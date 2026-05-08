Հունաստանը մեծ խաղադրույք է կատարում MAGA-ի վրա, մինչդեռ ԵՄ մյուս երկրները հեռանում են Թրամփից

Մինչ ԱՄՆ նախագահի հարաբերությունները այլ եվրոպական երկրների հետ վատանում են, նա Հունաստանը որակում է որպես «հիանալի»։
Ոչ ոք չպետք է զարմանա, որ Աթենքում ԱՄՆ դեսպանը կոչ է անում նախագահ Դոնալդ Թրամփին նշել Ամերիկայի անկախության 250-ամյակը ժողովրդավարության ծննդավայրում՝ այս ամռանը Ակրոպոլիսում ելույթ ունենալով։
Մինչ Եվրոպայի մեծ մասը երես է թեքում Թրամփից, Հունաստանը ակնհայտորեն կրկնապատկում է MAGA-ի հետ հարաբերությունները։ Վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը խաղում է «հույն մտածողների» դերը՝ ոգեշնչելով Ամերիկայի հիմնադիր հայրերին և խոստանում է ԱՄՆ նախագահին ջերմ ընդունելություն և «լավ ժամանակ», եթե նա այցելի 1776 թվականի հիշատակի տոնակատարությունների շրջանում։
ԱՄՆ դեսպան Քիմբերլի Գիլֆոյլը այս շաբաթ հաստատեց, որ Թրամփը կայցելի Հունաստան, բայց հրաժարվեց մեկնաբանել ժամկետները։ Նա եղել է նրա՝ Ակրոպոլիսում ելույթ ունենալու առաջատար կողմնակիցներից մեկը՝ մայրաքաղաքին նայող տաճարի ամրոցում՝ նոյեմբերին ժամանելուց ի վեր։ «Մենք բոլորս կցանկանայինք դա, այնպես չէ՞», – ասաց նա։
Թրամփը ընդունում է Եգեյան ծովում իր դաշնակիցների առաջարկները։ Ճիշտ այնպես, ինչպես նրա հարաբերությունները ԵՄ նախկին դաշնակիցների, ինչպիսիք են Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, հետ վատանում են, նա գովաբանում է Հունաստանին՝ որպես «հիանալի», իսկ Հարվարդում կրթություն ստացած Միցոտակիսին՝ որպես «հիանալի տղա»։
Միցոտակիսի համար Թրամփի այցը շատ ավելին է, քան պարզապես տեսողություն։ Հունաստանի կառավարությունը Միացյալ Նահանգներին՝ Կրետեի խոշոր ռազմածովային բազայով, համարում է իր վերջնական անվտանգության երաշխավորը Թուրքիայի ներխուժումից և ցանկանում է խաթարել Թրամփի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև ընդհատվող բարեկամությունը։
Ահա թե ինչու է Հունաստանը մեծ խաղադրույքներ կատարում Ամերիկայի վրա նաև բիզնես գործարքներում՝ կնքելով կարևոր էներգետիկ պայմանագրեր և ապահովելով խոշոր ամերիկյան ներդրումներ նավահանգիստներում։
Վաշինգտոնի և Աթենքի միջև այս ռազմական և առևտրային կապերը հիմնված են նաև ավելի ու ավելի ուժեղ գաղափարախոսական համաձայնության վրա, քանի որ Միցոտակիսի պահպանողական «Նոր ժողովրդավարություն» կուսակցությունը ավելի է աջ թեքվում։
Սա նշանակում է, որ «Նոր դեմոկրատիան» շարունակում է իր կոշտ դիրքորոշումը միգրացիայի և MAGA-ի հետ կապված թեմաների, ինչպիսիք են քրիստոնեությունը, հունական քաղաքակրթությունը և եվրոպական ինքնությունը, հարցում: «Նոր դեմոկրատիայի» բարձրաստիճան պաշտոնյաները և Թրամփի հույն երկրպագուները օգտվում են պահից՝ շփվելով MAGA պաշտոնյաների հետ, որոնք այժմ պարբերաբար շքերթներ են անցկացնում Հունաստանում։
Քիմբերլիի հպումը
Անցյալ տարվա վերջից ի վեր Գիլֆոյլը գրավել է լրատվամիջոցների ուշադրությունը՝ փայլուն լուսանկարահանումներով, հեռուստատեսային շոուներում ելույթներով և շքեղ գալա-երեկույթներով։
Fox News-ի նախկին հաղորդավարուհին և դատախազը, որը մի ժամանակ ամուսնացած էր Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմի հետ և հանդիպում էր Դոնալդ Թրամփ կրտսերի հետ, սկզբից ցույց է տվել, որ շեշտը դնելու է ամուր տնտեսական կապերի վրա։
Պաշտոնավարման առաջին շաբաթվա ընթացքում Հունաստանը համաձայնագիր է ստորագրել ամերիկյան էներգետիկ հսկա ExxonMobil-ի հետ՝ ծովային հորատման աշխատանքներ սկսելու համար, որը երկրի առաջին նմանատիպ նախագիծն էր ավելի քան 40 տարվա ընթացքում՝ ԱՄՆ ներքին գործերի նախարար Դուգ Բուրգումի և էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթի ներկայությամբ։
Օրեր անց Աթենքը և Կիևը համաձայնագիր կնքեցին ԱՄՆ-ից հեղուկացված բնական գազ ներմուծելու վերաբերյալ՝ Ուկրաինային օգնելու ձմեռային կարիքները բավարարելու համար, ինչը Հունաստանը դարձրեց ԵՄ առաջին երկիրը, որը մասնակցեց Վաշինգտոնի ջանքերին՝ «ռուսական գազի յուրաքանչյուր մոլեկուլը» ամերիկյան հեղուկացված բնական գազով փոխարինելու համար։
