ԵՄ-ի տրամադրությունը «թշնամական» է դառնում Արևմտյան ափի վերաբնակիչների բռնության պատճառով

ԵՄ նախարարները կքննարկեն վերաբնակիչների և վերաբնակիչների առևտրի նկատմամբ պատժամիջոցները։
Միջերկրածովյան հարցերով հանձնակատար Դուբրավկա Սուիցան (աջ) ԵՄ-Իսրայել Ասոցացման խորհրդի նիստի մեկնարկից առաջ Եվրոպա շենքում, 2025 թվականի փետրվարի 24-ին, Բրյուսելում, Բելգիա։ Գիդեոն Սաարը Քնեսեթի անդամ է «Նոր հույս» կուսակցությունից։
ԵՄ երկրները մոտենում են բռնի իսրայելցի վերաբնակիչների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը, որը վաղուց հետաձգվել է Վիկտոր Օրբանի Հունգարիայի կողմից։
Արևմտյան ափում պաղեստինցիների նկատմամբ վերաբնակիչների կողմից բռնության աճ է նկատվում, և քանի որ Օրբանը շաբաթ օրը պետք է լքի իր պաշտոնը, համաձայնագրի հասնելու համար աճող թափ կա, և Հանձնաժողովի վրա ճնշում է գործադրվում՝ առաջարկելու պատժամիջոցներ, որոնք կարող են բավարար աջակցություն ապահովել մայրաքաղաքներից։
Երբ երկուշաբթի օրը Բրյուսելում հանդիպեն արտաքին գործերի նախարարները, նրանք կարող են քաղաքական համաձայնության գալ՝ պաղեստինցիների նկատմամբ բռնության գործողություններ կատարող իսրայելցի վերաբնակիչների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ, ըստ հարցին ծանոթ երեք անձանց։
Չնայած պաշտոնական համաձայնագրի չհասնելուն, այն, այնուամենայնիվ, կհանգեցնի ընթացակարգն ավարտելու բանավոր պարտավորության, չնայած այն, հավանաբար, կբացառի ծայրահեղ աջակողմյան իսրայելցի նախարարներ Բեզալել Սմոտրիչի և Իտամար Բեն-Գվիրի դեմ առաջարկվող պատժամիջոցները։
ԵՄ-ի բոլոր ջանքերը՝ սկսած Իսրայելի մասնակցությունը ԵՄ «Հորիզոն» հետազոտական նախագծին չեղարկելուց մինչև ԵՄ-Իսրայել ասոցացման համաձայնագրի առևտրային դրույթների կասեցումը, անդամ պետությունների շրջանում անհրաժեշտ մեծամասնություն չեն ապահովել։
Չորեքշաբթի օրը ԵՄ դեսպանների դռնփակ հանդիպման ժամանակ Արևմտյան ափում Իսրայելի կառավարության քաղաքականության նկատմամբ մթնոլորտը սովորականից ավելի «թշնամական» էր, ասաց եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը։
Սեղանի շուրջ Իսրայելի սովորական պաշտպանները չխոսեցին, հավելեց անձը։
Երկրորդ եվրոպացի դիվանագետն ասաց, որ այժմ սպասվում է նորաբնակների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու շատ ավելի հստակ ուղի։ «Դուք կարող էիք զգալ սենյակում դժգոհության մակարդակը՝ Իսրայելի կողմից նորաբնակեցման ամբողջ իրավիճակը կառավարելու եղանակի պատճառով», – ասաց դիվանագետը։
«Մեկ տարի առաջ դուք կունենայիք վեց կամ յոթ խոչընդոտող երկրներ, բայց հիմա [նրանք] հիմնականում լուռ են», – հավելեց դիվանագետը։
Մի քանի դեսպաններ ճնշում գործադրեցին ԵՄ արտաքին գործերի ղեկավար Կայա Կալլասի վրա՝ երկուշաբթի օրվա հանդիպմանը Իսրայելի նկատմամբ կոնկրետ միջոցներ առաջարկելու համար։
Դա ներառում է Արևմտյան ափի բնակավայրերի հետ ԵՄ առևտրի սահմանափակումներ կիրառելու կոչեր։
Արևմտյան ափի բնակավայրերում արտադրված ապրանքների ԵՄ առևտուրը դադարեցնելու Շվեդիայի և Ֆրանսիայի կողմից անցյալ ամիս առաջ քաշված գաղափարը չորեքշաբթի օրվա հանդիպման ժամանակ արժանացավ ԵՄ վեցից յոթ երկրների աջակցությանը, այդ թվում՝ Բելգիայի և Իռլանդիայի։ Այս գաղափարը կարող է ավելի մեծ արձագանք ստանալ երկուշաբթի օրը, «Զեկուցողին» ասել են երեք դիվանագետներ։
Չնայած, կարծես, ավելի մեծ ցանկություն կար պատժամիջոցների դեմ պայքարող քաղաքացիների հետ առաջ շարժվելու համար, ոչ բոլոր անդամ պետություններն էին ելույթ ունեցել այս թեմայով։
Երկուշաբթի օրվա Արտաքին գործերի խորհուրդը կլինի առաջին հանդիպումը 16 տարվա ընթացքում, որտեղ Վիկտոր Օրբանի կառավարության նախարար չկա։ Սակայն Հունգարիան, հավանաբար, կներկայացնի պետական ծառայող, քանի որ Պետեր Մագյարի ապագա արտաքին գործերի նախարար Անիտա Օրբանը խորհրդարանի կողմից այս պաշտոնում կհաստատվի միայն շաբաթվա վերջում։
Երեք դիվանագետներ ասացին, որ սպասողական վիճակում են Հունգարիայի Իսրայելի նկատմամբ դիրքորոշման հարցում։
