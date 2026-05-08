Ֆինանսական ճնշումներ. Ինչպես են Եվրոպայի բանկերը հայտնվել ավտորիտար գործիքների արկղում

Ավտորիտար ռեժիմները ավելի ու ավելի են շահագործում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կանոնները՝ ԵՄ-ում բնակվող այլախոհներին, ակտիվիստներին և քաղաքական հակառակորդներին բանկերից կտրելու համար:
Ավտորիտար ռեժիմները՝ Ռուսաստանից մինչև Չինաստան, ավելի ու ավելի են օգտագործում ֆինանսական գործիքներ՝ ԵՄ-ում բնակվող իրենց հակառակորդներին վճարային համակարգերից կտրելու համար՝ նրանց թիրախային անձանց թողնելով բանկերի կամայական որոշումների քմահաճույքին։
Եվրախորհրդարանի Արտաքին գործերի հանձնաժողովի (AFET) կողմից պատվիրված վերջերս կատարված ուսումնասիրությունը ֆինանսական միջազգային ճնշումները նշել է որպես «մտահոգության աճող ոլորտ»։ Ուսումնասիրությունը նկարագրում է, թե ինչպես են պետությունները չարաշահում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (ՓԼ/ԱՖ) կանոնները՝ սահմանափակելու համար այլախոհների կամ մարդու իրավունքների պաշտպանների նման անհատների ֆինանսական ծառայություններին հասանելիությունը։
Ուսումնասիրության համաձայն՝ պետական գործիչները տարածում են փողերի լվացման, ահաբեկչության կամ հանցավոր գործունեության հետ կապերի մասին կեղծ մեղադրանքներ, ինչը բանկերին դրդում է սահմանափակել հասանելիությունը՝ համապատասխանության հիմքերով։ Սա ստեղծում է մի շարք դժվարություններ արտերկրում գտնվող այլախոհների համար։
«Ֆինանսական ծառայություններ բացելու և դրանց հասանելիությունը պահպանելու անկարողությունը դժվարացնում է ճանապարհորդելը և ակտիվիզմով զբաղվելը, կամ նույնիսկ նորմալ կյանքը», – նշվում է ուսումնասիրության մեջ։
Զեկույցում առանձնացվում են ավտորիտար պետություններ, այդ թվում՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Բելառուսը և Թուրքիան։ Այն նշում է, օրինակ, որ Ռուսաստանի ֆինանսական մոնիթորինգի ծառայության՝ Ռոսֆինմոնիտորինգի կողմից կազմված «ահաբեկիչների» և «ծայրահեղականների» ցուցակի թարմացումները ավտոմատ կերպով ինտեգրվում են մասնավոր համապատասխանության տվյալների բազաներում, որոնք արևմտյան բանկերն ու ֆինանսական հաստատություններն օգտագործում են փողերի լվացման/ֆինանսական ահաբեկչության դեմ պայքարի վերահսկողության համար։
Ուսումնասիրությունը զգուշացնում է, որ երբ հաշիվը սառեցվում է, դա կարող է չափազանց դժվար լինել չեղարկել, նույնիսկ իրավաբանական օգնությամբ։
Ֆինանսական ծառայություններ չկան, վարձավճար չկա
Բաց երկխոսության հիմնադրամի նախագահ և Բելգիայի բնակիչ ուկրաինացի իրավապաշտպան Լյուդմիլա Կոզլովսկան ասում է, որ ինքը անձամբ է բախվել խնդրին, երբ դարձել է Մոսկվայի հետ կապված ճնշման արշավների թիրախ։
«Քաղաքական գործիչների և հարգված հաստատությունների աջակցության շնորհիվ ես ինձ որոշ չափով պաշտպանված էի զգում Մոսկվայից եկող ոտնձգություններից», – Euractiv-ին ասել է Կոզլովսկան։ «Մինչև մի առավոտ արթնացա մի քանի հաղորդագրություններից. «բոլոր բանկային հաշիվները սառեցված են»։
Կոզլովսկան նկարագրել է, թե ինչպես են «Բելգիայի բոլոր բանկերը» դադարեցրել իր ծառայությունները առանց բացատրության։
«Ֆինանսական ծառայություններ չկան, վարձավճար չկա, ոչինչ, նորմալ կյանք չկա», – ասել է նա։ «Ես կաթվածահար էի եղել Բրյուսելում ապրելու ընթացքում»։
Կոզլովսկան մեղադրում է բանկերի «չափազանց հետևողականությանը», որը պայմանավորված է պատժամիջոցների կամ լիցենզիաների կորստի վախով, եթե նրանք չհետևեն Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) ուղեցույցներին։
