Թրամփի և Մեծ Բրիտանիայի միջև առևտրային համաձայնագրի թաքնված ազդեցությունը. Լուսանկար

Համաձայնագրի հետևանքները դեռևս ալիքաձև են տարածվում Մեծ Բրիտանիայի վարելահողերի սրտում։
ԼՈՆԴՈՆ — Քեյր Սթարմերը անցյալ տարվա մայիսին նույն գիշերը երկու պարտություն կրեց՝ մեկը ցուցադրվեց էկրաններին միլիոնավոր մարդկանց աչքի առաջ, մյուսը՝ մեծ մասամբ թաքնված։
Մայիսի 7-ին, երբ վարչապետը Դաունինգ սթրիթի իր բնակարանից դիտում էր իր սիրելի «Արսենալ» ֆուտբոլային ակումբի խաղը «Պարի Սեն Ժերմեն»-ի դեմ, նրան ընդհատեց անակնկալ զանգը, որը նա չէր կարող անտեսել։
Գծի վրա էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը վերջին րոպեին պնդում էր կենսաէթանոլի և խոզի մսի համար առևտրային զիջումների հարցում՝ որպես ավելի լայն համաձայնագրի մաս, որը կապահովեր բրիտանական մեքենաների և պողպատի համար սակագների նվազեցում։
Սթարմերը ընտրեց կենսաէթանոլը և մերժեց խոզի մսը։ «Արսենալը» պարտվեց։
Շուտով Մեծ Բրիտանիայի ներքին կենսաէթանոլի արդյունաբերությունը, որը ցորենի նման մշակաբույսերը վերածում է վերականգնվող վառելիքի՝ խառնված բենզինի հետ, սկսեց քայքայվել։
Հալում գտնվող «Վիվերգո» գործարանը ստիպված եղավ փակվել, մինչդեռ Թիսայդում գտնվող «Էնսուսի» կողմից ղեկավարվող միակ մնացած օբյեկտը մնաց գոյատևման համար պայքարելու։
Մեկ տարի անց այդ հեռախոսազրույցի հետևանքները դեռևս զգացվում են Մեծ Բրիտանիայի վարելահողերի սրտում։
Սթարմերի որոշումը «լավագույն դեպքում անտեղյակ էր, իսկ վատագույն դեպքում՝ մի փոքր անտեղյակ», – ասաց Յորքշիրից մի ֆերմեր, որը տասը տարուց ավելի մատակարարում էր Վիվերգո գործարանի կողմից օգտագործվող ցորենը, նախքան դրա փակվելը։
ԱՄՆ-ին կենսաէթանոլի 1.4 միլիարդ լիտր անմաքս քվոտա տրամադրելով՝ մոտավորապես Մեծ Բրիտանիայի ներքին կենսաէթանոլի ոլորտի չափը, կառավարությունը փաստացի վաճառել է ամբողջ արդյունաբերությունը՝ տնտեսության այլ ոլորտներում զիջումների դիմաց, ասաց Միլսը։
«Ակնհայտ է, որ Մեծ Բրիտանիայի ավտոարդյունաբերության հետևում հսկայական քաղաքական կշիռ կա, և դա լավ հասկանալի է իշխանության միջանցքներում», – ավելացրեց նա։ «Սակայն Թիսայդում կամ Համբերում գտնվող գործարանի նշանակությունը վարելահողերի ավելի լայն մատակարարման շղթայի համար պարզապես չի հասկացվում։
«Դա նաև հաստատեց, որ կառավարությունը իրականում առաջին հերթին չի մտածում Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսության և դրա հետ կապված արդյունաբերությունների մասին, որ մենք մի փոքր ծանոթագրություն ենք նրանց բանակցություններում։ Դուք կարող եք միայն մեկ անգամ բանակցել որևէ ոլորտի շուրջ, և այնպիսի զգացողություն է, որ նրանք դա արդեն արել են»։
Կառավարության խոսնակը նշել է, որ գործարքը կնքվել է «ազգային շահերից ելնելով և պաշտպանում է հազարավոր աշխատատեղեր և ստեղծում հնարավորություններ Մեծ Բրիտանիայի ամբողջ տարածքում գործող բիզնեսների համար, այդ թվում՝ վիսկիի և գյուղատնտեսության ոլորտներում»։
Ցորենի գները ճնշման տակ են
Կենսաէթանոլի արտադրության կրճատման հետևանքով ֆերմերները ասում են, որ կորցրել են բրիտանական ցորենի հիմնական գնորդին, քանի որ երկու գործարանները միասին կարող են տարեկան վերամշակել մինչև 2 միլիոն մետրիկ տոննա։ Արդյունքը եղել է հացահատիկի շուկաներում մրցակցության թուլացումը և գնային պարգևավճարի քայքայումը, որին երկար ժամանակ հույսը դրել էին մշակողները։
