Աշխարհի ամենականաչ երկրները հորատման ծրագրեր են դիտարկում որպես Իրանի ճգնաժամի լուծում

Նիդեռլանդները, Դանիան, Գերմանիան, Մեքսիկան և Մեծ Բրիտանիան քննարկում են՝ ընդլայնե՞լ, թե՞ վերսկսել ներքին բրածո վառելիքի արտադրությունը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Այս շաբաթ Կոլումբիայում հավաքվել են տասնյակ երկրներ, որոնք առաջնորդում են կանաչ դառնալու համաշխարհային արշավը, որպեսզի պաշտպանեն բրածո վառելիքից հրաժարվելու քայլերը։
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այս դեպքում, նույն երկրներից շատերը պայքարում են դիմադրելու իրենց հողերի և ծովերի տակ քնած բարձր աղտոտող նավթի և գազի մասին սիրենային երգին։
Աճող աշխարհաքաղաքական անկայունությունը, և ամենից առաջ Իրանում շարունակվող պատերազմը, վախեցրել է կառավարություններին՝ փնտրելով բրածո վառելիքի ներմուծման այլընտրանքներ՝ հույս ունենալով իրենց տնտեսությունները մեկուսացնել արտաքին ճգնաժամերից։
Մեծամասնության համար դա նշանակում է կրկնապատկել անցումը մաքուր էներգիայի, ինչպիսիք են արևային և քամու էներգիան, անցմանը։ Սակայն բրածո վառելիքի պաշարներով օժտված երկրներում որոշ առաջնորդներ և օրենսդիրներ նույնպես պաշտպանում են հորատման ավելացումը։
Սա նշանակում է, որ իրավիճակը կարող է անհարմար դառնալ բրածո վառելիքից հրաժարվելու վերաբերյալ առաջին համաշխարհային համաժողովում, որը վեցօրյա հավաք է, որն այժմ ընթանում է Կոլումբիայի Սանտա Մարտա նավահանգստային քաղաքում։
Օրինակ՝ Դանիան քննարկում է նավթի և գազի լիցենզիաների երկարաձգումը։ Գերմանիան ցանկանում է ավելացնել գազի արդյունահանումը։ Նույնը անում է նաև Նիդեռլանդները։ Միևնույն ժամանակ, Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը ճնշման տակ է՝ Հյուսիսային ծովում հետագա հորատման հաստատման համար։
«Եվրոպան պետք է ինքնուրույն կանգնի», – ասաց Դանիայի արդյունաբերության նախարար Մորտեն Բյոդսկովը՝ հայտարարելով ավելի շատ լիցենզիաների հնարավորության մասին։ «Սա պահանջում է, որ մենք մեծ ներդրումներ կատարենք մեր սեփական էներգետիկ հզորությունների մեջ։ Առաջին հերթին՝ կանաչ լուծումների մեջ։ Բայց նաև մատակարարման մեջ, որը պահպանում է արտադրությունը, միաժամանակ ուժեղացնելով կանաչ, կայուն էներգիայի ընդլայնումը»։
Նման քննարկումները ցույց են տալիս, որ էներգետիկ անցումը «դժվար բան է նույնիսկ առաջատար երկրների համար», – ասաց Բեթ Ուոքերը, E3G վերլուծական կենտրոնի ավագ քաղաքականության խորհրդականը։
Եվ սա միայն եվրոպական կառավարությունների համար խնդիր չէ
Մեքսիկայի նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը, նախկին կլիմայագետ, հանել է իր դեմ դիրքորոշումը հիդրավլիկ կոտրման նկատմամբ, որը գազի արդյունահանման վիճահարույց տեխնոլոգիա է, որը հայտնի է որպես կոտրում, որպեսզի նվազեցնի իր երկրի կախվածությունը ԱՄՆ ներմուծումից։
«Ես ինքս տարիներ շարունակ ասել եմ «ոչ» ֆրեկինգին։ Սակայն, երբ նայում եմ նոր տեխնոլոգիաներին և երկրի էներգետիկ կախվածության վիճակին, ամենավատը, որ կարող ենք անել, պարզապես «ոչ» ասելն է», – անցյալ շաբաթ ասել է Շեյնբաումը։
