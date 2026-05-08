ԵՄ-ն ցանկանում է ավելի շատ տեղական ձուկ՝ չնայած հանրության դիմադրությանը

Շրջակա միջավայրի հետ կապված մտահոգությունները բարդացնում են Բրյուսելի ջրային կուլտուրայի հավակնությունները:
Հանձնաժողովը խաղադրույք է կատարում ֆերմերային ձկան վրա՝ ներմուծումից կախվածությունը նվազեցնելու համար, սակայն աճող մտահոգությունները, որոնք տատանվում են կայունությունից մինչև կենդանիների բարեկեցություն, սպառնում են խաթարել ջանքերը
ԵՄ-ն անցյալ տարի մեկնարկեց ջրային կուլտուրայի՝ ջրային օրգանիզմների բուծման մարքեթինգային արշավ՝ ցամաքում կամ ծովում, այն մտավախությունների պատճառով, որ այս պրակտիկան հատկապես տարածված չէ քաղաքացիների շրջանում։
«Կա այն կարծիքը, որ այս գործունեությունը օգտակար չէ, հատկապես շրջակա միջավայրի համար, և պակասում է տեղեկատվությունն ու սննդի անվտանգության դերի քննարկումը այս գործում», – այս շաբաթ խորհրդարանում կայացած հանդիպման ժամանակ ասաց Հանձնաժողովի ձկնորսության բաժնի ներկայացուցիչ Լորելա դե լա Կրուզ Իգլեսիասը։
Հանձնաժողովի խաղադրույքը ջրային կուլտուրայի վրա պատահական չէ, քանի որ խաղադրույքները իսկապես բարձր են։ ԵՄ քաղաքացիների սեղաններին հայտնվող ծովամթերքի մոտ 60%-ը գալիս է երրորդ երկրներից, և դաշինքի ռազմավարական ինքնավարության վերաբերյալ մտահոգությունները ախորժակ են ստեղծել ավելի քիչ ներմուծման համար։
Մնում է տեսնել, թե արդյոք վերջին հասարակայնության հետ կապերի խթանումը կօգնի ԵՄ-ին ավելի շատ ձուկ բուծել։
ԵՄ-ում ջրային տնտեսության տարեկան արտադրությունը կազմում է մոտ 1 միլիոն տոննա, որը լճացած ցուցանիշ է, որը միայն Նորվեգիան փոքր-ինչ գերազանցում է: ԵՄ-ի ձկնորսության ընդհանուր քաղաքականության (ԸԸՔ) վերջերս հրապարակված գնահատման մեջ հանձնաժողովը զգուշացրել է, որ այս ոլորտում աճը վերջին տասնամյակում նվազագույն է եղել:
Հանրային թույլ ընդունման հետ մեկտեղ, դե լա Կրուզ Իգլեսիասը մեղադրել է երկարատև խնդիրներին, ինչպիսիք են տարածքի սահմանափակ հասանելիությունը և նախագծերի համար թույլտվություններ ստանալու չափազանց մեծ բյուրոկրատիան:
Հանձնաժողովի հավակնություններն այն են, որ ջրային տնտեսությունը բախվում է շրջակա միջավայրի հետ կապված մտահոգություններին:
Իրավապաշտպան խմբերը հատկապես զգուշավոր են եղել մսակեր տեսակների, ինչպիսիք են սաղմոնը, բուծման հարցում, որոնք տարածված են սպառողների շրջանում, բայց պահանջում են մեծ քանակությամբ ձկան կեր, ինչը մեծացնում է ճնշումը փոքր տեսակների պաշարների վրա:
Ֆրանսիայում սաղմոնի ակվակուլտուրայի վերաբերյալ բանավեճը թեժանում է։ Երկրի հարավ-արևմուտքում գտնվող Վերդոն-սյուր-Մեր ափամերձ քաղաքում ակտիվիստները դժգոհ են եվրոպացիների սիրելի ձկներից մեկի՝ 10,000 տոննա սաղմոնի ֆերմա կառուցելու ծրագրերից։
Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարար Մոնիկ Բարբուտը վերջերս դեմ է արտահայտվել «Մաքուր սաղմոն» նախագծին, որը ազգային իշխանությունները դեռևս գնահատում են։
Անցյալ շաբաթ Բրյուսելում կայացած քննարկման ժամանակ մի քանի ձախակողմյան Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ մտահոգություններ հայտնեցին մսակեր տեսակների վերաբերյալ։
Եվրախորհրդարանի անդամ Իզաբելլա Լյովինը (Կանաչներ, Շվեդիա) կոչ արեց Հանձնաժողովին խթանել սարդինների և անչոուսների նման կերային տեսակները, ինչպես նաև ակվակուլտուրայի նախագծերը, որոնք համատեղում են խեցգետնաբուծությունը ծովային էներգիայի հետ։
Դե լա Կրուս Իգլեսիասը նշեց, որ դա արդեն իսկ Հանձնաժողովի ծրագրերի մաս է կազմում, բայց զգուշացրեց, որ սպառողական պահանջարկը շարժվում է այլ ուղղությամբ։ «Մսակեր տեսակներ չարտադրելով՝ մենք չենք վերացնի խնդիրը, քանի որ դրանք կներմուծվեն։ Սա սպառողի նախընտրությունն է», – ասաց նա Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ մատնանշելով սաղմոնը և դրա աճող պահանջարկը։
ԵՄ-ում սպառվող սաղմոնի 1%-ից պակասը արտադրվում է երկրի ներսում, ընդ որում՝ Նորվեգիան կազմում է ներմուծման ավելի քան 80%-ը, ըստ ԵՄ տվյալների։
Ութոտնուկի նման գլխոտանիների մշակումը, որը դեռևս զարգացող պրակտիկա է և դեռևս իրականություն չէ ԵՄ-ում, նույնպես ալիք է բարձրացնում։
ՀԿ-ները զգուշացրել են նման արարածների «անսովոր ինտելեկտի» և միայնակ բնույթի, ինչպես նաև այն փաստի մասին, որ նրանք նաև մսակերներ են, որոնք կախված են ձկան վրա հիմնված կերից։
Խորհրդարանում Եվրախորհրդարանի անդամ Լյուկ Ֆլանագանը (Ձախեր, Իռլանդիա) դեմ արտահայտվեց Nueva Pescanova ընկերության կողմից Կանարյան կղզիներում աշխարհում առաջին ութոտնուկների ֆերմա կառուցելու ծրագրերի դեմ։
Չնայած լքվածության մասին լուրերին, ընկերությունը Euractiv-ին հաստատեց, որ նախագիծը դեռևս վարչական ստուգումների փուլում է։
ԵՄ-ն ութոտնուկների խոշոր ներմուծող է, որոնց մեծ մասը սառեցված վիճակում է գալիս Մարոկկոյից և Մավրիտանիայից։
