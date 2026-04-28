Իտալիան ԱՄՆ-ին է արտահանձնել ենթադրյալ չինացի հաքերին, որոնք մեղադրվում են COVID-19 համավարակի ժամանակ Պեկինի օգտին լրտեսելու մեջ:
ՀԴԲ-ն մեղադրում է Շու Զեվեյին 2020 և 2021 թվականներին համավարակի գագաթնակետին պատվաստանյութերի հետազոտություններին մասնակցող ԱՄՆ կառավարական կառույցների, հետազոտական ինստիտուտների և համալսարանների վրա հաքերային հարձակում գործելու մեջ։
Իտալիան ԱՄՆ-ին է արտահանձնել չինացի հաքերի, որը մեղադրվում է COVID-19 համավարակի ժամանակ իր երկրի կառավարության օգտին լրտեսելու մեջ, հայտնել է ոստիկանությունը երկուշաբթի օրը։
Տղամարդը ձերբակալվել է Միլանի Մալպենսա օդանավակայանում անցյալ տարվա հուլիսին և «կասկածվում է Չինաստանի կառավարության օգտին գործելու մեջ», ասվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ։
Ոստիկանությունը չի բացահայտել տղամարդու ինքնությունը, բայց ասել է, որ նա Շանհայի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերության նախկին ղեկավարն էր։
Նա, իր գործընկերների հետ միասին, մեղադրվում է «Հաֆնիում» անունով հաքերային խմբի հետևում, որը մեղադրվում է 2021 թվականին Microsoft Exchange-ի տասնյակ հազարավոր էլ. փոստի սերվերներ ներխուժելու մեջ։
Հաքերային խումբը, ենթադրաբար, «օգտագործել է Microsoft Exchange Server-ի ծրագրային ապահովման համակարգչային թերությունները», որոնք կապված են էլ. փոստի հաղորդագրությունների հետ, «իրավաբանական ընկերությանը և այլ կազմակերպություններին թիրախավորելու համար»։
Մասնակիցները անցնում են Չինաստանում վերջերս կատարված կիբեռհարձակումները ցուցադրող էլեկտրոնային էկրանի կողքով Պեկինում կայացած Չինաստանի ինտերնետային անվտանգության համաժողովում, 2017 թվականի սեպտեմբերի 12-ին։ AP լուսանկար։
Այդ ժամանակ Microsoft-ը խումբը անվանել է «բարձրակարգ որակավորում ունեցող և բարդ գործող»։
Իտալական ոստիկանությունը հայտարարել է, որ կասկածյալը ձերբակալվել է Տեխասից տրված օրդերի հիման վրա՝ որպես գործողության հաջողության պատճառ նշելով ՀԴԲ-ի հետ «գերազանց և լավ հաստատված համագործակցությունը»։
Սյուն, որը ձերբակալությունից ի վեր Միլանի մոտ գտնվող Բուստո Արսիցիո բանտում էր, մերժել է մեղադրանքները։
«Ես ապրում եմ կյանքիս ամենադժվար շրջանը, ես ռիսկի եմ դիմում անարդար դատավարության ենթարկվելու ԱՄՆ-ում և ֆիզիկական ու հոգեբանական վատ վերաբերմունքի ենթարկվելու։ Մի՛ արտահանձնեք ինձ», – դատավոր Վերոնիկա Տալլարիդային ասաց Շուն։
«Իմ բոլոր անձնական տվյալները, էլեկտրոնային փոստը, կոնտակտները մնացին այն ընկերությունում, որտեղ ես աշխատում էի, երբ ես հեռացա այն 2018 թվականին», – իր պաշտպանության մեջ ասաց չինացի քաղաքացին՝ ասելով, որ կարող է լինել ինքնության սխալման դեպքի զոհ։