Այդ բոլոր երկրները դեռևս ձգտում են արագացնել իրենց անցումը մաքուր էներգիային։ Նրանք պնդում են, որ ներքին հորատումը սուր ճգնաժամի դեմ պայքարի ժամանակավոր միջոց է։
Քննադատները, սակայն, զգուշացնում են, որ ավելի շատ բրածո վառելիքի արդյունահանումը ոչինչ չի անի կարճաժամկետ էներգիայի գների իջեցման համար, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում կբարձրացնի ջերմոցային գազերի աղտոտվածությունը և, հետևաբար, գլոբալ ջերմաստիճանը։
«Սա այն պահն է, երբ կլիմայական ճգնաժամի նկատմամբ լուրջ մոտեցող երկրները պետք է միավորվեն և հրաժարվեն բրածո վառելիքից», – ասել է Թեսա Խանը, ոչ առևտրային Uplift կազմակերպության գործադիր տնօրենը։
«Անկեղծ ասած, մենք արդեն ունենք շատ ավելի շատ նավթ և գազ, քան անվտանգ է այրելու համար։ Որոշները պետք է մնան հողի տակ»։
Խորամանկ անցում
Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը նմանատիպ կոչ արեց հինգ տարի առաջ՝ զգուշացնելով, որ նոր նավթի և գազի հանքավայրեր չպետք է հաստատվեն, եթե աշխարհը ցանկանում է հասնել Փարիզի համաձայնագրի նպատակին՝ սահմանափակել գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումը մինչև 1.5 աստիճան Ցելսիուս։
Երկրները չհետևեցին նախազգուշացմանը։ 2021-2025 թվականների ընթացքում հաստատվել է առնվազն 180 նոր գազի և նավթի հանքավայր, չհաշված ընդլայնումները կամ այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսին է կոտրվածքի արդյունահանումը, ասաց Սքոթ Զիմերմանը, որը հետևում է նավթի և գազի նախագծերին Global Energy Monitor-ի համար։
Երբ մոտ 50 երկրների նախարարներն ու դեսպանները ժամանեն վաղը համաժողովի բարձր մակարդակի քննարկումների, նրանց կդիմավորեն գիտնականների նոր կոչով՝ դադարեցնել «բոլոր նոր բրածո վառելիքի ընդլայնումը», ըստ կառավարություններին տարածված նախնական զեկույցի։
Դա դժվար է ընդունել մասնակից խոշոր բրածո վառելիքի արտադրողների համար, ինչպիսիք են Կանադան և Անգոլան։ (Ամենամեծ աղտոտողները՝ Չինաստանը, Հնդկաստանը և ԱՄՆ-ն, այնտեղ չեն լինի)։
Եվ նույնիսկ գագաթնաժողովի, ըստ երևույթին, կլիմայական առումով հավակնոտ համանախագահները, հավանաբար, չեն աջակցի կոչին։
Նիդեռլանդների նոր կենտրոնամետ կոալիցիոն կառավարությունը, որը գլխավորում է համաժողովը Կոլումբիայի հետ, բացառել է Գրոնինգենի հանքավայրի՝ Եվրոպայի ամենամեծ բնական գազի պաշարի վերաբացումը և չի տրամադրի հետագա լիցենզիաներ Վադեն ծովի կենսաբազմազանության կենտրոնում, սակայն իր հարևան Գերմանիայի հետ համատեղ առաջ է շարժվում Հյուսիսային ծովում այլ նախագծերով։
«Մենք կրկին համաձայնեցինք արագացնել Հյուսիսային ծովում գազի արդյունահանման աճը», – անցյալ ամիս Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպումից հետո ասաց Հոլանդիայի վարչապետ Ռոբ Յեթենը, որը նախկինում եղել է կլիմայի նախարար։
Հոլանդիայի կլիմայի նախարարությունը որևէ հակասություն չի տեսնում։ «Նիդեռլանդները լիովին հանձնառու է բրածո վառելիքից հրաժարվելուն», – ասաց խոսնակը՝ նշելով երկրի էներգետիկ խառնուրդում վերականգնվող էներգիայի բարձր մասնաբաժինը։
