Մելանշոնը սպառնում է խեղդել չափավոր մրցակիցներին՝ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի վաղաժամ առաջադրմամբ

74-ամյա նախագահը խաղադրույք է կատարում առաջին քայլի առավելության վրա՝ Ֆրանսիայի ձախերի մնացած մասից առանձնանալու համար։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի ծայրահեղ ձախակողմյան առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը փորձում է օգտագործել նախագահի պաշտոնի համար մրցավազքում իր առավելությունը՝ ձախակողմյան մրցակիցներին շրջանցելու համար։
Կիրակի օրը իր առաջադրման մասին հայտարարելուց ի վեր, 74-ամյա հակակապիտալիստը և նրա դաշնակիցները «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցությունից ողողել են եթերը և սոցիալական ցանցերը՝ պարզ առաջարկով, որը, հավանաբար, նրա վերջին առաջադրումն է Ելիսեյան պալատի համար։
«Մենք ունենք թիմ, ծրագիր և միայն մեկ թեկնածու», – կիրակի օրը ասել է Մելանշոնը, որը վերջին երկու նախագահական ընտրություններում շատ մոտ էր երկրորդ փուլ անցնելուն։
Հույս կա, որ այդ ուղերձը կանդրադառնա Ֆրանսիայի ձախակողմյան քաղաքական շրջանակների ներքին պայքարից վրդովված ընտրողների վրա, որոնց մյուս առաջնորդները հիմնականում ատում են Մելանշոնին և նրա անզիջում քաղաքականությունից բաժանող ձևին։ Նա լայնորեն մերժվեց մարտ ամսին կայանալիք քաղաքային ընտրություններից առաջ որոշների կողմից հակասեմական համարված մեկնաբանությունների համար, մեղադրանք, որը նա հերքեց։
Մելանշոնի ձախակողմյան մրցակիցները նշում են, որ մտահոգված են, որ նա կջախջախվի ծայրահեղ աջ առաջնորդ Ջորդան Բարդելլայի կողմից, ինչպես կանխատեսել էին վերջին հարցումները։ Սակայն նրանք չեն կարողանում համաձայնության գալ ընդհանուր հարթակի կամ միասնական թեկնածու ընտրելու մեթոդի շուրջ։ Ավելի քան կես տասնյակ ձախակողմյան գործիչներ արդեն հայտարարել են 2027 թվականի ընտրություններին մասնակցելու մասին կամ կշռադատում են իրենց մասնակցությունը։
«Մելանշոնը օգտվում է այն փաստից, որ սոցիալիստների և կանաչների ղեկավարությունը զբաղված է իր քարոզարշավը սկսելու համար պորտալարերով», – ասել է սոցիալիստ պաշտոնյան, որի անունը չի հրապարակվել, որպեսզի անկեղծ խոսի։
«Անհնազանդ Ֆրանսիան» լավ յուղված մեքենա է, որը հիմնականում կառուցվել է որպես Մելանշոնի նախագահական հավակնությունների իրականացման միջոց։ Նրա քարոզարշավը իր առաջադրումից հետո 24 ժամից էլ պակաս ժամանակում հավաքեց տպավորիչ 150,000 «քաղաքացիների հավանություն», ինչը կուսակցությանը տրամադրեց կոնտակտային տեղեկատվության պաշար՝ ապագա մոբիլիզացիայի և դրամահավաքի համար։
Սակայն նախագահական ընտրություններում հաղթանակ տանելու համար Մելանշոնը պետք է հրաժարվի քննադատությունից, որ նա ծայրահեղական է և հակված է պառակտում սերմանել ֆրանսիական հասարակությունում։ Նա շատ համոզիչ բան ունի անելու. անցյալ ամիս անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ հարցվածների միայն 14 տոկոսն ուներ դրական կարծիք նրա մասին։
Դանդաղ և հաստատուն
Ֆրանսիական Odoxa հարցման կենտրոնի հետազոտող Էրվան Լեստրոհանը նշել է, որ Մելանշոնի 2022 թվականի նախագահական ընտրություններում ցուցաբերած ուժեղ ելույթը, որը գրեթե նրան մղեց երկրորդ փուլ, մասամբ պայմանավորված էր նրա «ձախակողմյան մեծ թվով ձայներ ներգրավելու ունակությամբ, այդ թվում՝ ավելի չափավոր ընտրողներից»։
Սակայն Լեստրոհանն ասել է, որ Մելանշոնը չափավորների շրջանում «նկատելի անկում» է ապրել։ «Հարցն այն է, թե արդյոք նա կարող է նրանց վերադարձնել՝ չնայած իր վատթարացած կերպարին», – հավելել է նա։
Մելանշոնը քննադատության է ենթարկվել 2024 թվականի Եվրոպական ընտրություններում գրեթե ամբողջությամբ պաղեստինյան գործին նվիրված հարթակով քարոզարշավ անցկացնելու համար, իսկ վերջերս նա լայնորեն քննադատության է ենթարկվել հակաֆաշիստական կազմակերպության շարունակական անդամակցության և պաշտպանության համար, որի անդամները մեղադրվել են ծայրահեղ աջ խմբերի հետ կապեր ունեցող ակտիվիստի սպանության մեջ։
2027 թվականի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ վերջին հարցումը ցույց է տալիս, որ Մելանշոնը հավաքում է ձայների 12-13 տոկոսը՝ նախորդ ընտրություններում հավաքած գրեթե 22 տոկոսի համեմատ, բայց դեռևս շատ մոտ է նման խիտ դաշտում առաջխաղացմանը։
Ձախակողմյան թեկնածուների թիվը նվազեցնելու համար «Կանաչները» և կենտրոնամետ ձախակողմյան սոցիալիստական կուսակցության որոշ անդամներ ցանկանում են ձախակողմյան նախնական ընտրություններ անցկացնել առանց Մելանշոնի։ Սակայն նման մրցակցությանը դեմ են նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի և Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանի նման ականավոր գործիչները, որոնք, ինչպես սպասվում է, երկուսն էլ կառաջադրվեն նախագահական ընտրություններում։
Վեճը ամիսներ շարունակ ընթանում է փակ դռների հետևում։ «Անսասան Ֆրանսիայի» նախկին պատգամավոր Ռաքել Գարիդոն, որը հետագայում խզել է հարաբերությունները Մելանշոնի հետ և պաշտպանում է ձախակողմյան նախնական ընտրությունները, ասել է, որ ֆրանսիական ձախերի շրջանում տիրող «քաոսը» ապացուցում է, որ Մելանշոնը ճիշտ է։
Մելանշոնն այժմ իրեն դիրքավորում է ծայրահեղ աջերի հետ բախման համար և նույնիսկ փորձում է իր՝ որպես բաժանարարի կերպարը, օգտագործել իր օգտին։
«Երբ խոսքը վերաբերում է Ազգային հանրահավաքին, այո, ես բաժանարար կլինեմ», – կիրակի օրը նա ասաց Brut առցանց լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում։ «Բայց ես նաև կկարողանամ մարդկանց միավորել։ Այս երկուսը, անշուշտ, կարող են ձեռք ձեռքի տված գնալ»։
