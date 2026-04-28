Կարո՞ղ է արդյոք որևէ երկիր երբևէ կասեցվել ՆԱՏՕ-ից

Կարո՞ղ է արդյոք դաշնակիցը ՆԱՏՕ-ից վտարվել մեկ այլ երկրի կողմից։ Ի՞նչ ընթացակարգ է, և կարո՞ղ է արդյոք Դոնալդ Թրամփը թելադրել դաշինքի պայմանները։ Euronews-ը ուսումնասիրում է ՆԱՏՕ-ի օրինականությունն ու քաղաքականությունը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին՝ մեղադրելով նրանց վախկոտության մեջ՝ Հորմուզի նեղուցի վերաբացմանը օգնելուց հրաժարվելու համար։ Ջրային ճանապարհը, որը տեղափոխում է համաշխարհային նավթի մատակարարումների մեկ հինգերորդ մասը, Իրանի ռեժիմի կողմից վերածվել է զենքի և մնում է փակ՝ լուրջ հետևանքներ ունենալով էներգակիրների գների համար։
Թրամփը պնդել է, որ նեղուցի վերաբացումը «փոքր ձեռնարկ» է և քննադատել է եվրոպացի դաշնակիցներին իրենց անգործության համար։
Հետո նա առաջարկել է, որ ԱՄՆ-ն վերանայի իր հարաբերությունները դաշինքի հետ՝ այն անվանելով թղթե վագր՝ առանց ամերիկյան ռազմական ուժի։
Սակայն լարվածության ամենամեծ աղբյուրը Իսպանիայի կառավարությունն է, որը ԱՄՆ-ին արգելել է մուտք գործել երկրում գտնվող իր ռազմական բազաներ և մեղադրել է Թրամփի վարչակազմին միջազգային իրավունքը խախտելու մեջ՝ Իսրայելի հետ միասին Իրանի վրա հարձակման ժամանակ։
Անցյալ շաբաթ Պենտագոնի արտահոսած ներքին էլեկտրոնային նամակը ենթադրում էր, որ ԱՄՆ-ն քննարկում է Մադրիդին պատժելու տարբերակներ, այդ թվում՝ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության կասեցումը։
Բայց կարո՞ղ է դա արվել։ Կարո՞ղ է անդամին կասեցնել ՆԱՏՕ-ից։ Կարճ պատասխանը՝ ոչ
ՆԱՏՕ-ի հիմնադիր պայմանագիրը չի նախատեսում անդամ երկրների անդամակցության կասեցում կամ հեռացում։ Դաշինքի գրեթե 77-ամյա պատմության մեջ փորձագետները նշում են լուրջ ներքին լարվածության մի քանի պահեր։ Առավել նշանակալիցներից մեկը տեղի է ունեցել 1974 թվականին Կիպրոսի թուրքական ներխուժումից հետո, որը մտահոգություններ առաջացրեց դաշնակիցների շրջանում, բայց ներառել է Կիպրոսին, որը անդամ չհանդիսացող երկիր է։
Պենտագոնի արտահոսած էլեկտրոնային նամակը, որը ԱՄՆ-ին առաջարկում էր կասեցնել Իսպանիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին՝ ի պատասխան Մադրիդի կողմից Իրանի դեմ պատերազմի քննադատության, իրավաբանորեն անհնար կլիներ։
Ի՞նչ է ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածը
ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 5-րդ հոդվածը դաշինքի անկյունաքարն է։ Այն ամրագրում է այն սկզբունքը, որ «մեկի վրա հարձակումը հարձակում է բոլորի վրա», որը պարտավորեցնում է անդամներին օգնել հարձակման ենթարկված ցանկացած դաշնակցի։
Այս կետը վերաբերում է միջազգային բնույթի հարձակումներին և չի վերաբերում ներքին ահաբեկչությանը: Այն նախատեսված է դաշինքից դուրս ծագող ագրեսիային արձագանքելու համար։
Արդյո՞ք այն վերաբերում է միայն ՆԱՏՕ-ի տարածքին
Այո: 5-րդ հոդվածն ունի աշխարհագրական սահմանափակումներ: Այն վերաբերում է Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի անդամ երկրների տարածքների, ինչպես նաև Թուրքիայի և Հյուսիսատլանտյան տարածաշրջանում անդամների իրավասության տակ գտնվող կղզիների վրա հարձակումներին։
Այն նաև վերաբերում է այդ տարածքներում կամ դրանց վրայով գործող անդամների զինված ուժերին, նավերին և ինքնաթիռներին։
2024 թվականի դրությամբ ՆԱՏՕ-ն ներառում է 32 երկիր՝ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությունից հետո, որոնք ներկայացնում են մոտ մեկ միլիարդ մարդ։
Քանի՞ անգամ է 5-րդ հոդվածը կիրառվել
5-րդ հոդվածը կիրառվել է միայն մեկ անգամ՝ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի Միացյալ Նահանգների դեմ հարձակումներից հետո։
