Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը Վատիկանում պատմական հանդիպման ժամանակ աղոթում է Քենթերբերիի արքեպիսկոպոսի հետ

Երկուշաբթի օրը Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը հանդիպեց աշխարհի անգլիկան քրիստոնյաներին առաջնորդող առաջին կնոջ՝ Քենթերբերիի նորաթուխ արքեպիսկոպոս Սառա Մալալիի հետ՝ կոչ անելով միասնության՝ ավելի արդյունավետ քարոզչություն իրականացնելու համար։
Վատիկանում պապական լսարանը տեղի է ունենում անգլիկան և Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցիների միջև 1966 թվականին Սուրբ Պողոսի պատերի սահմաններից դուրս տաճարում արքեպիսկոպոս Մայքլ Ռեմսիի և Պողոս VI պապի կողմից ստորագրված առաջին պաշտոնական էկումենիկ հայտարարության 60-ամյակի տարում։
Այցելությունը, որը Մալալիի կողմից Հռոմ կատարած չորսօրյա ուխտագնացության մի մասն է, նրա առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է անցյալ ամիս Անգլիայի եկեղեցու բարձրագույն հոգևորականի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը մեջբերել է հանգուցյալ Ֆրանցիսկոս պապի խոսքերը, որն անգլիկան եկեղեցու պրիմատներին ասել է. «սկանդալ կլինի, եթե մեր բաժանումների պատճառով չկատարենք մեր ընդհանուր կոչումը՝ Քրիստոսին հայտնի դարձնելը»։
«Մինչ մեր տառապող աշխարհը մեծապես կարիք ունի Քրիստոսի խաղաղությանը, քրիստոնյաների միջև բաժանումները թուլացնում են այդ խաղաղության արդյունավետ կրողներ լինելու մեր կարողությունը», – Վատիկանի կողմից հրապարակված ուղերձում ասել է պապը Մալալիին և նրա պատվիրակությանը։
«Եթե աշխարհը ցանկանում է մեր քարոզչությունը սրտին մոտ ընդունել, մենք պետք է անընդհատ լինենք մեր աղոթքներում և ջանքերում՝ վերացնելու Ավետարանի քարոզչությանը խոչընդոտող ցանկացած խոչընդոտ», – ասել է նա՝ հավելելով, որ «միասնությունը՝ ավելի արդյունավետ ավետարանչության համար» կրկնվող թեմա է եղել իր ծառայության ընթացքում։
Պապը նշել է երկու եկեղեցիների միջև առաջընթացը «պատմականորեն բաժանարար հարցերի» շուրջ, բայց ասել է, որ «վերջին տասնամյակներում նոր խնդիրներ են առաջացել», առանց որևէ կոնկրետ մանրամասնություն հաղորդելու։
«Այնուամենայնիվ, մենք չպետք է թույլ տանք, որ այս շարունակական մարտահրավերները խանգարեն մեզ օգտագործել Քրիստոսին աշխարհին միասին հռչակելու բոլոր հնարավոր հնարավորությունները», – ասաց Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը՝ աշխարհի 1.4 միլիարդ կաթոլիկների 70-ամյա առաջնորդը։
63-ամյա Մալալլին նախկին բուժքույր է, ամուսնացած է և ունի երկու երեխա։
«Անմարդկային բռնության, խորը պառակտման և արագ հասարակական փոփոխությունների պայմաններում մենք պետք է շարունակենք պատմել ավելի հույս ներշնչող պատմություն. որ յուրաքանչյուր մարդկային կյանք անսահման արժեք ունի, քանի որ մենք Աստծո թանկարժեք զավակներն ենք. որ մարդկային ընտանիքը կոչված է ապրելու որպես քույրեր և եղբայրներ», – ասաց նա։
«Հետևաբար, մենք պետք է միասին աշխատենք ընդհանուր բարիքի համար՝ միշտ կամուրջներ կառուցելով, երբեք պատեր. որ մեզանից ամենաաղքատները ամենամոտն են Աստծո սրտին»։
Կարծիքների բաժանում
Մալլալեյի նշանակումը, սակայն, պառակտել է անգլիկան համայնքը, որի 100 միլիոն անդամները 165 երկրներում խորապես բաժանված են այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են կանանց դերը և ԼԳԲՏՔ+ անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը։
Անգլիայում և այլ արևմտյան երկրներում շատերը նրա նշանակումը գնահատել են որպես ապակե առաստաղի պատմական կոտրում։
Սակայն Աֆրիկայում համայնքի ամենամեծ և ամենաարագ զարգացող եկեղեցիները պատկանում են «Գլոբալ անգլիկան ապագայի կոնֆերանս» (Gafcon) անունով պահպանողական խմբին, որը կտրուկ քննադատել է նրա նշանակումը և սպառնացել վերջնական խզմամբ։
Մալլալեն ասել է պապին, որը վերջերս է վերադարձել չորս երկրներով աֆրիկյան շրջագայությունից, որ շուտով կհետևի նրա հետքերով՝ հուլիսին այցելելով Կամերուն և Գանա։
«Ձեր ուխտագնացությունը դեպի Աֆրիկա լի էր կյանքով և ուրախությամբ», – ասաց նա: «Այն մեզ հիշեցրեց, որ մեր տառապանքներին չնայած՝ մարդիկ կարոտում են կյանքը իր ողջ լիությամբ, և անթիվ մարդիկ ամեն օր աշխատում են այս ընդհանուր բարիքի տեսլականի համար»։
Քենթերբերիի արքեպիսկոպոս Սառա Մալալին քարոզ է կարդում՝ Քենթի Քենթերբերիի տաճարում Զատկական երգեցողությանը առաջնորդելիս, 2026 թվականի ապրիլի 5-ին։ AP լուսանկար։
16-րդ դարում Հենրի VIII թագավորը խզեց կապերը կաթոլիկ եկեղեցու հետ՝ ստեղծելով Անգլիայի եկեղեցին։
Հաջորդ դարերում անգլիկան եկեղեցու և Վատիկանի միջև հարաբերությունները կայուն կերպով բարելավվել են, բայց 2016 թվականին նոր բաժանումներ են առաջացել, մասնավորապես կանանց ձեռնադրության հարցում, որն արգելված է կաթոլիկ եկեղեցում։
Կանանց թույլատրվել է դառնալ եպիսկոպոսներ Անգլիայի եկեղեցում 2014 թվականից ի վեր, չնայած հարցը մնում է բաժանարար։
Մալալիի այցը տեղի է ունենում Չարլզ III թագավորի և պապի հանդիպումից վեց ամիս անց՝ դառնալով Անգլիայի եկեղեցու առաջին գերագույն կառավարիչը, որը աղոթել է պապի հետ։