Գործնականում, հավելել է նա, կառավարությունների կողմից սովորաբար իրականացվող քննչական գործառույթները վստահվում են մասնավոր հաստատություններին։
«Բանկերը պետք է հետաքննեն ձեզ, ինչը սովորաբար ոստիկանության և դատարանների խնդիրն է, այլ ոչ թե մասնավոր հաստատությունների», – ասել է նա՝ հավելելով, որ գոյություն ունի «մեղքի ենթադրություն», մինչև դուք չկարողանաք ապացուցել ձեր անմեղությունը։
Սպառնալիք ազատ հասարակությանը
Տնտեսագետ Խորխե Ջրայսատին, որը լայնորեն ուսումնասիրել է այս հարցը, երևույթը բնութագրել է որպես «սպառնալիք ազատ հասարակությանը»։ Նա ասել է, որ դժվար է գնահատել, թե քանի մարդ է տուժել։ Խնդիրը մնում է խիստ խարանված, և շատ զոհեր լռում են՝ վախենալով, որ հարազատները կամ աջակցության ցանցերը, որոնցից նրանք կախված են, նույնպես կարող են հետևանքներ ունենալ։
Ջրայսատին նշել է, որ տուժում են ոչ միայն այլախոհները կամ մարդու իրավունքների պաշտպանները: Նախկին պաշտոնյաները և կառավարության ղեկավարները նույնպես թիրախավորվել են: Քաղաքականապես բացահայտ անձինք բանկերի կողմից հաճախ համարվում են համապատասխանության ռիսկ, ինչը հանգեցնում է գերհամապատասխանության:
Ջրայսատին ասել է, որ ավտորիտար կառավարությունները ավելի ու ավելի են շահագործում համակարգը: Վենեսուելայի բռնապետ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությունից հետո Կարակասի ռեժիմը, ենթադրաբար, օգտագործել է Ինտերպոլի ծանուցումները՝ ձերբակալությունը տոնող սփյուռքի ազդեցիկ անձանց իրենց բանկերից զրկելու համար:
Ջրայսատին նաև զգուշացրել է բանկային համապատասխանության համակարգերում արհեստական բանականության աճող օգտագործման մասին, ինչը հաստատությունները դարձնում է ավելի խոցելի ապատեղեկատվական արշավների և կեղծ լուրերի նկատմամբ:
«Խնդիրն այն է, որ FATF-ի ուղեցույցները գրված են այնպես, կարծես աշխարհի բոլոր պետությունները լիբերալ ժողովրդավարություններ լինեն», – ասել է նա՝ պնդելով, որ ֆինանսական ծառայություններին հասանելիությունը և դրանց չեզոքությունը պետք է դիտարկվեն որպես խոսքի ազատության հետ համեմատելի հիմնարար իրավունք:
Չարաշահումների դեմ պայքար
Գերմանիայի «կանաչներ» կուսակցության Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Հաննա Նոյմանը, որը խորհրդարանում ղեկավարել է համակարգը բարեփոխելու նախաձեռնությունը, պնդում է, որ «ֆինանսական միջազգային ճնշումները մեծ խնդիր են»:
«Մեր համակարգերը չարաշահվում են՝ մարդկանց դիտավորյալ զրկելու համար դրամական և բանկային ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունից, խաթարելով ինչպես նրանց կենսապահովումը, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության և քաղաքական ներգրավվածությունը», – ասել է Նոյմանը։
Նա պնդում է, որ Եվրոպան պետք է ապահովի տուժած անձանց բանկային հաշիվներին հուսալի հասանելիություն, վերահսկող մարմինների շրջանակներում ստեղծի ավելի լավ վերապատրաստում՝ վաղ հայտնաբերումը հնարավոր դարձնելու համար, և զգալիորեն ամրապնդի ֆինանսական կարգավորողների, ոստիկանության և դատական մարմինների միջև համագործակցությունը՝ այս չարաշահումը արդյունավետորեն դադարեցնելու համար։
Երեքշաբթի օրը AFET-ը 46 կողմ, 13 դեմ և 9 ձեռնպահ ձայներով ընդունեց միջազգային բռնաճնշումների վերաբերյալ զեկույցը։ Զեկույցը նպատակ ունի պայքարել չարաշահող սառեցումների դեմ և կոչ է անում ԵՄ ֆինանսական կարգավորող մարմիններին ներդնել երաշխիքներ։ Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստում վերջնական քվեարկությունը նախատեսված է հունիսի 16-ին։
Եվրոպական բանկային ֆեդերացիան չի արձագանքել մեկնաբանության հարցմանը։
