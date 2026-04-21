21/04/2026

EU – Armenia

ԿԳՄՍ նախարարությունը նախաձեռնում է ՀՀ անկախության 35-ամյակի միջոցառումների հայեցակարգային առաջարկների հավաքագրում

infomitk@gmail.com 21/04/2026

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը նախաձեռնում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակին նվիրված միջոցառումների միասնական հայեցակարգերի հավաքագրում։

«Նախաձեռնության նպատակն է ձևավորել համապետական ընդգրկում ունեցող բովանդակային և ժամանակակից ձևաչափերով ներկայացվող միջոցառումների համակարգ, որը կապահովի տոնակատարությունների ամբողջականություն, հասանելիություն և լայն հանրային ներգրավվածություն։

Ներկայացվող առաջարկները պետք է ներառեն՝

Բրենդինգ և վիզուալ ինքնություն.

միասնական գեղարվեստական և հաղորդակցական լուծումներ,
կիրառելիություն հանրապետության ամբողջ տարածքում, ներառյալ նաև մարզերում,
ադապտացվող ձևաչափեր (փողոցային, թվային, տպագիր):

Մեկշաբաթյա համապետական ծրագիր (սեպտեմբերի 15–21-ը).

միջոցառումների ցանց՝ իրականացվող Երևանում և մարզերում,
մշակութային, կրթական, մարզական համայնքային մասնակցային ձևաչափերով,
մարզերի ակտիվ ներգրավմամբ և ներկայացվածությամբ,
ներառական և բազմաշերտ ծրագրային մոտեցումներով։

Սեպտեմբերի 21-ի եզրափակիչ միջոցառում (Հանրապետության հրապարակ).

մեծամասշտաբ կենտրոնական միջոցառում Հանրապետության հրապարակում, համերգային ծրագիր,

ժամանակակից տեխնոլոգիական և/կամ թատերական շոու, հրավառություն կամ համարժեք այլ ձևաչափ։

Առաջարկները պետք է ներառեն՝

հայեցակարգային նկարագրություն,
ծրագրային կառուցվածք,
հիմնական գաղափարներ և ուղերձներ,
նախնական բյուջե,
իրականացնող թիմի մասին տեղեկատվություն,
Առաջարկներ կարող են ներկայացնել՝

մշակութային և ստեղծագործական կազմակերպությունները,
միջոցառումների կազմակերպմամբ զբաղվող ընկերությունները,
ստեղծագործական թիմերը և կոնսորցիումները:

Պարտադիր է, որ դիմորդները՝

ունենան հանրային կամ մշակութային խոշոր միջոցառումների իրականացման փորձ,

ունենան միջազգային համագործակցության փորձ կամ գործընկերներ,
ցուցաբերեն մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում (կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սպորտ, արվեստ, տեխնոլոգիա, հաղորդակցություն),

ներկայացնեն իրագործելի և իրատեսական բյուջետային հաշվարկ,
կարողանան ապահովել համապետական ընդգրկում և մարզերի ներգրավում:

Կարող են դիտարկվել նաև համատեղ (կոնսորցիումային) հայտեր, որոնք միավորում են տարբեր մասնագիտական կարողություններ։

Վերջնաժամկետ.

Նախարարությունն ակնկալում է ստանալ նորարար, համարձակ և համապետական ընդգրկում ապահովող առաջարկներ, որոնք կարտացոլեն Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի նշանակությունն ու ժամանակակից ընկալումը՝ Իրական Հայաստանի հայեցակարգի տրամաբանությամբ:

Առաջարկների փաթեթն անհրաժեշտ է ուղարկել Մշակույթի զարգացման հիմնադրամի էլեկտրոնային հասցեին՝ info@cultfoundation.am։

Առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետը 2026 թվականի մայիսի 15-ն է։

Շահագրգիռ կազմակերպությունները հայտերի հետ կապված պարզաբանումներ ստանալու համար սույն թվականի ապրիլի 28-ին կհրավիրվեն ԿԳՄՍ նախարարություն։ Հավելյալ տեղեկատվության համար անհրաժեշտ է զանգահարել ԿԳՄՍՆ ժամանակակից արվեստի և գրահրատարակչության վարչություն, հեռ.՝ (+374 10) 599-699, (ներքին՝ 631, Լիլիա Նիկոյան)»,- նշում են ԿԳՄՍՆ-ից:

Հայ առաքելական եկեղեցին պետք է հարկ վճարի, ինչո՞ւ հոգևորականը հայտարարագիր չի լրացնում․ Փաշինյան

21/04/2026 infomitk@gmail.com
Երևանում կանցկացվի «Երևանյան երկխոսության» 3-րդ համաժողովը

21/04/2026 infomitk@gmail.com
Լեգիտիմությունը ներքին անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն է․ վարչապետը ներկայացնում է ՔՊԿ ծրագիրը. Տեսանյութ

21/04/2026 infomitk@gmail.com

Ռումինիան կրկին քաղաքական խառնաշփոթի մեջ է ընկնում, քանի որ սոցիալ-դեմոկրատները փորձում են տապալել վարչապետին

21/04/2026 infomitk@gmail.com
7 պատճառ, թե ինչու Սթարմերը չի կարողանում ազատվել Մանդելսոնի ստուգման սագայից

21/04/2026 infomitk@gmail.com
Օրբանի ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները կարգավորողը կարող է դառնալ Հունգարիայի «անհաջողակ մարդը»

21/04/2026 infomitk@gmail.com
Գերմանիայում հանցագործությունների մակարդակը նվազում է, բայց սեռական հանցագործությունները զգալիորեն աճում են

21/04/2026 infomitk@gmail.com