Որոշումը հանգեցրեց միջազգային ներգրավվածության Աֆղանստանի պատերազմում, որի արդյունքում ՆԱՏՕ-ի մի քանի դաշնակիցներ, այդ թվում՝ Դանիան, Միացյալ Թագավորությունը, Գերմանիան և Ֆրանսիան, ուժեր են տրամադրել։
Արդյո՞ք դաշնակիցները օգնության հասան ԱՄՆ-ին սեպտեմբերի 11-ից հետո։
Այո, և այն երկրները, որոնք դա արեցին, հակամարտության ընթացքում կորցրեցին զգալի թվով զինծառայողներ։
Դանիան Աֆղանստանում կորցրեց 44 զինվոր, որը, ըստ իր 6 միլիոնից պակաս բնակչության համամասնության, ավելի շատ էր, քան ԱՄՆ-ից բացի որևէ այլ դաշնակից։
Կոպենհագենում և Վաշինգտոնում լարվածությունը սրվեց Գրենլանդիայի շուրջ, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն տարեսկզբին առաջարկեց, որ կպնդի տարածքի վաճառքի կամ ուժով այն վերցնելու վրա։ Այդ ժամանակվանից ի վեր հռետորաբանությունը մեղմացել է, բայց հարաբերությունները լիովին չեն վերականգնվել։
Ֆրանսիան կորցրեց 90 զինվոր, որոնք կռվում էին Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի և միջազգային ուժերի կողքին, որոնց մեծ մասը՝ մարտական գործողությունների ժամանակ։ Այս տարվա սկզբին Ֆրանսիայում և Մեծ Բրիտանիայում աղմուկ բարձրացավ Թրամփի կեղծ մեկնաբանություններից հետո, որն ասել էր, որ ոչ ամերիկացի զորքերը հեռու են պահվել առաջնագծից՝ Աֆղանստանում ծառայության ընթացքում։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը մեկնաբանությունները որակեց «վիրավորական և անկեղծորեն սարսափելի», նշելով, որ Մեծ Բրիտանիան այնտեղ կորցրել է 457 բրիտանացի զինծառայողի։
Արքայազն Հարրին, որը բազմիցս ծառայել է Աֆղանստանում, ասաց, որ նրանց մասին, ովքեր զոհաբերել են իրենց կյանքը, պետք է խոսել «ճշմարտությամբ և հարգանքով»։
Արդյո՞ք ՆԱՏՕ-ն ներխուժեց Աֆղանստան սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո
Ոչ։ Ռազմական արձագանքը գլխավորում էր Միացյալ Նահանգները։ Ավելի ուշ ՆԱՏՕ-ն աջակցող դեր ստանձնեց այնպիսի առաքելությունների միջոցով, ինչպիսիք են Միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերը (ISAF) և դրանց հաջորդը՝ «Վճռական աջակցության առաքելությունը»։
Սրանք ՆԱՏՕ-ի գլխավորած գործողություններ էին, բայց ներառում էին ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների, այդ թվում՝ Հորդանանի, Ավստրալիայի և Հարավային Կորեայի զգալի մասնակցությունը։
Արդյո՞ք ՆԱՏՕ-ն պարտավորություն ունի Հորմուզի նեղուցում
Ոչ։ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական դաշինք է և պարտավոր չէ աջակցել անդամ երկրների կողմից իր տարածքից դուրս նախաձեռնված ռազմական գործողություններին։ Փետրվարի 28-ին ԱՄՆ-ի հարվածներից առաջ դաշնակիցների հետ պաշտոնապես խորհրդակցություններ չեն անցկացվել, և ՆԱՏՕ-ի՝ որպես կազմակերպության, միջամտելու պահանջ չկա։
Նաև Հորմուզի նեղուցը չի ընդգրկվում ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանության կետով։
Իրանի պատերազմը ազդե՞լ է ՆԱՏՕ-ի վրա
Դաշինքը անուղղակիորեն ազդվել է։ ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանությունը կասեցրել է իրանական բալիստիկ հրթիռները, որոնք մտել էին Թուրքիայի օդային տարածք, որը անդամ է 1952 թվականից և գտնվում է դաշինքի ամենամեծ զինված ուժերից մեկի հայրենիքում։
Ռազմական միջոցները, այդ թվում՝ F-35 Lightning II ինքնաթիռները, շեղվել են զորավարժություններից, մինչդեռ Իրաքում ՆԱՏՕ-ի ուսումնական առաքելությունը կասեցվել է հակամարտության պատճառով։
Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին օգնել ապահովել Հորմուզի նեղուցը, որը կենսական նշանակություն ունեցող երթուղի է համաշխարհային նավթի և գազի առաքումների ավելի քան 20%-ի համար։ Այս խափանումը զգալի հետևանքներ է ունեցել համաշխարհային տնտեսության համար, մասնավորապես՝ Եվրոպայում։
Ավելի քան 40 երկիր, որոնցից շատերը ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, խոստացել են միջոցներ տրամադրել՝ ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո երթուղին վերաբացելուն օգնելու համար։
