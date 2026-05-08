ԱՄՆ – ԵՄ համաձայնագիրը անընդհատ վատանում է․ Ինչո՞ւ ԵՄ-ն պետք է, բայց չի կիրառի իր «լծակներն» ԱՄՆ-ի դեմ

Չնայած Եվրոպան չունի լծակներ՝ ԱՄՆ քաղաքականության մեջ ուղղակի շրջադարձ կատարելու համար, այն չի կարող թույլ տալ իրեն կարգավորել շարունակական զիջումների օրինաչափությունը։
Երբ Դարթ Վեյդերը «Կայսրությունը հակահարված է տալիս» գրքում Լանդո Կալրիսյանին ասում է. «Ես փոխում եմ համաձայնագիրը, աղոթեք, որ այլևս չփոխեմ այն», դա արտացոլում է ասիմետրիկ բանակցությունների մի տեսակ, որի դեպքում մի կողմը թելադրում է պայմանները, ապա վերանայում դրանք ըստ ցանկության։ Լանդոյի հրաժարական տված պատասխանը՝ «Այս համաձայնագիրը անընդհատ վատանում է», արտացոլում է այն զգացողությունը, որը եվրոպացիները կարող են ավելի ու ավելի հաճախ կրկնել Թըրնբերիի համաձայնագրի հետ կապված։
Այն, ինչ սկզբում ներկայացվում էր որպես ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային հարաբերությունների կայունացնող շրջանակ, այժմ ավելի ու ավելի փխրուն է թվում և ենթակա է անընդհատ վերանայման։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչները ցավոտ զիջումները արդարացնում էին այն հիմքով, որ համաձայնագիրը առնվազն կապահովի բիզնեսների համար անհրաժեշտ կանխատեսելիությունը։ Սակայն կանխատեսելիությունն է հենց այն, ինչը բացակայում է, քանի որ համաձայնագիրը աստիճանաբար վատթարացել է՝ ձևավորվելով ոչ թե բանակցային պարտավորություններով, այլ Վաշինգտոնում փոփոխվող քաղաքական ազդակներով։
Վերջին դրվագը ընդգծում է այս դինամիկան։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կողմից Իրանի դեմ ամերիկյան պատերազմի քննադատությունից հետո, նախագահ Դոնալդ Թրամփը կտրուկ քննադատության ենթարկեց և սպառնաց մինչև 25% սակագներով եվրոպական ավտոմեքենաների վրա: Նման քայլը ուղղակիորեն կհակասի Թըրնբերիի համաձայնագրին, որը ավտոմեքենաների սակագները սահմանափակել էր 15%-ով՝ առաստաղ, որը Եվրոպական հանձնաժողովը գովազդել էր որպես համաձայնագրի կենտրոնական նվաճումներից մեկը, մասնավորապես՝ դաշինքի կենսականորեն կարևոր ավտոմոբիլային ոլորտի պաշտպանության գործում։
Սա մեկուսացված շեղում չէ: Ստորագրումից ի վեր համաձայնագիրը բազմիցս խախտվել է Միացյալ Նահանգների կողմից: Վաշինգտոնի որոշումը՝ հարյուրավոր արդյունաբերական ապրանքներ վերադասակարգել որպես պողպատի ածանցյալներ, որոնք ենթակա են 50% սակագների, ընդամենը մի քանի շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ Թըրնբերին ցույց տվեց, որ Թրամփի վարչակազմը բարի կամքով չի գործում: Գրենլանդիայի շուրջ հետագա կռիվները ավելի են քայքայել վստահությունը: Այժմ ավտոմոբիլային ոլորտի դեմ նորացված սպառնալիքը ամրապնդում է ավելի լայն օրինաչափություն. պարտավորությունները ժամանակավոր են, և սրացումը երբեք չի բացառվում:
Եվրոպական բիզնեսների համար սա ստեղծում է խորապես անկայուն միջավայր: Առևտրային համաձայնագրերը նախատեսված են անորոշությունը նվազեցնելու համար, սակայն սակագների բարձրացման մշտական սպառնալիքը, նույնիսկ երբ այն ուժի մեջ չի մտել, խաթարում է ներդրումներ կատարելու և պլանավորելու վստահությունը: Միակողմանիորեն «փոփոխվող» գործարքը ցանկացած պահի դադարում է ծառայել իր հիմնական նպատակին։