Շատերի համար այդ պարգևավճարը, որը մի ժամանակ մինչև 5 ֆունտ ստեռլինգ էր մեկ տոննայի համար, ամեն տարի շահույթի և վնասի միջև տարբերությունն էր։
«Որպես գյուղատնտեսական բիզնեսներ, մենք գործում ենք ցածր միանիշ տոկոսային կետերով», – ասել է Միլսը։ «Տոննայի համար չորս կամ հինգ ֆունտ ստեռլինգի կորուստը իսկապես ցավալի է»։
Միլսի նման ֆերմերներին հաջողվել է գտնել այլընտրանքային գնորդներ, բայց որոշակի ծախսերով։
«Մենք ստիպված ենք եղել գտնել այլ աղբյուրներ», – ասաց նա։ «Մինչդեռ նախկինում մենք կարող էինք [ցորեն] արտադրել էթանոլի և կենդանիների կերերի համար, այժմ այն արտադրվում է միայն կենդանիների կերերի համար։ Եվ քանի որ Մեծ Բրիտանիայում ավելի շատ ցորեն կա, գները ցածր են։ Մեր շահույթ ստանալու կարողությունը կտրուկ տուժել է»։
Ավելի հյուսիսում ազդեցությունն ավելի ցայտուն է եղել։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերին, երբ Էնսուսի գործարանը փակվեց, կենսաէթանոլի ներքին պահանջարկի կորուստը արդյունավետորեն նվազեցրեց տեղական ցորենի գները մոտ 8-10 ֆունտ ստեռլինգ մեկ տոննայի համար։
Բրեթ Ասքյուն, Նյուքասլի շրջակայքում գտնվող վարելահողագործ ֆերմեր, որը մատակարարում է գործարանը, ասաց, որ փակումը այս սեզոնին իր եկամտից զրկեց մոտ 25,000 ֆունտ ստեռլինգով։ «Դա ամբողջ աշխատավարձ է», – ասաց նա։ «Մենք հազիվ ենք ծածկում մեր ծախսերը»։
Կառավարության աջակցություն
Այս տարվա սկզբին, երբ Իրանի պատերազմը ածխաթթու գազի պակասի մասին մտավախություններ առաջացրեց, Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը 100 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի աջակցության փաթեթով ժամանակավորապես վերսկսեց արտադրությունը Էնսուսում, որը գազի հիմնական ներքին աղբյուր է, որը կարևոր է սննդամթերքից և խմիչքից մինչև առողջապահություն արդյունաբերության համար։
Տեղական ցորենի գները որոշ չափով վերականգնվել են այդ ժամանակվանից ի վեր, բայց Ասքյուն ասաց, որ վերականգնումը միայն ընդգծեց շուկայի փխրունությունը։
«Այդ թռիչքը Էնսուսի էֆեկտն է», – ասաց նա։ «Առանց այդ պահանջարկի գինը կնվազի»։
Առանց կառավարության հետագա աջակցության, նա վախենում է, որ գործարանը չի կարողանա բաց մնալ։
«Էնսուսը կարող է իրեն թույլ տալ գործել միայն կառավարության կողմից տրամադրվող աջակցության շնորհիվ», – ասաց Ասքյուն։ «Այս պահին այն չի մնա բաց առանց այդ աջակցության»։
Ֆերմերների մտահոգությունները արտացոլված են տվյալներում
Գյուղատնտեսության և այգեգործության զարգացման խորհուրդը (AHDB) կանխատեսում է, որ մարդկային և արդյունաբերական ոլորտներում, այդ թվում՝ կենսաէթանոլի արդյունաբերության մեջ, հացահատիկային մշակաբույսերի ընդհանուր պահանջարկը կնվազի մինչև 9 միլիոն տոննա այս բերքահավաք տարում՝ ամենացածրը 1999-2000 թվականներին էլեկտրոնային գրառումների սկսվելուց ի վեր։ Միևնույն ժամանակ, ցորենի պահանջարկը, կանխատեսվում է, կնվազի մինչև ընդամենը 6.5 միլիոն տոննա՝ ամենացածր մակարդակը 2006-2007 թվականների բերքահավաքից ի վեր։
