Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի կողմից ԵՄ անդամակցության առաջարկվող ժամանակացույցը անիրատեսական է, քանի որ ընդլայնման շուրջ բանավեճերը շարունակում են սրվել: «Զելենսկին գաղափար ուներ ԵՄ-ին միանալու 2027 թվականի հունվարի 1-ին: Դա չի աշխատի: Նույնիսկ 2028 թվականի հունվարի 1-ը իրատեսական չէ»:
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ենթադրել է, որ Ուկրաինայի Եվրամիության անդամակցության ուղին կարող է ներառել տարածքային զիջումներ, և որ երկու հարցերն էլ, ի վերջո, կարող են լուծվել զուգահեռ հանրաքվեների միջոցով:
Ուկրաինայի տարածքի մոտ 20%-ը ներկայումս գտնվում է Ռուսաստանի օկուպացիայի տակ:
«Որոշ պահի Ուկրաինան կստորագրի հրադադարի մասին համաձայնագիր: Հուսանք, որ որոշ պահի՝ Ռուսաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր: Այդ դեպքում կարող է պատահել, որ Ուկրաինայի տարածքի մի մասը այլևս ուկրաինական չլինի», – ասել է Մերցը՝ ելույթ ունենալով Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայում ուսանողների հետ:
Նա հավելել է, որ եթե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է հանրային աջակցություն ստանալ նման գործարքի համար, ապա նա կարող է հանրաքվե անցկացնելու կարիք ունենալ: «Այնուհետև նա պետք է միաժամանակ ժողովրդին ասի. «Ես ձեզ համար բացել եմ Եվրոպա տանող ճանապարհը», – ասաց Մերցը։
Դիտողությունները հնչել են Կիպրոսում կայացած ԵՄ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովից հետո, որտեղ Զելենսկին անձամբ ներկայացել էր՝ ճնշում գործադրելու Ուկրաինայի անդամակցության հայտի վրա, որը Հունգարիան գրեթե երկու տարի է, ինչ արգելափակում է, ինչը զայրույթ և վրդովմունք է առաջացնում։
Զելենսկին կտրականապես մերժել է «խորհրդանշական անդամակցության» ցանկացած առաջարկ՝ պնդելով, որ իր զորքերը խորհրդանշականորեն չեն պաշտպանում Եվրոպան, այլ իրենց կյանքը վտանգի են ենթարկում։
«Մենք ձգտում ենք նույն լիիրավ անդամակցությանը, ինչ ԵՄ յուրաքանչյուր երկիր՝ Կիպրոսից մինչև Լեհաստան», – ասաց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ԵՄ առաջնորդներին ուղղված իր ելույթում։ «Միակ բանը, որ մենք խնդրում ենք, լիիրավ անդամակցության արագացումն է՝ անդամակցության հստակ մեկնարկի ամսաթվով»։
Զելենսկին 2027 թվականի հունվարը առաջ է քաշել որպես Ուկրաինայի դաշինքին անդամակցության հնարավոր նպատակային ամսաթիվ։ Ժամանակացույցը քննարկվել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացող խաղաղ բանակցությունների համատեքստում, որտեղ տարածքային հարցերը մնում են վիճաբանության հիմնական թեման։
Մոսկվան ճնշում է գործադրում Կիևի վրա՝ Դոնբասի շրջանի մնացած մասերը զիջելու համար, որոնք ինքը չի վերահսկում, և լոբբինգ է անում Վաշինգտոնում՝ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքները փաստացի ռուսական ճանաչելու համար: Զելենսկին մերժում է երկու առաջարկներն էլ՝ պնդելով, որ ագրեսիայի պարգևատրումը կհակասի միջազգային իրավունքին և կստեղծի վտանգավոր նախադեպ։
Եվրահանձնաժողովը աջակցում է Ուկրաինայի սկզբունքներին, բայց չի հաստատել անդամակցության ֆիքսված ամսաթիվ՝ ասելով, որ ԵՄ ընդլայնման գործընթացը «հիմնված է արժանիքների վրա» և կախված է յուրաքանչյուր թեկնածու երկրի կողմից արձանագրված առաջընթացից։
«Իրատեսական չէ»
Երկուշաբթի օրը ելույթ ունենալով՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը 2027 և 2028 թվականները որակեց որպես անիրատեսական ժամկետներ Ուկրաինայի՝ Եվրամիությանը անդամակցելու համար՝ ասելով, որ անդամակցությունը հնարավոր չի լինի, քանի դեռ երկիրը շարունակում է պատերազմել Ռուսաստանի հետ։
Մերցը առաջարկեց, որ Ուկրաինային կարող է առաջարկվել դիտորդի կարգավիճակ, որը թույլ կտա մասնակցել ԵՄ ինստիտուտներին առանց քվեարկության իրավունքի։ Նա ասաց, որ այս գաղափարը, որը նախկինում երբեք չի փորձարկվել, որոշակի աջակցություն է ստացել Կիպրոսում քննարկումների ժամանակ։
Ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ավարտին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան գովաբանեցին Ուկրաինայի բարեփոխումների ջանքերը, բայց զգուշացրին արհեստական վերջնաժամկետներ սահմանելուց։
«Դա երկկողմանի պայմանագիր է, եթե դուք թեկնածու երկիր եք։ Դժվար բարեփոխումներ են, որոնք թեկնածու երկրները պետք է անեն», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը Կիպրոսում։
Նա հավելեց, որ ԵՄ-ին անդամակցությունը, վերջին հաշվով, քաղաքական որոշում է, որը պահանջում է անդամ պետությունների միաձայն հաստատում։
«Մենք պետք է ստեղծագործ լինենք խնդիրները լուծելու համար», – ասաց Կոստան իր կողքին, – «հատկապես այնպիսի երկրի հետ, որն ունի չափումներ և Ուկրաինայի ներկայիս իրավիճակում։ Բայց մենք հավատում ենք Ուկրաինայի ապագային, և մենք հավատում ենք, որ ապագան Եվրոպական Միությունում է»։
Երկու տարվա փակուղուց հետո Բրյուսելը հույս ունի, որ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի՝ Ուկրաինայի անդամակցության կրքոտ հակառակորդի, ընտրական պարտությունը կհարթի ճանապարհը բանակցությունների առաջին խմբի՝ «հիմնարար սկզբունքների» շուտով բացման համար։
Հանձնաժողովը հայտարարում է, որ Կիևը պատրաստ է բացել մնացած հինգը։ Կլաստերների բացման և փակման համար անհրաժեշտ է բոլոր անդամ պետությունների միաձայնությունը, ինչը նշանակում է, որ կիրառվում է վետո։
