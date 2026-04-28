ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը քննադատում է Շվեդիային հաշմանդամ երեխային երկու անգամ Ալբանիա արտաքսելու համար

18 անկախ փորձագետներից բաղկացած կոմիտեն վերահսկում է քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի կիրառումը իր անդամ պետությունների կողմից և անցկացնում է երկրների պարբերական վերանայումներ։

ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Շվեդիան խախտել է ծանր հաշմանդամություն ունեցող երեխայի կյանքի իրավունքը՝ նրան երկու անգամ Ալբանիա արտաքսելով։

Կոմիտեն քննարկել է 21-ամյա ալբանացի Է. Բ.-ի վերաբերյալ բողոքը, որի մոտ ախտորոշվել էր աուտիզմ, ծանր մտավոր զարգացման խանգարում, սպաստիկ դիպլեգիկ ուղեղային կաթված, հիդրոցեֆալիա և էպիլեպսիա։

Նա և իր ընտանիքը Շվեդիա են ժամանել 2012 թվականին՝ պաշտպանություն և բժշկական օգնություն խնդրելով, սակայն տարիներ շարունակ ապաստանի դիմումներից և բողոքարկումներից հետո, նրանք արտաքսվել են Ալբանիա 2016 թվականին, երբ նա 10 տարեկան էր։

Ընտանիքը արագ վերադարձել է Շվեդիա առանց օրինական կարգավիճակի՝ Է. Բ.-ի բուժումն ապահովելու համար և տեսել է բնակության թույլտվության բազմակի դիմումների մերժում, նախքան 2019 թվականին, երբ նա 14 տարեկան էր, կրկին արտաքսվելը, ցույց է տվել կոմիտեի որոշումը։

«Մինչև ծանր և բարդ հաշմանդամություն ունեցող և կյանքին սպառնացող առողջական խնդիրներ ունեցող երեխային արտաքսելը, պետությունները պետք է անցկացնեն խիստ, անհատականացված գնահատում և ապահովեն, որ անհրաժեշտ բուժումը և դեղորայքը իրականում հասանելի լինեն ընդունող երկրում», – հայտարարության մեջ ասել է կոմիտեի փոխնախագահ Վաֆաա Բասիմը։

Մարտի 30-ի որոշման մեջ կոմիտեն նշել է, որ երկրները չպետք է «արտահանձնեն, արտաքսեն, վտարեն կամ այլ կերպ հեռացնեն անձին իրենց տարածքից, երբ կան լուրջ հիմքեր կարծելու, որ նպատակակետ երկրում կա անդառնալի վնասի իրական ռիսկ»։

«Հանձնաժողովը պարզել է, որ արտաքսելուց առաջ Է.Բ.-ի կողմից Ալբանիայում անհրաժեշտ դեղորայքի և բժշկական օգնության հասանելիություն չստուգելով՝ Շվեդիայի իշխանությունները նրան ենթարկել են անդառնալի վնասի իրական ռիսկի՝ խախտելով նրա կյանքի իրավունքը և խոշտանգումներից կամ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքից զերծ լինելու իրավունքը», – ասվում է հայտարարության մեջ։

Է.Բ.-ն հանձնաժողովին հայտնել է, որ կրկին վերադարձել է Շվեդիա, բայց բախվում է նոր արտաքսման որոշման։

Հանձնաժողովը խնդրել է Ստոկհոլմին վերանայել նրա ապաստանի կամ բնակության թույլտվության դիմումները և նրան տրամադրել համարժեք փոխհատուցում։

Այն իրավասություն չունի պետություններին ստիպելու հետևել իր որոշումներին, բայց նրա որոշումները հեղինակության վրա ազդեցություն ունեն։

Ֆրանսիացի բանտապահները գործադուլ են անում գերբնակեցման պատճառով, քանի որ բանտերում կա մոտ 90,000 կալանավոր

Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը Վատիկանում պատմական հանդիպման ժամանակ աղոթում է Քենթերբերիի արքեպիսկոպոսի հետ

Թրամփը խնդրում է բանակցություններ, և մենք այժմ դիտարկում ենք այդ տարբերակը․ Արաղչի

Կինոյի այնպիսի մի հրաշք, որի հայացքում միաժամանակ ապրում են կրակն ու խոցելիությունը

Ցտեսություն, Ելիսե. Մակրոնները խորհում են քաղաքականությունից հետո կյանքի մասին

«Շատ վաղ է» Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու համար. Ֆոն դեր Լեյենը քննադատում է Մերցին

Բրյուսելը Դելավերում է. Ֆոն դեր Լեյենը հետևողական է ստարտափների հանդեպ