«Այնուամենայնիվ, մենք ընդունում ենք, որ անցումը բարդ և երկարատև է», – հավելեց նա։ «Իրականությունն այն է, որ մեզ դեռևս անհրաժեշտ է բրածո վառելիք, քանի որ դեռևս բավարար կայուն այլընտրանքներ չկան։ Բայց մենք պետք է ավելին անենք համատեղ՝ դրանք փուլ առ փուլ վերացնելու համար։ Եվ մենք պետք է ավելի լավ կազմակերպվենք մասշտաբով՝ համապատասխան մարտահրավերի մասշտաբին։ Ահա թե ինչի մասին է Կոլումբիայում կայանալիք համաժողովը»։
Ֆրեք, փոքրիկ, ֆրեք
Գերմանիայում այս ամսվա փաթեթը, որը նպատակ ուներ լուծել Իրանի պատերազմով պայմանավորված էներգիայի աճող ծախսերը, ներառում էր կոալիցիոն համաձայնագիր «ընտրված ներքին գազի պաշարների զարգացման» և վերականգնվող աղբյուրների ընդլայնման համար։
Բավարիայի վարչապետ Մարկուս Սյոդերն ասել է. «Հաջորդ քայլը կլինի ֆրեքինգը»։ Գերմանիայի էներգետիկայի նախարարությունը նույնպես ուսումնասիրում է այդ տեխնոլոգիան, որն արգելված է երկրում գրեթե մեկ տասնամյակ։ Խոսնակը պնդել է, որ առայժմ կոնկրետ ծրագրեր չկան։
«Նախարար [Կատերինա] Ռայխեն նշել է, որ Գերմանիան պետք է դիտարկի բոլոր իրատեսական տարբերակները, երբ խոսքը վերաբերում է իր էներգամատակարարմանը», – ասել է խոսնակը։ Նրանք ընդգծել են, որ Գերմանիան հավատարիմ է իր կլիմայական նպատակներին և Փարիզի համաձայնագրին։
WoodMackenzie վերլուծական ընկերության տվյալներով՝ այլ երկրներ առաջ են մղում ֆրեքինգը՝ իրենց էներգետիկ անվտանգությունը բարձրացնելու համար։ Սա ներառում է Մեքսիկան, որտեղ նախագահ Շեյնբաումը այս ամիս ներկայացրել է էներգաարդյունավետությունը խթանելու, վերականգնվող աղբյուրների ընդլայնման և ներքին գազի արտադրության ավելացման ծրագիր, ներառյալ, հնարավոր է, ֆրեքինգը։
Բացի կլիմայական մտահոգություններից, ֆրեկինգը բերում է կողմնակի ազդեցությունների, ինչպիսիք են ջրի աղտոտումը, ռիսկ, որի պատճառով Շեյնբաումը երկար ժամանակ դեմ էր այս տեխնոլոգիային։
Այժմ, սակայն, նա մի կողմ է դրել այդ մտահոգությունները՝ Մեքսիկայի կախվածությունը ԱՄՆ-ից ներմուծումից նվազեցնելու համար, որը մատակարարում է երկրի գազի երեք քառորդը, և հանձնարարել է փորձագետներին կազմել ֆրեկինգի նախագծերի իրագործելիության և կայունության վերաբերյալ զեկույց։
Հունաստանը այս ամիս անցավ գրեթե 40 տարվա ընթացքում իր առաջին ծովային հետախուզության հաստատմանը։ Ֆրանսիայի Սենատը այս տարվա սկզբին հաստատեց առաջարկ՝ թույլատրելու նավթի և գազի հորատումը արտասահմանյան տարածքներում՝ մատակարարման անվտանգությունը բարելավելու համար՝ հակասելով կառավարության ցանկություններին և տասնամյակներ առաջ ընդունված օրենքին, որը դադարեցնում էր հետախուզությունը։ Որոշ օրենսդիրներ այժմ պնդում են ընդլայնել նավթի արտադրությունը մայրցամաքային Ֆրանսիայում։
Նույնիսկ Դանիան, որն ունի աշխարհի ամենաամբիցիոզ կլիմայական նպատակներից մի քանիսը, քննարկում է Հյուսիսային ծովի իր հանքավայրերում արտադրության լիցենզիաների երկարաձգումը։
«Ես կնախընտրեի, որ Եվրոպան կարողանար բավարարվել կանաչ էներգիայով», – փետրվարի վերջին ասել էր Դանիայի կլիմայի նախարար Լարս Աագարդը։ «Սակայն իրականությունն այլ է, և ես հիմնարար կերպով կարծում եմ, որ Եվրոպայի համար ավելի լավ է գազ ստանալ Դանիայից, քան մեր մայրցամաքից դուրս գտնվող երկրներից»։
