Ուկրաինան կանչում է Իսրայելի դեսպանին՝ Հայֆա գողացված հացահատիկի առաքման հարցով

Կիևը զգուշացրել է Իսրայելին դիվանագիտական ճգնաժամի մասին, եթե իշխանությունները թույլ տան Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական տարածքներից ենթադրաբար գողացված հացահատիկ տեղափոխող նավին կանգառ կատարել և բեռնաթափել։
Ուկրաինայի և Իսրայելի միջև լարվածությունը սրվել է, քանի որ Կիևը փորձում է կանխել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքներից ենթադրաբար գողացված հացահատիկ տեղափոխող նավի կանգառը և բեռնաթափումը Հայֆայի նավահանգստում։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Կիևը կանչ է ուղարկել Իսրայելի դեսպանին՝ երեքշաբթի առավոտյան ներկայանալու համար՝ բողոքի նոտա ներկայացնելու և համապատասխան գործողություններ պահանջելու համար։
Անդրի Սիբիհան ասել է, որ «ուկրաինա-իսրայելական բարեկամական հարաբերությունները կարող են օգուտ բերել երկու երկրներին» և կրկնել է, որ «Ռուսաստանի կողմից գողացված ուկրաինական հացահատիկի անօրինական առևտուրը չպետք է խաթարի դրանք»։
«Դժվար է հասկանալ Իսրայելի կողմից Հայֆա գողացված ապրանքներ տեղափոխող նախորդ նավի վերաբերյալ Ուկրաինայի օրինական պահանջին համապատասխան արձագանքի բացակայությունը»։
«Այժմ, երբ Հայֆա է ժամանել ևս մեկ նման նավ, մենք կրկին զգուշացնում ենք Իսրայելին գողացված հացահատիկը չընդունել և մեր հարաբերություններին վնաս չպատճառել», – ասել է Սիբիհան։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը երկուշաբթի երեկոյան արձագանքել է Սիբիհայի X-ում գրառմանը՝ կոչ անելով Կիևին զերծ մնալ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուց Twitter-ում կամ լրատվամիջոցներում։
Գիդեոն Սաարը պնդել է, որ «մեղադրանքները հաստատող ապացույցներ դեռևս չեն տրամադրվել»։
Սաարը նաև ասել է, որ Կիևը «նույնիսկ իրավաբանական օգնության խնդրանք չի ներկայացրել լրատվամիջոցներին և սոցիալական ցանցերին դիմելուց առաջ»։
«Հարցը կուսումնասիրվի։ Իսրայելը պետություն է, որը հետևում է օրենքի գերակայությանը՝ անկախ իրավապահ մարմիններով։ Բոլոր իսրայելական իշխանությունները կգործեն օրենքին համապատասխան»։
Կիևում գտնվող Euronews-ի աղբյուրները հաստատել են նախնական հաղորդագրությունները, որ ուկրաինացի պաշտոնյաները ենթադրել են, որ եթե Իսրայելը չմերժի բեռը, դա կարող է հանգեցնել զգալի դիվանագիտական հետևանքների։
Խոսքը Պանամայի դրոշի ներքո նավարկող Panormitis նավի մասին է, որը, ըստ ծովային երթևեկության մոնիթորինգի ծառայությունների, հասել է Հայֆայի մոտ գտնվող ջրերին։
Panormitis-ը, ենթադրաբար, տեղափոխում է ավելի քան 6200 տոննա ցորեն և 19000 տոննա գարի։
Ըստ SeaKrime նախագծի ուկրաինացի հետաքննող լրագրող Կատերինա Յարեսկոյի, ով առաջինն էր բացահայտել պատմությունը, Panormitis-ը բեռնվել է հացահատիկով օկուպացված ուկրաինական տարածքներից՝ այլ նավերից տեղափոխումների միջոցով, և մեկնել է Ռուսաստանի Կրասնոդարի մարզի Կովկաս նավահանգստից։
Հաղորդագրության համաձայն, բեռի մեծ մասը տեղափոխվել է Ազովի ծովի ափին գտնվող օկուպացված ուկրաինական Բերդյանսկ քաղաքից։
Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, որոնք հաստատել է Euronews-ը, Կիևը հետևում է Panormitis-ին, և պաշտոնյաները հայտարարել են, որ պատրաստ չեն «թողնել, որ սա անհետանա»։