Հետևաբար, հարցն այն է, թե ինչպես պետք է Եվրոպան արձագանքի։
Թրամփի սկզբնական սակագնային հարձակման գագաթնակետին Եվրոպան կարող էր օգտվել Չինաստանի կողմից հազվագյուտ մետաղների արտահանման սահմանափակումների կողմից Միացյալ Նահանգների վրա արդեն իսկ գործադրվող ճնշումից, որը հնարավոր է Վաշինգտոնին դներ ռազմավարական դժվարության մեջ։ Նման «քաշող» դինամիկան կարող էր բավարար տնտեսական ճնշում գործադրել՝ վերակարգավորում պարտադրելու համար։ Սակայն այդ պահը մեծ մասամբ անցել է։ Նման լծակի պայմանները այլևս հեշտությամբ հասանելի չեն, և աշխարհաքաղաքական լանդշաֆտը փոխվել է։
Ինչու՞ ԵՄ-ն պետք է, բայց չի կիրառի իր «առևտրային բազուկան» ԱՄՆ-ի դեմ
Ավելի հիմնարար է այն, որ Եվրոպայի՝ փոխադարձ տնտեսական ցավ պատճառելու կարողությունը մնում է սահմանափակ։ Թեև ԵՄ-ն ունի ազդեցության գործիքներ, դրանք ո՛չ այնքան կենտրոնացված են, ո՛չ էլ այնքան քաղաքականապես կիրառելի, որքան Չինաստանին հասանելի գործիքները: Եվրոպական խոչընդոտների օգտագործումը կրում է զգալի քաղաքական և տնտեսական ծախսեր, որոնք, հավանաբար, անընդունելի են մի շարք անդամ պետությունների և հիմնական արդյունաբերական գործիչների համար: Այս ասիմետրիան սահմանափակում է Եվրոպայի տարբերակները և բարդացնում է ավելի բախումային մոտեցման կոչերը։
Այնուամենայնիվ, համաձայնությունը կրում է իր սեփական ռիսկերը: Թըրնբերիի շրջանակը, ինչպես այն ներկայումս գործում է, ռիսկի է դիմում ինստիտուցիոնալացնելու տրանսատլանտյան առևտրային հարաբերություններում ենթակայության մի ձև: Հավասարների գործընկերության փոխարեն, դինամիկան ավելի ու ավելի է նմանվում այն դինամիկային, որտեղ Եվրոպան կլանում է ճնշումը և համապատասխանաբար հարմարվում:
Այնուամենայնիվ, կան տարրեր, որոնց վրա Եվրոպան կարող է կառուցել: Գրենլանդիայի դեպքը, չնայած անկայունացնող էր, բացահայտեց անդամ պետությունների միասնության կարողությունը՝ հարկադրանքի հետ բախվելիս: Այդ համախմբվածությունը, որքան էլ որ անորոշ լինի, հիմք է հանդիսանում ավելի հավաստի կոլեկտիվ դիրքորոշման համար: Խնդիրը կայանում է դրա պահպանման և գործնական կիրառման մեջ, հատկապես այն դեպքում, երբ Վաշինգտոնը շարունակում է փորձարկել եվրոպական հանդուրժողականության սահմանները։
Ափսոս, Եվրոպական խորհրդարանի մի շարք անդամ պետությունների և հիմնական խմբերի շրջանում, մասնավորապես՝ ԵԺԿ-ի շրջանակներում, քաղաքական քիչ ախորժակ կա բանակցությունները վերսկսելու կամ Թըրնբերիի համաձայնագիրը հիմնարար վերանայելու համար:
Նույնիսկ IEEPA Գերագույն դատարանի որոշմամբ Թրամփի կրած խոշոր հարվածից հետո, որը կարող էր լինել ավելի վճռական եվրոպական արձագանքի կատարյալ հնարավորություն, գործնականում համաձայնագիրը չեղյալ համարվելը քիչ հավանական է։
Բաց մի թողեք
Թրամփը ԵՄ-ին մինչև հուլիսի 4-ը ժամանակ է տալիս առևտրային համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար, հակառակ դեպքում կբախվի «շատ ավելի բարձր» մաքսատուրքերի
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի «գայլ-զինվոր» մամուլի բրիգադը. «Ես ձեզ չեմ սպառնում»
ԵՄ բանակցողները չեն կարողանում համաձայնության գալ ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շուրջ