Նրա գրասենյակը հրաժարվեց լրացուցիչ մեկնաբանություն տալ՝ հղում անելով նոր կառավարություն ձևավորելու շուրջ ընթացող բանակցություններին։
Բրիտանական մարտեր
Միևնույն ժամանակ, Մեծ Բրիտանիայում Իրանի պատերազմը վերակենդանացրել է աղմկոտ քաղաքական բախումը՝ Հյուսիսային ծովի իր հատվածում բրածո վառելիքի հորատումը խրախուսելու վերաբերյալ։
Քեյր Սթարմերի կառավարությունը իշխանության եկավ 2024 թվականին՝ խոստանալով արգելել նավթի և գազի նոր հետախուզման լիցենզիաները։ Սակայն Սթարմերը պարբերաբար քննադատության է ենթարկվում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից՝ «ՓՈՐՏԵՔ, ՓՈԽԵՔ, ՓՈՐՏԵՔ» հրաժարվելու համար։ Ընդդիմադիր պահպանողականները և աջակողմյան Reform UK-ը, որը առաջատար է հարցումներում, ճնշում են գործադրում Լեյբորիստական կուսակցության վրա՝ շրջադարձ կատարելու համար։
Սթարմերը հիմնականում պահպանել է դիրքորոշումը։ Անցյալ տարի նրա կառավարությունը կանաչ լույս տվեց այսպես կոչված «կապի» նախագծերին, որոնք թույլ տվեցին Հյուսիսային ծովի օպերատորներին ավելի շատ նավթ և գազ արդյունահանել գոյություն ունեցող հանքավայրերին կապված տարածքներում։
Երկու խոշոր նավթագազային նախագծերի՝ Rosebank-ի և Jackdaw-ի վրա աշխատանքները թույլատրելու որոշումը, որոնք նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում, կկայացնի Մեծ Բրիտանիայի էներգետիկայի նախարար Էդ Միլիբանդը։
Այդ որոշումը, որը պետք է կայացնի քաղաքական գործիչը, որը նաև վաղեմի կլիմայի պաշտպան է, դիտվում է որպես կառավարության գործողությունները համապատասխանեցնելու իր կանաչ հռետորաբանությանը, թե արդյոք այն կարևորագույն փորձություն է։
Կառավարությունը «ընտրության առաջ է կանգնած», – ասում է Uplift-ի Խանը. «Հանձնվեք Թրամփի «հորատեք, փոքրիկ, հորատեք» պահանջներին, մի մարդու, ով կարծում է, որ կլիմայի փոփոխությունը «խաբեություն» է, թե հետևեք գիտությանը, որը հստակ ցույց է տալիս, որ Հյուսիսային ծովի ոչ մի նոր հանքավայր համատեղելի չէ անվտանգ կլիմայական սահմանափակումների հետ»։
Կոլումբիայում նմանատիպ բանավեճի ֆոնին երկրները հավաքվում են Սանտա Մարթա, որտեղ աջակողմյան ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները ձգտում են չեղարկել Ամազոնում նոր նավթի հորատման նախագծերի վերաբերյալ գործող կառավարության արգելքը։
Այս շաբաթ Մեծ Բրիտանիայի կլիմայի հարցերով դեսպան Ռեյչել Կայթը պնդեց, որ անցումային շրջանից ավելի շատ երկրներ են տատանվում կամ տատանվում, քան հետ են քաշվում, նախքան գագաթնաժողովում երկիրը ներկայացնելը։
«Դուք չեք կարող ինքներդ ձեզ դուրս գալ լիովին անկայուն համակարգից», – ասաց E3G-ի ներկայացուցիչ Ուոքերը։
«Սակայն բրածո վառելիքից հրաժարվելը քաղաքականապես դժվար բան է… և, հետևաբար, երկրների համար Սանտա Մարթայում փորձի փոխանակման համար հավաքվելը, նույնիսկ երբ նրանք դեռ այս բանավեճերն են ունենում իրենց տանը, շատ դրական նշան է, նշան այն բանի, որ մարդիկ գիտակցում են, որ սա այն ճանապարհն է, որով մենք պետք է գնանք»։
