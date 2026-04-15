15/04/2026

Բախվել են 12 ուղևոր փոխադրող Երևան-Դիլիջան-Իջևան երթուղու «Գազել»-ը և «Մոսկվիչ»-ը․ կան վիրավորներ. Լուսանկար

Ապրիլի 15-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։

Ժամը 17։00-ի սահմաններում Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի 74-րդ կմ հատվածում, «Ծովագյուղ» սուպերմարկետի մոտ բախվել են Կոտայքի մարզի բնակիչ 62-ամյա Մարութ Ս․-ի վարած «Москвич» մակնիշի և Երևան-Դիլիջան-Իջևան երթուղին սպասարկող, Երևանի բնակիչ 68-ամյա Գուրգեն Ս․-ի վարած «ГАЗель» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես հայտնել է Shamshyan.com-ը, վթարի հետևանքով վարորդներից Մարութ Ս․-ն և 1 ուղևոր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Սևան» բժշկական կենտրոն, իսկ «ГАЗель»-ում եղել է 12 ուղևոր, որոնց շտապօգնության բժիշկները տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել, սակայն վերջինները հրաժարվել են հիվանդանոց մեկնելուց։

Վթարի փաստով Սևանի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

1 min read

Ինչպե՞ս է նշվելու «Քաղաքացու օրը», ո՞ր բնակավայրերն են ընդգրկված

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի անդամներ Գոհար Ղումաշյանի և Վերժինե Ստեփանյանի նկատմամբ կիրառվել է վարչական հսկողություն. Լուսանկարներ

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զինծառայող է զոհվել

14/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Ապրիլի 16-ի աստղագուշակ․ Շատ մի ապավինեք ձեր շրջապատին, նրանք կարող են ձեզ հուսախաբ անել

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին դժգոհ է ԱՄՆ-ից

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս է նշվելու «Քաղաքացու օրը», ո՞ր բնակավայրերն են ընդգրկված

15/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովան մեկ տարի անց դուրս կգա ԱՊՀ-ից․ փոխվարչապետ. Լուսանկար

15/04/2026 infomitk@gmail.com