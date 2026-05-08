ԵՄ քննադատ Ռումեն Ռադևը նշանակվել է Բուլղարիայի նոր վարչապետ

Բուլղարիայի նախկին նախագահ Ռումեն Ռադևը ելույթ է ունեցել իր վարչապետի պաշտոնի քարոզարշավի եզրափակիչ հանրահավաքում Սոֆիայում։
Ռադևը անցյալ ամիս Բուլղարիայի ընտրություններում առաջին անգամ խորհրդարանական մեծամասնություն է ստացել 1997 թվականից ի վեր՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու խոստումների շնորհիվ։
Անցյալ ամիս Բուլղարիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթող Ռումեն Ռադևը հինգշաբթի օրը նշանակվեց երկրի նոր վարչապետ։ Նրա համոզիչ հաղթանակը անցյալ ամսվա խորհրդարանական ընտրություններում հույսեր է ներշնչում Բալկանյան երկրում կայուն կառավարության համար, որտեղ հինգ տարվա ընթացքում ութ ընտրություն է անցկացվել։
Ռադևը առաջադրվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի և Բուլղարիայի «օլիգարխիկ մոդելը» «մաքրելու» վրա կենտրոնացած ցուցակով։ Ռադևը, որը այս տարվա սկզբին հրաժարական տվեց նախագահի պաշտոնից՝ ընտրություններին մասնակցելու համար, ԵՄ-ի կոշտ քննադատ է և քարոզարշավ է անցկացրել Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը վերսկսելու համար։
«(Քվեարկության միջոցով բուլղարացիները) հաստատեցին կայուն ինստիտուտների և ազատության, ժողովրդավարության և արդարադատության պաշտպանության իրենց ցանկությունը», – ասաց Ռադևը նախագահ Իլիանա Իոտովայից կառավարման մանդատը ստանալուց հետո։
62-ամյա նախկին կործանիչ օդաչուն նաև հինգշաբթի օրը ներկայացրեց իր կաբինետի կազմը։
Ռադևը ժառանգում է մի շարք մարտահրավերներ, այդ թվում՝ 2026 թվականի բյուջեի կազմումը, աճող գնաճի հաղթահարումը և կաթվածահար դատական համակարգի բարեփոխումը։
Նա պետք է նաև մի շարք բարեփոխումներ իրականացնի, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի, որպեսզի ներգրավի Եվրամիությունից մոտ 400 միլիոն եվրո ֆինանսավորում: Ռադևը և նրա կաբինետի անդամները պետք է հաստատվեն խորհրդարանի կողմից ուրբաթ օրը։
Անցյալ ամսվա ընտրությունները Բուլղարիայում ապահովեցին միասնական կազմավորման առաջին բացարձակ մեծամասնությունը 1997 թվականից ի վեր։
6.5 միլիոն բնակչություն ունեցող աղքատ բալկանյան երկիրը տառապում է քաղաքական ճգնաժամերից, քանի որ 2021 թվականին կոռուպցիայի դեմ հանրահավաքները ցնցեցին երկիրը, որոնք տապալեցին երկար ժամանակ եվրոպամետ առաջնորդ Բոյկո Բորիսովի պահպանողական վարչակազմը։
Պահպանողական աջակցություն ստացած վերջին կառավարությունը հրաժարական տվեց անցյալ տարի կոռուպցիայի դեմ մի շարք բողոքի ցույցերից հետո, որոնք աջակցեցին Ռադևը։ Բուլղարիան «Transparency International»-ի կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում Հունգարիայի հետ միասին զբաղեցնում է ԵՄ ամենակոռումպացված երկրների շարքը։
