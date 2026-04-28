28/04/2026

19 տարվա դադարից հետո Չարլզ III-ը և թագուհի Կամիլան ժամանել են ԱՄՆ․ ինչ արարողակարգ է խախտել Թրամփը

infomitk@gmail.com 28/04/2026

Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը և թագուհի Կամիլան ժամանել են Միացյալ Նահանգներ։ Սա նրանց առաջին այցն է Եղիսաբեթ II թագուհու 2007 թվականի այցից հետո։

Սպիտակ տանը նրանց դիմավորել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը։

Ինչպես հայտնել են միջազգային լրատվամիջոցները, Դոնալդ Թրամփը դիմավորման ժամանակ խախտել է արարողակարգը՝ հպվելով թագավորի ուսին։ Այդ արարողակարգի համաձայն՝ արգելվում է առաջինը հպվել միապետին:

Նախատեսվում է, որ Չարլզ III-ը ելույթ կունենա ԱՄՆ Կոնգրեսում։

