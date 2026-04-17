Արդարադատության «անարդա՞ր» նախարարը

Իրեն պարբերաբար գովերգող մեծարգո Տիկին Գալյանը համառորեն չի պարզաբանում կամ չի կարողանում դա անել այնպիսի խնդիրների մասին, որոնք բախտորոշ նշանակություն ունեն մեր պետության համար, օրինակ և առնվազն այսօրվա երկու կարևորագույն իրադարձությունների մասին՝
1 – ԱԺ ընտրություններ՝
1․1․Չնայած առկա համապատասխան հանձնարարականների ԸՕ-ում որևէ հստակություն չի իրականացվել վարչական ռեսուրսների օգտագործման խնդրի մասին քարոզչության ժամանակահատվածի համար», որի արդյունքում՝ Վարչապետն ասում է մի բան, իսկ ԿԸՀ՝ մեկ ուրիշ և հավեսով չարաշահում են։
1․2․ՉԻ հստակեցվել «հանրային պաշտոն» և «հանրային ծառայության պաշտոն» վերջույթների խառնաշփոթը «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում, որի արդյունքում, պատգամավոր կարող է դառնալ նաև նա, ով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվել է ապօրինաբար, դատվածություն կամ պատգամավորական գործունեության հետ անհամատեղելի հիվանդություն ունի։
2 – Նոր Սահմանադրություն՝
2․1․ Իր գլխավորած Սահմանադրական խորհրդի կազմը հակասում է ՀՀ սահմանադրական կարգին, որի արդյունքում տեղի է ունեցել «պետության և իշխող կուսակցության» նույնացում, դրանից բխող անդառնալի հետևանքներով։
2․2․Առանց Կառավարության որոշման համապատասխան հիմնավորումներով, իրականացնում է նոր Սահմանադրության նախագծի նախապատրաստում։
Ռուբեն Թորոսյան
ՀՀ ԳԽ Նախագահության անդամ
