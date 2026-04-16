Քանի ընտրող կա ՀՀ-ում

Ստացվել է ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պաշտոնական գրությունը, որտեղ ներկայացված է 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ընտրությունների ընտրողների թվի վերաբերյալ տեղեկությունը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրել է․ Պաշտոնական փաստաթղթում նշվում է, որ «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2026թ. հունիսի 7-ին կայանալիք ընտրությունների ընտրողների թվի վերաբերյալ տեղեկանքն ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի վարչական շրջանների» կցվում է գրությանը։
Ըստ այդ տեղեկանքի՝ ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմում է 2 489 031։
Մարզերով պատկերն այսպիսին է.
• Արագածոտն — 113 302
• Արարատ — 220 058
• Արմավիր — 224 696
• Գեղարքունիք — 178 402
• Լոռի — 213 703
• Կոտայք — 238 979
• Շիրակ — 209 519
• Սյունիք — 101 648
• Վայոց ձոր — 43 751
• Տավուշ — 101 695
Երևանում ընտրողների թիվը բաշխված է այսպես.
• Կենտրոն — 95 393
• Քանաքեռ-Զեյթուն — 57 937
• Էրեբունի — 91 130
• Նուբարաշեն — 8 539
• Նորք-Մարաշ — 10 916
• Ավան — 39 919
• Արաբկիր — 95 763
• Դավթաշեն — 35 028
• Աջափնյակ — 85 354
• Մալաթիա-Սեբաստիա — 109 785
• Շենգավիթ — 113 456
• Նոր Նորք — 100 058
Այսպիսով, հունիսի 7-ի ընտրություններին ընդառաջ ամենամեծ ընտրազանգվածն ունի Կոտայքի մարզը՝ 238 979 ընտրողով, իսկ Երևանում ամենամեծ թվերը գրանցված են Շենգավիթում՝ 113 456, Մալաթիա-Սեբաստիայում՝ 109 785 և Նոր Նորքում՝ 100 058։
