Ընտանեկան գործ. Մագյարի աներորդին Մարտոն Մելեթեյ – Բարնան հանում է Հունգարիայի արդարադատության նախարարի պաշտոնը

Հունգարիայի ապագա վարչապետ Պետեր Մագյարի կողմից արդարադատության նախարարի պաշտոնում ընտրված Մարտոն Մելեթեյ-Բարնան հանել է իր թեկնածությունը այդ պաշտոնի համար նախատեսված թեկնածությունից:
Մելեթեյ-Բարնան, որը Մագյարի աներորդին է, որոշման մասին հայտարարել է սոցիալական ցանցերում արված գրառման մեջ:
«Որպեսզի ռեժիմի փոփոխության վրա ստվեր չթողնեմ, ես խորհրդակցել եմ Պետեր Մագյարի հետ, և մենք համաձայնության ենք եկել, որ երկրի և Տիսա կառավարության շահերը կպահպանվեն, եթե վարչապետը խնդրի, որ արդարադատության նախարար նշանակվի կարող և նվիրված մասնագետ, ում հանրությունը կդատի միայն իր գործողությունների հիման վրա», – գրել է նա:
Մելեթեյ-Բարնան իրավաբան է և Հունգարիայի հաջորդ վարչապետի համալսարանական գործընկերը։ Նա «Տիսա» կուսակցության հիմնադիր 10 անդամներից մեկն էր, երբ այն ձևավորվեց 2020 թվականին և զբաղեցնում էր կուսակցության իրավաբանական տնօրենի պաշտոնը։
Նա նաև զբաղեցրել է մի շարք այլ պաշտոններ, որոնք պահանջում էին իրավաբանական փորձագիտություն, ինչպիսիք են տարբեր ենթաբաժինների ղեկավարը կամ կուսակցության ներկայացուցչի պաշտոնը, օրինակ՝ Ազգային ընտրական հանձնաժողովում 2024 թվականի Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ։
Սակայն Մագյարը ստիպված էր պաշտպանել արդարադատության նախարարությունը ղեկավարելու իր ընտրությունը՝ երկու տղամարդկանց միջև ընտանեկան կապի պատճառով։
Մելեթեյ-Բարնան ամուսնացած է Մագյարի քրոջ՝ Աննա Իլոնայի հետ, ինչը «լուրջ դիլեմա է ստեղծել ինձ համար», – ասաց Մագյարը։
Հունգարիայի ընտրված վարչապետը քննադատության ենթարկվեց առաջադրման համար, հիմնականում՝ այժմ արդեն ընդդիմադիր «Ֆիդես» կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից, որը հեռացվեց կառավարությունից, երբ Մագյարի «Տիզան» ջախջախիչ հաղթանակ տարավ ապրիլի 12-ի խորհրդարանական ընտրություններում։
«Մենք պետք է սկսենք մեր երկիրը վերադարձնել ճիշտ ուղու վրա, տուն բերելով ԵՄ միջոցները, խթանելով տնտեսությունը և բարելավելով հանրային ծառայությունները», – ասաց Մագյարը սոցիալական ցանցերում տեղադրված մոտ վեց րոպեանոց տեսանյութում։
«Բացի անցյալ տասնամյակների վերքերը բուժելուց, վերամիավորելով հունգարական ազգը և, իհարկե, արդարադատություն հաստատելով նրանց նկատմամբ, ովքեր կատարել են նախկին ռեժիմի հանցագործությունները»։
Սոցիալական ցանցերում գրառման տակ թողած մեկնաբանության մեջ Մագյարը շնորհակալություն հայտնեց Մելեթեյ-Բարնային իր որոշման համար և ասաց, որ կարծում է, որ իր աները կլիներ հիանալի արդարադատության նախարար։
Մադյարը այժմ արդարադատության նախարարի պաշտոնի նոր թեկնածու կհայտարարի շաբաթ օրը՝ նոր կառավարության երդմնակալությունից առաջ, որը նաև նշվում է որպես Եվրոպայի օր։
Այդ ամսաթիվը հիշատակում է Ռոբերտ Շումանի կողմից առաջարկված 1950 թվականի մայիսի 9-ի Շումանի հռչակագիրը, որը առաջարկում էր միավորել Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Արևմտյան Գերմանիայի ածխի և պողպատի արդյունաբերությունները և հիմք դրեց Եվրոպական Միությանը։