«Դրան նպաստում են նաև մի քանի այլ գործոններ, բայց դրանց մեծ մասը պայմանավորված է կենսաէթանոլի պահանջարկի անկմամբ», – բացատրեց Հելեն Փլանթը, AHDB-ի հացահատիկային մշակաբույսերի և յուղատու մշակաբույսերի առաջատար վերլուծաբանը։
Իրանի պատերազմի ազդեցությունը
Իրանական շարունակվող հակամարտությունը սրել է ֆերմերների ֆինանսական դժվարությունները։
Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրի խափանումը, որը համաշխարհային նավթի և գազի հոսքերի կարևորագույն խոչընդոտ է, բարձրացրել է էներգիայի գները, ինչը մեծապես կախված է գազից պարարտանյութերի արտադրության արժեքից։
Պարարտանյութերի գները, կանխատեսումների համաձայն, կտրուկ կբարձրանան, սակայն հացահատիկի գների համապատասխան աճի բացակայության դեպքում շահույթի մարժաներն ավելի են սեղմվում։
Ասկյուն ասել է, որ պարարտանյութերի գների աճը կարող է ստիպել իրեն կրճատել արտադրությունը հաջորդ մրցաշրջանում՝ թողնելով որոշ հողեր չմշակված՝ ֆինանսական ռիսկերը սահմանափակելու համար։
«Եթե ես գնայի և պատ առ պատ տնկեի բարձր պարարտանյութ՝ ցորենի բերքի գներից երեք անգամ ավելի թանկ, դա պարզապես ֆինանսական աղետի բաղադրատոմս է»։
Հաշվի առնելով բոլոր այն ճնշումները, որոնց բախվում են վարելահող ֆերմերները, Ազգային ֆերմերների միության (NFU) համակցված մշակաբույսերի խորհրդի նախագահ Ջեյմի Բարոուզն ասել է, որ շատերը ստիպված են լինում ավելի ու ավելի դժվար ֆինանսական որոշումներ կայացնել։
«Պարզապես չկա դրամական հոսք՝ այդ ծախսերը հոգալու համար, և սա է այն, ինչ ինձ անհանգստացնում է», – ասել է նա։
«Դուք ունեք բիզնեսներ, որոնք այժմ ստիպված են դիմել բանկերին կամ վաճառողներին, որոնցից նրանք գնում են իրենց սերմն ու պարարտանյութը, նույնիսկ ավելի շատ, քան նախկինում՝ պարզապես կանգնել տեղում»։
Վերևում մեջբերված կառավարության խոսնակն ասել է. «Մենք պատրաստ ենք աջակցել մեր գյուղատնտեսական արդյունաբերությանը և կարևորագույն ոլորտներին և կշարունակենք սերտորեն համագործակցել արդյունաբերության հետ՝ Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքները հաղթահարելու համար»։
Կենդանիների կերերի ներմուծում
Կենսաէթանոլի արտադրության անկումը նաև խաթարել է երկրի ավելի լայն գյուղատնտեսական էկոհամակարգը։ Ամբողջ հզորությամբ գործարանները արտադրել են մինչև երեք քառորդ միլիոն տոննա բարձր սպիտակուցային կենդանական կեր։
Գյուղատնտեսական արդյունաբերությունը ներկայացնող Գյուղատնտեսական արդյունաբերության կոնֆեդերացիայի կերերի բաժնի ղեկավար Ջեյմս Մաքքալոքն ասել է, որ արտադրության կրճատումը նվազեցրել է տեղական արտադրության կերերի բաղադրիչների հասանելիությունը, ինչը ստիպել է արդյունաբերությանը ավելի շատ հույսը դնել ներմուծման վրա։
Համաձայնագրից առաջ խոշոր եղջերավոր անասուններ և ոչխարներ մատակարարող կերային գործարանները իրենց բաղադրիչների մոտ 58 տոկոսը ձեռք էին բերում Մեծ Բրիտանիայից: Այդ ցուցանիշն այժմ նվազել է մինչև 49 տոկոս՝ 9 տոկոսային կետով անկում, և Մաքքալոքի հաշվարկներով ներմուծվում է լրացուցիչ 680,000 տոննա կերային բաղադրիչներ։
Նա զգուշացրել է, որ ներմուծումից աճող կախվածությունը կարող է Մեծ Բրիտանիան ավելի խոցելի դարձնել խափանումների համար։