Ուկրաինացի դիվանագիտական աղբյուրը Axios-ին ասել է, որ Իսրայելը «էապես անտեսել է» Կիևի պահանջները Հայֆայի նավահանգստում գողացված ցորենը բեռնաթափող նախորդ նավի վերաբերյալ։
«Անկեղծ ասած, սա դեմքին ապտակի պես է թվում՝ հաշվի առնելով Ուկրաինայի կողմից ցուցաբերված ռազմավարական բարի կամքը՝ սկսած ԻՀՊԿ-ին ահաբեկիչներ ճանաչելուց մինչև հակասեմիտիզմի քրեականացումը», – ասել է ուկրաինական դիվանագիտական աղբյուրը։
Կապ է հաստատվել Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության հետ, սակայն հրապարակման պահին մեկնաբանություն չի ստացել։
Ապրիլի սկզբին ռուսական «Աբինսկ» բեռնատար նավը Իսրայել էր մատակարարել գրեթե 44,000 տոննա գողացված ուկրաինական ցորեն, ինչը Կիևի կողմից կոշտ դիվանագիտական պատասխանի պատճառ դարձավ։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ նախազգուշացրել է իսրայելցի պաշտոնյաներին «Աբինսկ» նավով Ուկրաինայի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներից բեռի հնարավոր ծագման մասին և նաև ընդգծել է «նման ապրանքների ներմուծման գործողությունների անթույլատրելիությունը»։
«Ստացվել են համապատասխան արձագանքի վերաբերյալ երաշխիքներ», – ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը՝ միաժամանակ ընդունելով, որ «չնայած տրամադրված տեղեկատվությանը և կողմերի միջև շփումներին, նավին թույլատրվել է բեռնաթափվել Հայֆայի նավահանգստում ապրիլի 12-14-ը», – ասվում է հայտարարության մեջ։
«Ուկրաինական կողմը «Աբինսկ» նավը համարում է «ստվերային նավատորմի» գործունեությանը մասնակից նավերից մեկը, որն ագրեսոր պետությունն օգտագործում է ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներից գողացված ուկրաինական հացահատիկն անօրինական կերպով արտահանելու, տեղափոխելու և վաճառելու, ինչպես նաև, ի վերջո, Ուկրաինայի դեմ պատերազմը ֆինանսավորելու համար»։
Իսրայելական «Հաարեց» լրատվական գործակալության հետաքննությունը պարզել է, որ այս տարի Իսրայելում արդեն բեռնաթափվել է գողացված ուկրաինական հացահատիկի առնվազն չորս բեռ։
Կիևի գնահատականներով՝ 2022 թվականին լայնածավալ ներխուժման սկզբից ի վեր Ռուսաստանը գողացել է առնվազն 15 միլիոն տոննա ուկրաինական հացահատիկ։
Նուրբ դիվանագիտական հարաբերություններ
Ուկրաինայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունները զգուշավոր են եղել ռուսական ներխուժման սկզբից ի վեր։
Իսրայելը ձեռնպահ է մնացել Կիևին ուղղակի ռազմական օգնություն տրամադրելուց՝ փորձելով պահպանել հավասարակշռությունը Ռուսաստանի հետ իր հարաբերություններում։
Սակայն իրավիճակը փոխվում է փետրվարի վերջին Իրանում ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի սկզբից ի վեր։
Չնայած Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր Մերձավոր Արևելքի դիվանագիտական շրջագայության ընթացքում չի այցելել Իսրայել, երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարությունները հայտարարել են, որ Ուկրաինան և Իսրայելը պատրաստ են ամրապնդել իրենց հարաբերությունները՝ ընդհանուր հակառակորդի՝ Իրանի դեմ։
Եվրոպայի հացի զամբյուղ կոչվող Ուկրաինան եգիպտացորենի, ցորենի և վարսակի խոշորագույն արտահանողներից մեկն է դեպի Եվրամիություն։
Պատերազմի սկսվելուց առաջ Ուկրաինան, որպես կանոն, տարեկան արտահանում էր 5-7 միլիոն տոննա հացահատիկ։
Երկիրը գյուղատնտեսության վրա է հիմնվում որպես եկամտի հիմնական աղբյուր, որը ՄԱԿ-ի գնահատմամբ կազմում է ՀՆԱ-ի 20%-ը։
