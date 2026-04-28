Ֆրանսիացի բանտապահները գործադուլ են անում գերբնակեցման պատճառով, քանի որ բանտերում կա մոտ 90,000 կալանավոր

Ֆրանսիացի բանտապահները շրջափակել են ամբողջ երկրում գտնվող հաստատությունները գերբնակեցման և անձնակազմի պակասի պատճառով, քանի որ արհմիությունները պահանջում են շտապ վարձում մոտ 90,000 կալանավոր ունեցող համակարգում։
Ֆրանսիացի բանտապահները երկուշաբթի օրը շրջափակել են հաստատությունները ամբողջ երկրում, իսկ Օ դը Ֆրանս տարածաշրջանի 17 բանտերից 14-ը փակվել են՝ ի նշան քրոնիկ գերբնակեցման և անձնակազմի պակասի դեմ բողոքի։ UFAP-UNSA արհմիության կողմից կազմակերպված գործադուլի ժամանակ պահակները նաև ցույցեր են անցկացրել Փարիզի մոտ գտնվող Բուա դ’Արսիի, հարավում գտնվող Լիոն-Կորբայի և Վիլնյով-լե-Մագուելոնի բանտերում, որոշ դեպքերում խոչընդոտելով կալանավորների տեղափոխմանը։ Պահակները փակել են Բովեի, Ամիենի, Դուեի և Բեթյունի բանտերի դարպասները։
UFAP-UNSA արհմիությունը պահանջում է արտակարգ միջոցներ ձեռնարկել մոտ 5,000 թափուր պահակային պաշտոնները լրացնելու համար։
FO արհմիությունը, որը ներկայացնում է բանտային անձնակազմի մոտ 30%-ը, չի միացել ակցիային՝ ասելով, որ այն «շատ վաղ է» սկսվել։
Ֆրանսիայի բանտերում ապրիլի 1-ի դրությամբ կար 88,419 կալանավոր, ինչը գրեթե 25,000-ով ավելի է համակարգի 63,500 տեղից մի փոքր պակաս տարողունակությունից։ Մարտի 1-ին 87,126 մարդ պահվում էր 63,500-ից պակաս տեղ ունեցող հաստատություններում՝ 137.5% զբաղվածության մակարդակով։
Բանտարկյալների թիվը շաբաթական աճում է մոտ 200-ով, և UFAP-UNSA-ի ազգային քարտուղար Վիլֆրիդ Ֆոնկը կանխատեսում է, որ 90,000-ի սահմանը կհատվի մինչև սեպտեմբեր։
Միայն Սլովենիան և Կիպրոսը են Եվրոպայում գրանցում ավելի բարձր զբաղվածության մակարդակներ, չնայած երկու երկրներն էլ ունեն շատ ավելի փոքր բանտարկյալներ։ Եվրոպայի խորհուրդը հունվարին դատապարտեց ֆրանսիական բանտային պայմանները՝ նախազգուշացնելով, որ ֆրանսիական բանտերում պայմանները դարձել են ստորացուցիչ։
Արդարադատության նախարար Ժերալդ Դարմանենը մերժել է բնակչության ավտոմատ կարգավորման մեխանիզմի կոչերը, որի համաձայն՝ կալանքի տակ գտնվող անձանց մուտքը կհամապատասխանի ազատ արձակմանը, երբ շեմը հատվի՝ նախապատվությունը տալով իրավաբանորեն պարտավորեցնող տարողունակության նպատակներին, որոնք նա նկարագրում է որպես «հստակ numerus clausus նպատակներ»։
SURE անունով հայտնի օրինագիծն արդեն ընդունվել է Սենատում և ներառում է լրացուցիչ կալանավորներին տեղավորելու համար հատակի ներքնակների օգտագործման արգելք։ Ազգային ժողովի կողմից դրա քննարկման ամսաթիվը դեռևս նշանակված չէ։
Արդարադատության նախարարությունը նախատեսում է մոդուլային բանտերում բացել 3000 լրացուցիչ տեղ, որոնց կեսը մինչև 2027 թվականը, կարճաժամկետ կամ ազատ արձակման մոտեցող կալանավորների համար։
2018 թվականի 15000 նոր տեղեր կառուցելու ծրագիրը ապահովել է այդ նպատակի մեկ երրորդից էլ պակասը։
Դարմանինը նաև քայլեր է ձեռնարկել ֆրանսիական բանտերից օտարերկրյա քաղաքացիների արտաքսման գործընթացն արագացնելու ուղղությամբ՝ պնդելով, որ 2024 թվականից մինչև 2026 թվականի ապրիլը նման արտաքսումների թիվը 70%-ով աճել է։
Օտարերկրյա քաղաքացիները կազմում են բանտարկյալների 24%-ը, ինչը նվազում է 2024 թվականի վերջին նրա պաշտոնը ստանձնելու պահին գրանցված 26%-ի համեմատ։
