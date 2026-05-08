«Ժամկետնանց» ձայնագրություններ՝ գաղտնալսումների տեսքով

«Ինչպես վաղօրոք հայտնել էր ԿԸՀ-ն, այսօրվանից՝ մայիսի 8-ից, մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Հունիսի 7-ին սպասվող համապետական ընտրություններին մասնակցող 19 քաղաքական ուժերն այսօրվանից շրջելու են տարբեր համայնքներում, ներկայացնելու իրենց նախընտրական ծրագրերը, հիմնական նպատակները, գաղափարներն ու ռազմավարական ուղին։
Բոլոր սոցիալական հարցումները ցույց են տալիս, որ այս պահին առաջատար են 4 ուժ՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը, «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունը, «Հայաստան» դաշինքը և «Առաջարկ Հայաստանին» քաղաքական ուժը։
Ակնհայտ է նաև այն, որ հունիսի 7-ին ՀՀ-ում իշխանափոխության հասնելու ռեալ հնարավորությունն ունի միայն ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Ուժեղ Հայաստան»-ը, և բնական է, որ գործող իշխանությունը գիտակցում է այս վտանգը։
Այս ամենին զուգահեռ՝ մենք պարբերաբար տեսնում ենք, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձայնագրություններ, գաղտնալսումներ է հրապարակում, ըստ որի՝ «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամները զբաղվում են ընտրակաշառքով։
Իշխանական աղբյուրները հայտնում են, որ օր օրի գնալով ավելի է թեժանալու իրավիճակը՝ հաշվի առնելով նաև քարոզարշավի մեկնարկելու հանգամանքը։ Նույն աղբյուրների փոխանցմամբ՝ այս շրջանում օր օրի Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նոր գաղտնալսումներ է հրապարակելու։ Նման ակնարկ արել է նաև ՔՊ պատգամավորներից մեկը՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտնելով՝ «Նոր գաղտնալսումների ձայն կլսեք»։
Ընդ որում գաղտնալսումներն արվել են վաղ, բայց կհրապարակվեն հիմա՝ քարոզչական նպատակով։
Ըստ էության՝ գործող իշխանությունը Հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակված և հրապարակվելիք այս ձայնագրությունները ակտիվորեն օգտագործելու է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության դեմ՝ թիրախավորելով նորաստեղծ կուսակցության վարկանիշը։
Իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ արդեն իսկ հրապարակված ձայնագրությունները գաղտնալսվել են դեռ 2025 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Իսկ ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում դրանք հրապարակել ընտրություններից մեկ-երկու ամիս առաջ, մնում է միայն ենթադրել։
Սակայն փաստ է, որ այս պահին գործող իշխանության հիմնական մրցակիցը ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած նորաստեղծ «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունն է։ Նրանք բոլորով կատաղի պայքար են տանում հենց այս ուժի դեմ»։
