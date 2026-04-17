EU – Armenia

Իջնողը Փաշինյանն է. աշխարհ, կանգնիր

Ազգային ժողովում կառավարության 2025 թվականի ծրագրի կատարման քննարկման ընթացքում «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հանդես եկավ կոշտ քննադատությամբ՝ ուղղված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ անդրադառնալով խաղաղության թեմային և իշխանության վարած քաղաքականությանը։

Պատգամավորը ընդգծեց, որ ընդդիմությունը դեմ չէ խաղաղությանը, սակայն դեմ է գործող վարչապետին՝ համոզմունք հայտնելով, որ Փաշինյանը ի վիճակի չէ իրական խաղաղություն ապահովել։ Նրա խոսքով՝ իշխանությունը ներկայիս իրավիճակը ներկայացնում է որպես խաղաղություն, մինչդեռ իրականում խոսքը «խախուտ հրադադարի» մասին է։

Խաչատրյանը քննադատեց նաև վարչապետի այն ձևակերպումները, որոնցում վերջինս խոսում է զոհերի, զրկանքների և դժվարությունների միջոցով այս իրավիճակին հասնելու մասին։ Ըստ պատգամավորի՝ այդ ճանապարհը չի հանգեցրել որևէ դրական արդյունքի, այլ բերել է ծանր հետևանքների՝ ներառյալ Արցախի կորստի և լուրջ ազգային խնդիրների։

Նա նաև անդրադարձավ Փաշինյանի նախկին հայտարարություններին՝ կապված անկախության և ԱՊՀ-ի հետ, կասկածի տակ դնելով դրանց տրամաբանականությունը և ընդգծելով, որ նման մոտեցումներով առաջնորդվող ղեկավարությունը չի կարող ճիշտ պատկերացում տալ պետականության մասին։

Տնտեսական թեմաներին անդրադառնալով՝ ընդդիմադիր պատգամավորը նշեց, որ իշխանությունը չափազանցնում է ադրբեջանական երկաթուղով Հայաստան ներկրվող բենզինի ծավալների նշանակությունը՝ այն ներկայացնելով որպես շուկայի կայունացման կարևոր գործոն։ Նրա գնահատմամբ՝ այդ ծավալները կազմում են ընդհանուր պահանջարկի փոքր հատված և չեն կարող էական ազդեցություն ունենալ շուկայի վրա։

Խաչատրյանը նաև մտահոգություն հայտնեց, որ նման հայտարարությունները կարող են նախապատրաստել հանրային կարծիքը ավելի լայն համագործակցության համար, որը, նրա կարծիքով, կարող է անցնել նաև անվտանգության ոլորտ։ Եզրափակելով ելույթը՝ նա նշեց, որ հասարակությունը նախկինի նման չի մոլորեցվի և առաջիկա ընտրություններում նման մոտեցումները չեն աշխատի. «Ու այս հավատամքով, այս հայացքների տեր մարդը մեզ սովորեցնում է՝ ինչ է անկախությունը, այստեղ են ասել՝ աշխարհ, կանգնի, իջնող կա։ Իջնողը Փաշինյանն է»:

