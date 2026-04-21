Պատրաստվել ենք նոր խաղաքարտեր բացահայտել մարտադաշտում․ Իրանի – ԱՄՆ նոր բանակցությունները՝ երեքշաբթի

Իրանի խորհրդարանի նախագահ և ԱՄՆ-ի հետ գլխավոր բանակցող Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը գրել է․

«Թրամփը, պաշարում սահմանելով և հրադադարը խախտելով, փորձում է այս բանակցությունների սեղանն իր սեփական երևակայության մեջ վերածել հանձնվելու կամ պատերազմի վերսկսումը արդարացնելու սեղանի։

Մենք չենք ընդունում սպառնալիքների ստվերի տակ բանակցություններ վարելը, և վերջին երկու շաբաթների ընթացքում մենք պատրաստվել ենք նոր խաղաքարտեր բացահայտել մարտադաշտում»։

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջ.Դ. Վենսը մեկնում է Իսլամաբադ՝ պատերազմը դադարեցնելու նպատակով Իրանի հետ նոր բանակցություններ վարելու համար, հաղորդել է Axios-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախկինում հայտարարել էր, որ քիչ հավանական է, որ երկարաձգի հրադադարի համաձայնագիրը, սպառնացել է նոր ռմբակոծություններ սկսել իրանական կամուրջների և էլեկտրակայանների վրա։

Axios-ը նաև նշել է, որ Թրամփը փաստացի մեկ լրացուցիչ օր է ավելացրել հրադադարի համաձայնագրին։ Չնայած համաձայնագրով պայմանավորված երկու շաբաթը լրացել է երեքշաբթի օրը, երկուշաբթի օրը նա հայտարարել է, որ վերջնաժամկետը չորեքշաբթի երեկոյան է։

Սպիտակ տունն ամբողջ երկուշաբթի սպասել է Թեհրանից ազդանշանի, որ իր բանակցային թիմը կուղարկի Իսլամաբադ։ Սակայն իրավիճակին ծանոթ աղբյուրը հայտնել է, որ իրանցիները հետաձգում են բանակցությունները՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից բանակցողների վրա ճնշման ֆոնին՝ ավելի կոշտ դիրքորոշման հասնելու համար. առանց ամերիկյան շրջափակման դադարեցման բանակցություններ չեն լինի։

Իրանական թիմը սպասել է Գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի կանաչ լույսին, որը, ըստ աղբյուրի, ստացվել է երկուշաբթի երեկոյան։

Թրամփի դեսպաններ Սթիվ Վիտկոֆֆը և Ջարեդ Քուշները նույնպես կմեկնեն Իսլամաբադ։

