Թրամփը գովաբանում է Չարլզ թագավորին, բայց ծաղրում է Սթարմերին

Նախագահ Դոնալդ Թրամփը և առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը ողջունեցին Մեծ Բրիտանիայի Չարլզ III թագավորին և թագուհի Կամիլային Սպիտակ տուն ժամանելիս։
ԱՄՆ անկախության 250-ամյակին նվիրված պետական այցը տեղի ունեցավ Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի միջև հատուկ հարաբերություններում լարվածության ֆոնին՝ Թրամփի կողմից Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերին Իրանի դեմ ԱՄՆ պատերազմի պատճառով բազմիցս քննադատելուց հետո։
Չարլզ III թագավորը երկուշաբթի օրը ժամանեց Սպիտակ տուն՝ անդրատլանտյան կապերի լարվածության և Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի «հատուկ հարաբերությունների» ուշադրության կենտրոնում՝ Իրանի պատերազմի շուրջ լարվածության ֆոնին։
Թրամփը և առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը ողջունեցին Չարլզին և թագուհի Կամիլային, երբ նրանք ժամանեցին ԱՄՆ անկախության 250-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում կարևոր այցով՝ լուսանկարվելով և զրուցելով, նախքան կանաչ սենյակում թեյ խմելը։
Զույգերը ավելի ուշ իջան հարավային տարածք՝ տեսնելու Սպիտակ տան տեսքով նոր մեղվի փեթակը, որը առաջին տիկինը տեղադրել էր անցյալ շաբաթ, ինչը հաճելի էր թագավորական զույգի համար, որոնք երկուսն էլ մեծ հետաքրքրություն ունեն մեղվաբուծության նկատմամբ։
Չարլզ թագավորը Անգլիայում գտնվող իր անձնական նստավայրում պահում է առնվազն երեք մեղվի փեթակ՝ որպես շրջակա միջավայրի և կայունության աջակցության մաս: Սպիտակ տուն այցելությունից հետո թագավորական զույգը մասնակցեց Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատանը կազմակերպված այգու երեկույթին:
Բրիտանական թագավորական ընտանիքի այցը տեղի է ունենում երկուսուկես դար անց այն բանից հետո, երբ ամերիկյան գաղութները անկախություն հռչակեցին Մեծ Բրիտանիայից՝ Գեորգ III թագավորի օրոք:
Չարլզը 19 անգամ այցելել է ԱՄՆ, բայց սա նրա առաջին պետական այցն է երկիր 2022 թվականին թագավոր դառնալուց ի վեր: Նրա մայրը՝ Եղիսաբեթ II թագուհին, չորս պետական այց է կատարել ԱՄՆ:
Այն նաև տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ որոշ վերլուծաբաններ նկարագրել են որպես Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի հատուկ հարաբերությունների աննախադեպ լարվածություն՝ Թրամփի կողմից Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերին ուղղված բազմաթիվ քննադատություններից հետո, այդ թվում՝ Իրանի պատերազմի հետ կապված հարցերի շուրջ:
Թրամփը գովաբանում է Չարլզ թագավորին, բայց ծաղրում է Սթարմերին
Վերջին շաբաթներին Թրամփը քննադատել է Սթարմերին Իրանի վրա ԱՄՆ ռազմական հարձակումներին միանալու նրա չցանկանալու համար՝ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին անվանելով «ոչ թե Ուինսթոն Չերչիլ»: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վարչապետը, որը հորինել է «հատուկ հարաբերություններ» արտահայտությունը Մեծ Բրիտանիա-ԱՄՆ կապի համար։
Թրամփի կոշտ դիտողությունները նրա և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միջև ավելի լայն պառակտման մի մասն են, որոնց նա անվանել է «վախկոտներ» և «անօգուտ»՝ Իրանի դեմ գործողություններին չմիանալու համար։
Անցյալ շաբաթ Պենտագոնի արտահոսած էլեկտրոնային նամակում ենթադրվում էր, որ ԱՄՆ-ն կարող է վերանայել Մեծ Բրիտանիայի ինքնիշխանության աջակցությունը Հարավային Ատլանտիկայում գտնվող Ֆոլկլենդյան կղզիների նկատմամբ։
Մեծ Բրիտանիան և Արգենտինան 1982 թվականին պատերազմել են կղզիների համար, որոնք հայտնի են նաև որպես Մալվինյան կղզիներ։
Մինչ Սթարմերի հասցեին նրա քննադատությունը շարունակվում է, Թրամփը… Չարլզ թագավորին գովաբանեցին։ Սեպտեմբերին Թրամփերը հյուրընկալվեցին Մեծ Բրիտանիայում աննախադեպ երկրորդ պետական այցի համար՝ լի շքեղությամբ և շքեղությամբ, կարմիր զգեստներով պահակախմբերով, փողային նվագախմբերով և Վինձորի ամրոցում շքեղ խնջույքով։
«Նախագահ Թրամփը միշտ մեծ հարգանք է տածել Չարլզ թագավորի նկատմամբ, և նրանց հարաբերությունները էլ ավելի են ամրապնդվել նախագահի անցյալ տարի Միացյալ Թագավորություն կատարած պատմական այցով», – թագավորական զույգի պետական այցից առաջ ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Աննա Քելլին։
«Նախագահը անհամբեր սպասում է Նորին Մեծությունների հատուկ այցին, որը կներառի գեղեցիկ պետական ընթրիք և բազմաթիվ միջոցառումներ շաբաթվա ընթացքում», – ասել է Քելլին։
Էնդրյուն և Էպշտեյնը ստվեր են գցում այցի վրա
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Իրանի պատերազմը բարձրացնում է բրիտանական միապետի այցի քաղաքական խաղադրույքները, մնում է մեկ այլ խնդիր՝ Էպշտեյնի փաստաթղթերը։
Չարլզ թագավորի այցի վրա մեծապես կախված է նրա կրտսեր եղբոր՝ Էնդրյու Մաունթբաթեն-Վինձորի ստվերը, որին զրկել են թագավորական տիտղոսից, արտաքսել հասարակական կյանքից և ոստիկանական հետաքննության ենթարկել Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ իր բարեկամության պատճառով։
Էնդրյուն հերքել է որևէ հանցագործություն կատարելը, բայց Էպշտեյնի զոհերը կոչ են արել թագավորին հանդիպել իրենց հետ։ և սեռական բռնության այլ զոհերի։ Դեռևս հայտնի չէ, թե սա պետական այցի մաս կկազմի՞, թե՞ ոչ։
