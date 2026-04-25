25/04/2026

EU – Armenia

Ներկայացել են որպես քաղաքապետարանի աշխատակից և վնասել են մեր ավտոբուսը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 25/04/2026 1 min read

«Բոլորին դեմ եմ» կուսակցությունը ֆեյսբուքյան էջում հայտնել է․

«Այսօր ցերեկը, անհայտ անձինք, քաղաքացիական հագուստով, ասում են՝ ներկայացել են, որպես քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պաշտպանման ինչ-որ բան, եկել վնասել են «Բոլորին դեմ եմ»-ի ավտոբուսը։

1) Ամբողջությամբ ջարդուփշուր են արել «Բոլորին դեմ եմ» գրվածը

2) Մեքենայի վրայի կպցրած տիպերը եղունգներով քերել, պոկել։

Ավտոբուսը կայանված է եղել Գարեգին Նժդեհի արձանի դիմաց՝ թույլատրելի տեղում՝ կարմիր գծերի վրա։

Մեքենայի սեփականատերի հետ չեն կապվել, կուսակցության հետ չեն կապվել: Եկել վնասել են, շուրջբոլորը թափթփել ու գնացել։

Երևանի քաղաքապետարան, հերքեք կամ հաստատեք ձեր մասնակցությունը այս միջադեպին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաց մի թողեք

