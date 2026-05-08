Իսպանիայի կառավարությունը քննադատության տակ է հանտավիրուսային նավի հետ կապված իրավիճակի համար

Իշխանությունները հակասական հայտարարություններ են արել այն մասին, թե արդյոք ուղևորները պետք է կարանտինացվեն։
Իսպանական կառավարությունը քննադատության է ենթարկվում այս շաբաթավերջին Կանարյան կղզիներում նավահանգստ մտնելու համար նախատեսված վիրուսով վարակված նավի ուղևորների հետ կապված իր ծրագրերի վերաբերյալ խառը ազդանշաններ ուղարկելու համար։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Մադրիդի իշխանությունները խառը հաղորդագրություններ են տարածել այն մասին, թե ինչպես է երկիրը պատրաստվում մշակել MV Hondius նավի 147 ուղևորներին, որի վրա հանտավիրուսային բռնկման հետևանքով արդեն մահացել է երեք ուղևոր։
Չնայած կա կոնսենսուս, որ բոլոր ոչ բնիկ ասիմպտոմատիկ ուղևորները կհայրենադարձվեն իրենց երկրներ, նավի վրա գտնվող 14 իսպանացիների ապագան անորոշ է։
Պաշտպանության նախարար Մարգարիտա Ռոբլեսը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ իսպանացի ուղևորները ռազմական ինքնաթիռով կտեղափոխվեն Մադրիդի Գոմես-Ուլլայի ռազմական հիվանդանոց՝ մասնագիտացված բժշկական կենտրոն՝ բարձր մակարդակի մեկուսացման բաժանմունքներով, որտեղ նրանք կանցնեն բժշկական դիտարկում։ Սակայն, նա նշեց, որ իսպանացիների հետագա կարանտինը կլինի «կամավոր», քանի որ ախտանիշներ չունեցող մարդիկ չեն կարող հարկադրաբար մեկուսացվել։
Հինգշաբթի առավոտյան Իսպանիայի Cadena Ser ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ առողջապահության նախարար Մոնիկա Գարսիան հակադարձեց այս հաղորդագրությանը՝ պնդելով, որ իսպանացի ուղևորներից սպասվում է կարանտին։ Նախարարը պնդեց, որ կառավարությունը կդիմի իսպանացիների «առողջ բանականությանը և պատասխանատվությանը»։ Սակայն, եթե դա չհաջողվի, նա ասաց, որ իշխանությունները ունեն «բավարար իրավական գործիքներ՝ հանրային առողջությունը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու համար»։
Իսպանիայի կենտրոնամետ աջակողմյան ընդդիմադիր Ժողովրդական կուսակցությունը, օգտվելով կարանտինի վերաբերյալ պարզության բացակայությունից, մեղադրեց կառավարությանը գործառնական անգործունակության մեջ։ «Արդյո՞ք նրանք հանրային անվտանգությունն ու առողջությունը թողնելու են յուրաքանչյուր անհատի բարի կամքի ձեռքում», – X-ում գրել է կուսակցության առողջապահության փոխնախարար Կարմեն Ֆունեսը։ «Ղեկին ոչ ոք չկա»։
Մինչդեռ ծայրահեղ աջակողմյան Vox կուսակցությունը մեղադրեց կառավարությանը նավը իսպանական նավահանգիստ թույլատրելու մեջ միայն հանրության ուշադրությունը նախկին նախարարի հետ կապված շարունակվող կոռուպցիոն գործից շեղելու համար։
«[Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը] միշտ ինչ-որ բան է փնտրում մեզ իր կոռուպցիայից շեղելու համար, և այդ պատճառով նա տեսավ, որ այնտեղ կա մի նավ՝ մահացու վիրուսով, և ահա այն հիմա՝ ուղևորվում է դեպի Իսպանիա, Կանարյան կղզիներ», – չորեքշաբթի օրը Անդալուսիայում նախընտրական միջոցառման ժամանակ ասաց Vox-ի առաջնորդ Սանտյագո Աբասկալը: «Մենք դեռ հիշում ենք կորոնավիրուսի համաճարակը»։
Կառավարության որոշումը՝ ընդունել Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խնդրանքը՝ MV Hondius-ին թույլատրել Կանարյան կղզիներում կանգ առնել, մնում է լարվածության աղբյուր տարածաշրջանի նախագահ Ֆեռնանդո Կլավիխոյի հետ, ով չորեքշաբթի օրը բողոքել է, որ Մադրիդը պատշաճ կերպով չի տեղեկացրել իրեն գործողության մասին։
Հինգշաբթի առավոտյան դրությամբ, հոլանդական դրոշի ներքո նավարկող նավը նավարկում էր Կաբո Վերդեի Սալ կղզուց արևելք և, ըստ նավերի հետևման տվյալների, կիրակի օրը կկանգնի Թեներիֆեում: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաստատել է, որ MV Hondius-ի վրա դեռևս կան ութ ճանապարհորդներ՝ հանտավիրուսի ախտանիշներով: Աշխարհի իշխանությունները ներկայումս փորձում են գտնել այն 30 ուղևորներին, որոնք Սանտա Հելենայում լքել են նավը, նախքան բռնկման մասին հաղորդելը։
Վիրուսը տարածվել է նաև նավի վրա չգտնվող մարդկանց վրա։ Հոլանդական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Յոհաննեսբուրգից թռիչքի ժամանակ մահացած ուղևորներից մեկին սպասարկող ուղեկցորդուհին հոսպիտալացվել է թեթև ախտանիշներով: Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները նաև ենթադրում են, որ MV Hondius նավի վրա չգտնվող տղամարդը վարակվել է վիրուսով՝ Սուրբ Հեղինե կղզուց Յոհաննեսբուրգ թռիչքը նավի վրա գտնվող մեկի հետ կիսելուց հետո։
Նավի մեկ այլ ուղևոր՝ վարակի կասկածանքով գերմանացի կին, չորեքշաբթի ուշ երեկոյան տեղափոխվել է Ամստերդամ և տեղափոխվել Դյուսելդորֆի հիվանդանոց: Եվս մեկ վարակված ուղևոր բուժվում է Ցյուրիխում։
Հանտավիրուսները սովորաբար փոխանցվում են կրծողներից մարդկանց, սակայն մասնագետները կարծում են, որ այս բռնկման մեջ ներգրավված շտամը կարող է լինել Անդերի վիրուսը, որը կարող է տարածվել մարդկանց միջև: Ինկուբացիոն ժամանակահատվածը տատանվում է մեկից մինչև ութ շաբաթ:
