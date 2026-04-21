ԿԳՄՍ նախարարությունը նախաձեռնում է ՀՀ անկախության 35-ամյակի միջոցառումների հայեցակարգային առաջարկների հավաքագրում

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը նախաձեռնում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակին նվիրված միջոցառումների միասնական հայեցակարգերի հավաքագրում։
«Նախաձեռնության նպատակն է ձևավորել համապետական ընդգրկում ունեցող բովանդակային և ժամանակակից ձևաչափերով ներկայացվող միջոցառումների համակարգ, որը կապահովի տոնակատարությունների ամբողջականություն, հասանելիություն և լայն հանրային ներգրավվածություն։
Ներկայացվող առաջարկները պետք է ներառեն՝
Բրենդինգ և վիզուալ ինքնություն.
միասնական գեղարվեստական և հաղորդակցական լուծումներ,
կիրառելիություն հանրապետության ամբողջ տարածքում, ներառյալ նաև մարզերում,
ադապտացվող ձևաչափեր (փողոցային, թվային, տպագիր):
Մեկշաբաթյա համապետական ծրագիր (սեպտեմբերի 15–21-ը).
միջոցառումների ցանց՝ իրականացվող Երևանում և մարզերում,
մշակութային, կրթական, մարզական համայնքային մասնակցային ձևաչափերով,
մարզերի ակտիվ ներգրավմամբ և ներկայացվածությամբ,
ներառական և բազմաշերտ ծրագրային մոտեցումներով։
Սեպտեմբերի 21-ի եզրափակիչ միջոցառում (Հանրապետության հրապարակ).
մեծամասշտաբ կենտրոնական միջոցառում Հանրապետության հրապարակում, համերգային ծրագիր,
ժամանակակից տեխնոլոգիական և/կամ թատերական շոու, հրավառություն կամ համարժեք այլ ձևաչափ։
Առաջարկները պետք է ներառեն՝
հայեցակարգային նկարագրություն,
ծրագրային կառուցվածք,
հիմնական գաղափարներ և ուղերձներ,
նախնական բյուջե,
իրականացնող թիմի մասին տեղեկատվություն,
Առաջարկներ կարող են ներկայացնել՝
մշակութային և ստեղծագործական կազմակերպությունները,
միջոցառումների կազմակերպմամբ զբաղվող ընկերությունները,
ստեղծագործական թիմերը և կոնսորցիումները:
Պարտադիր է, որ դիմորդները՝
ունենան հանրային կամ մշակութային խոշոր միջոցառումների իրականացման փորձ,
ունենան միջազգային համագործակցության փորձ կամ գործընկերներ,
ցուցաբերեն մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում (կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սպորտ, արվեստ, տեխնոլոգիա, հաղորդակցություն),
ներկայացնեն իրագործելի և իրատեսական բյուջետային հաշվարկ,
կարողանան ապահովել համապետական ընդգրկում և մարզերի ներգրավում:
Կարող են դիտարկվել նաև համատեղ (կոնսորցիումային) հայտեր, որոնք միավորում են տարբեր մասնագիտական կարողություններ։
Վերջնաժամկետ.
Նախարարությունն ակնկալում է ստանալ նորարար, համարձակ և համապետական ընդգրկում ապահովող առաջարկներ, որոնք կարտացոլեն Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի նշանակությունն ու ժամանակակից ընկալումը՝ Իրական Հայաստանի հայեցակարգի տրամաբանությամբ:
Առաջարկների փաթեթն անհրաժեշտ է ուղարկել Մշակույթի զարգացման հիմնադրամի էլեկտրոնային հասցեին՝ info@cultfoundation.am։
Առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետը 2026 թվականի մայիսի 15-ն է։
Շահագրգիռ կազմակերպությունները հայտերի հետ կապված պարզաբանումներ ստանալու համար սույն թվականի ապրիլի 28-ին կհրավիրվեն ԿԳՄՍ նախարարություն։ Հավելյալ տեղեկատվության համար անհրաժեշտ է զանգահարել ԿԳՄՍՆ ժամանակակից արվեստի և գրահրատարակչության վարչություն, հեռ.՝ (+374 10) 599-699, (ներքին՝ 631, Լիլիա Նիկոյան)»,- նշում են ԿԳՄՍՆ-ից:
