19 տարվա դադարից հետո Չարլզ III-ը և թագուհի Կամիլան ժամանել են ԱՄՆ․ ինչ արարողակարգ է խախտել Թրամփը

Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը և թագուհի Կամիլան ժամանել են Միացյալ Նահանգներ։ Սա նրանց առաջին այցն է Եղիսաբեթ II թագուհու 2007 թվականի այցից հետո։
Սպիտակ տանը նրանց դիմավորել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը։
Ինչպես հայտնել են միջազգային լրատվամիջոցները, Դոնալդ Թրամփը դիմավորման ժամանակ խախտել է արարողակարգը՝ հպվելով թագավորի ուսին։ Այդ արարողակարգի համաձայն՝ արգելվում է առաջինը հպվել միապետին:
Նախատեսվում է, որ Չարլզ III-ը ելույթ կունենա ԱՄՆ Կոնգրեսում։
Ռումինիային միանալը թույլ կտա Մոլդովային ավելի արագ միանալ ԵՄ-ին․ նախագահ․ Լուսանկար
Թրամփը դժգոհ է պատերազմը դադարեցնելու Իրանի առաջարկից
Ֆրանսիացի բանտապահները գործադուլ են անում գերբնակեցման պատճառով, քանի որ բանտերում կա մոտ 90,000 կալանավոր