«Որքան մենք կախված լինենք ներմուծումից, այնքան պակաս դիմացկուն կլինենք մատակարարման շղթայի ցնցումները դիմակայելու առումով», – ասել է նա։
Ազդեցությունն արդեն զգացվում է ֆերմերային տնտեսություններում: NFU-ի փոխնախագահ Փոլ Թոմկինսն ասել է, որ Յորքի հովտում գտնվող իր կաթնամթերքի ֆերման նախկինում բարձր սպիտակուցային կեր էր ձեռք բերում Վիվերգո գործարանից, բայց այդ ժամանակվանից ստիպված է եղել անցնել այլընտրանքային աղբյուրների, քանի որ ներքին արտադրությունը նվազել է։
«Դա շրջանաձև տնտեսության լավ օրինակ էր: Ցորենը մտնում է, իսկ էթանոլը և բարձր սպիտակուցային կերը՝ դուրս գալիս: Ահա թե ինչպես պետք է աշխատեն սննդի համակարգերը»։
Բացի կենդանիների կերից, գործարանները նաև արտադրում էին ածխաթթու գազ՝ որպես անասունների մորթման մեջ օգտագործվող ենթամթերք՝ դարձնելով դրանք սննդի մատակարարման շղթայի կարևոր մաս։
Մինչդեռ Ensus գործարանի ժամանակավոր վերաբացումը մեղմացրել է պակասի անհապաղ վախերը, Ազգային խոզաբուծական ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Լիզի Ուիլսոնը զգուշացրել է, որ ցանկացած խափանում կարող է «հսկայական հետևանքներ ունենալ ֆերմայի վրա», քանի որ խոզերը «չեն կարողանա շարժվել մատակարարման շղթայով»։
Շոտլանդական վիսկիի մաքսատուրքեր
Ֆերմերները կարող են նաև Թրամփին պարտական լինել անցյալ տարվա ընթացքում իրենց եկամուտների վրա ևս մեկ հարվածի համար, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի շոտլանդական վիսկիի մաքսատուրքերը նպաստեցին գարու պահանջարկի թուլացմանը։
Շոտլանդական վիսկիի արտահանումը ԱՄՆ կտրուկ անկում ապրեց սպիրտային խմիչքի վրա 10 տոկոս մաքսատուրքերի սահմանումից հետո, քայլ, որը նպաստեց թորող արտադրողների կողմից արտադրության կրճատմանը։
Այդ դանդաղումը անմիջականորեն ազդել է գյուղատնտեսական ոլորտի վրա՝ ավելացնելով այն, ինչ AHDB-ն կանխատեսում է, որ գարու պահանջարկի համար ռեկորդային թույլ հեռանկար կլինի։
Շոտլանդիայի NFU-ի համակցված մշակաբույսերի նախագահ Ջեք Սթիվենսոնը, ով Աբերդինշիրում վարելահողագործ է, ասել է, որ սակագները ակնհայտորեն «ունեցել են կողմնակի ազդեցություն», քանի որ իր գարու պահանջարկը նվազել է մոտ 50 տոկոսով, քանի որ տեղական թորման գործարանները կրճատել են գնումները։
Թրամփը հայտարարել է սակագների վերացման մասին Չարլզ III թագավորի ԱՄՆ կատարած պետական այցից հետո, ինչը զգուշավոր լավատեսություն է առաջացրել ոլորտում։
Սթիվենսոնն ասել է, որ Թրամփի սակագները վերացնելու որոշումը «պետք է օգնի արդյունաբերությանը ընդհանուր առմամբ», մասնավորապես՝ հաշվի առնելով արտահանման կարևորությունը, բայց զգուշացրել է, որ ցանկացած բարելավում ժամանակ կպահանջի ֆերմերային եկամուտներին հասնելու համար։ «Դա անմիջական ազդեցություն չի ունենա», – ասել է նա։
Սթարմերի խաղից կեսին հեռախոսազրույցից մեկ տարի անց Մեծ Բրիտանիան օգտվում է ավտոմեքենաների արտահանման վրա ԱՄՆ-ի ավելի ցածր սակագներից, մինչդեռ պողպատի մաքսատուրքերը մնում են 25 տոկոսի մակարդակին։
Մինչ Միլսը մտածում է այն գնի մասին, որը գյուղատնտեսական ոլորտը վճարել է այս գործարքի համար, բորսան ակնհայտորեն դեռևս դժգոհ է։
«Մենք իրականում շատ բան չենք տեսել այդ ամբողջ արդյունաբերությունը վաճառելու համար, և դա, թերևս, ամենաշատն է ցավում»։
