն է, որ «Ուժեղ Հայաստանն» իրապես չափազանց բարձր վարկանիշ ու աջակցություն ունի մեր հանրության շրջանում: Երկրորդ՝ մեր հասարակության մեծամասնությունը մերժում է գործող իշխանություններին ու ձգտում է արմատական փոփոխությունների՝ հանուն երկրի փրկության: Երրորդ՝ նույնիսկ հակաժողովրդավարական բռնաճնշումները, իրավապահ ամբողջ համակարգն ընդդիմադիրների դեմ քաղաքական գործիք դարձնելը, վարչական ռեսուրսը մեկ անձին ծառայեցնելը չեն փրկում գործող իշխանություններին, չեն հուսահատեցնում մարդկանց, ինչը ենթադրում է, որ առաջիկա ընտրություններին կլինի աննախադեպ մասնակցություն, որը ձեռնտու չէ գործող իշխանություններին:
Վերջապես, այս հուժկու հանրահավաքը լուրջ «մեսիջ» էր, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը, հասկանալով, որ կորցրել է իշխանությունը, «վա բանկ» գնա ու հրահանգի չգրանցել «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը, ապա ժողովուրդը պարզապես կհեղեղի Երևանի և այլ բնակավայրերի փողոցները, ինչը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ իշխանությունների համար: Իսկ ցանկացած երկրի համար շատ ավելի լավ ու ճիշտ է հասնել իշխանափոխության ընտրությունների միջոցով:
«Պետք է ցույց տալ, որ իշխանության բերած խաղաղության և պատերազմի դիլեման կեղծ է, և ընդդիմադիր որևէ ուժ խաղաղությունը չի դնում կասկածի տակ»
Ինչպե՞ս փայտ չդնել ընդդիմության «անիվների» մեջ
Մայրական սիրտը, որ պատերազմը չկարողացավ կոտրել