28/04/2026

EU – Armenia

Իտալիան ԱՄՆ-ին է արտահանձնել ենթադրյալ չինացի հաքերին

infomitk@gmail.com 28/04/2026 1 min read

Իտալիան ԱՄՆ-ին է արտահանձնել ենթադրյալ չինացի հաքերին, որոնք մեղադրվում են COVID-19 համավարակի ժամանակ Պեկինի օգտին լրտեսելու մեջ:

Իտալիան ԱՄՆ-ին է արտահանձնել չինացի հաքերի, որը մեղադրվում է COVID-19 համավարակի ժամանակ իր երկրի կառավարության օգտին լրտեսելու մեջ, հայտնել է ոստիկանությունը երկուշաբթի օրը։

Տղամարդը ձերբակալվել է Միլանի Մալպենսա օդանավակայանում անցյալ տարվա հուլիսին և «կասկածվում է Չինաստանի կառավարության օգտին գործելու մեջ», ասվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ։

ՀԴԲ-ն մեղադրում է Շու Զեվեյին 2020 և 2021 թվականներին համավարակի գագաթնակետին պատվաստանյութերի հետազոտություններին մասնակցող ԱՄՆ կառավարական կառույցների, հետազոտական ​​ինստիտուտների և համալսարանների վրա հաքերային հարձակում գործելու մեջ, ասվում է հայտարարության մեջ։

Ոստիկանությունը չի բացահայտել տղամարդու ինքնությունը, բայց ասել է, որ նա Շանհայի խոշոր տեխնոլոգիական ընկերության նախկին ղեկավարն էր։

Նա, իր գործընկերների հետ միասին, մեղադրվում է «Հաֆնիում» անունով հաքերային խմբի հետևում, որը մեղադրվում է 2021 թվականին Microsoft Exchange-ի տասնյակ հազարավոր էլ. փոստի սերվերներ ներխուժելու մեջ։

Հաքերային խումբը, ենթադրաբար, «օգտագործել է Microsoft Exchange Server-ի ծրագրային ապահովման համակարգչային թերությունները», որոնք կապված են էլ. փոստի հաղորդագրությունների հետ, «իրավաբանական ընկերությանը և այլ կազմակերպություններին թիրախավորելու համար»։

Մասնակիցները անցնում են Չինաստանում վերջերս կատարված կիբեռհարձակումները ցուցադրող էլեկտրոնային էկրանի կողքով Պեկինում կայացած Չինաստանի ինտերնետային անվտանգության համաժողովում, 2017 թվականի սեպտեմբերի 12-ին։ AP լուսանկար։
Այդ ժամանակ Microsoft-ը խումբը անվանել է «բարձրակարգ որակավորում ունեցող և բարդ գործող»։

Իտալական ոստիկանությունը հայտարարել է, որ կասկածյալը ձերբակալվել է Տեխասից տրված օրդերի հիման վրա՝ որպես գործողության հաջողության պատճառ նշելով ՀԴԲ-ի հետ «գերազանց և լավ հաստատված համագործակցությունը»։

Սյուն, որը ձերբակալությունից ի վեր Միլանի մոտ գտնվող Բուստո Արսիցիո բանտում էր, մերժել է մեղադրանքները։

«Ես ապրում եմ կյանքիս ամենադժվար շրջանը, ես ռիսկի եմ դիմում անարդար դատավարության ենթարկվելու ԱՄՆ-ում և ֆիզիկական ու հոգեբանական վատ վերաբերմունքի ենթարկվելու։ Մի՛ արտահանձնեք ինձ», – դատավոր Վերոնիկա Տալլարիդային ասաց Շուն։

«Իմ բոլոր անձնական տվյալները, էլեկտրոնային փոստը, կոնտակտները մնացին այն ընկերությունում, որտեղ ես աշխատում էի, երբ ես հեռացա այն 2018 թվականին», – իր պաշտպանության մեջ ասաց չինացի քաղաքացին՝ ասելով, որ կարող է լինել ինքնության սխալման դեպքի զոհ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մերցը ենթադրում է, որ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցությունը կարող է կախված լինել տարածքային զիջումներից

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան կանչում է Իսրայելի դեսպանին՝ Հայֆա գողացված հացահատիկի առաքման հարցով

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանում է Չարլզ թագավորին, բայց ծաղրում է Սթարմերին

28/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կինոյի այնպիսի մի հրաշք, որի հայացքում միաժամանակ ապրում են կրակն ու խոցելիությունը

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցտեսություն, Ելիսե. Մակրոնները խորհում են քաղաքականությունից հետո կյանքի մասին

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Շատ վաղ է» Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու համար. Ֆոն դեր Լեյենը քննադատում է Մերցին

28/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը Դելավերում է. Ֆոն դեր Լեյենը հետևողական է ստարտափների հանդեպ

28/04/2026 infomitk@gmail.com