Հունաստանում Քիմբերլի Գիլֆոյլի առաջին հարցազրույցում նա զայրացրեց Չինաստանին՝ Պիրեյի նավահանգստի սեփականությունը անվանելով «անհաջող» և առաջ քաշեց այն միտքը, որ այն կարող է «լուծվել»՝ ակնարկելով հնարավոր վաճառքի մասին։ Հունաստանի կառավարությունը արագորեն արագացրեց Աթենքի մոտ գտնվող Էլեֆսինայում ԱՄՆ-ի կողմից աջակցվող նոր նավահանգստի կառուցման ծրագրերը։ Ընդդիմությունը դատապարտեց այս քայլը՝ այն համարելով անթափանց և քաղաքականապես դրդապատճառներով, մինչդեռ վերլուծաբանները նշեցին, որ ֆինանսապես կամ շրջակա միջավայրի համար կենսունակ չէ Պիրեյից ընդամենը մոտ 20 կմ հեռավորության վրա նոր մեծ նավահանգիստ ստեղծելը։
«Ամեն օր, երբ առավոտյան արթնանում եմ, ես միջոց եմ գտնելու ամերիկյան շահերը, փողը, ենթակառուցվածքները առաջ մղելու, Հունաստանի և մեր մյուս դաշնակիցների հետ այս տարածաշրջանում համագործակցելու համար, իսկ դա նշանակում է շատ ագրեսիվ հակահարված տալ չինական շահերին», – ասել է Գիլֆոյլը այս տարվա սկզբին աջակողմյան Breitbart հարթակի լրագրող Մեթյու Բոյլի հետ քննարկման ժամանակ, որը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մշտական մասնակից է դարձել Հունաստանի վերաբերյալ քննարկումներին։
«Ես դա անելու եմ ամեն օր, և ես դա անելու եմ առանց ներողություն խնդրելու», – շարունակել է նա։
Կարևոր է նշել, որ նա նաև նկարագրել է իր սերտ կապերը կառավարության պաշտոնյաների հետ՝ նշելով, որ բաց քննարկումներ է ունենում Միցոտակիսի հետ, շաբաթական երեք-չորս անգամ հանդիպում է նրան։ «Ես նրան հաղորդագրություն եմ ուղարկում, և մենք հեռախոսով խոսում ենք։ Նա իսկապես աջակցում է ԱՄՆ-ին և ուզում է ապացուցել դա՝ նա իսկապես աջակցում է»։
Նա հավելել է, որ ամեն օր նաև զրուցել է այլ նախարարների հետ, որոնք միշտ արձագանքել են իր խնդրանքներին։
«Երբեմն նա չէր կարողանում խոսել, քանի որ այլ մարդկանց հետ էր», – ասել է նա էներգետիկայի նախարար Ստավրոս Պապաստավրուի մասին։ «Ես ասել եմ. «Ինձ համար միևնույն է։ Դուք խոսելու կարիք չունեք։ Պարզապես լսեք»։
«Արտաքին գործերի նախարար [Գիորգոս] Գերապետրիտը, պաշտպանության նախարար [Նիկոս] Դենդիասը և [նավագնացության նախարար] Վասիլիս Կիկիլիասը միշտ պատասխանում են հեռախոսին։ Կարևոր չէ, թե հանգստյան օրեր են, նրանք գալիս են, եթե մենք հանդիպենք իմ տանը, նրանք գալիս են», – հավելել է նա։
MAGA-ի վայրէջք
Հունական բիզնեսի և քաղաքականության ոլորտի ականավոր գործիչների հավաքը, որը ամենամյա Դելֆիի տնտեսական ֆորումն է, դարձել է MAGA-ի գործիչների և ազդեցիկ անձանց համար կարևոր խոսակցության հարթակ։
Ապրիլի վերջին Պառնաս լեռան լանջեր այցելածների թվում էին. ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպան Էնդրյու Պուզդերը, «Հույները Թրամփի համար» լոբբիստական խմբի ղեկավար Քրիստոս Մարաֆացոսը, Թրամփի կողմնակից և X Strategies-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Ալեքս Բրյուսևիցը, The Heritage Foundation-ի Ջեյմս Կարաֆանոն, «2025 թվականի նախագիծ» նախագծի ճարտարապետ Փոլ Դենսը և Թրամփի խորհրդական Սքոթ Ատլասը կորոնավիրուսի համավարակի հարցերով։
«Լավ է, որ ԱՄՆ-ն այստեղ է՝ ցույց տալու, թե ինչ ենք անում և հստակեցնելու, որ սա իրականում երկու գերտերությունների՝ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև պայքարի նախերգանքն է։ Դուք պետք է կողմ ընտրեք», – POLITICO-ին ասել է Դենսը։ «Մենք մեծ կապվածություն ունենք Հունաստանի հետ։ Հույները, անկասկած, Ամերիկայի ամենաարդյունավետ և սիրելի ներգաղթյալներից են»։
Breitbart-ի Բոյլը նույնպես ընդգծեց Հունաստանի կենտրոնական դերը MAGA-ի տեսլականում։
«Հունաստանը դարձել է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ դաշնակիցներից մեկը նախագահ Թրամփի երկրորդ ժամկետի ընթացքում», – ասաց նա։ «Նրանք իսկապես ընդունել են այն, ինչ նախագահը փորձում է հասնել ամբողջ աշխարհում»։
Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը մասնակցում է Աթենքում կայացած մամուլի ասուլիսին 2026 թվականի ապրիլի 25-ին։ | Լյուդովիկ Մարին/AFP via Getty Images
Դելֆիում կայացած վահանակային քննարկման ժամանակ մասնակիցները հերթով գովաբանեցին նախագահին և նրա որոշումները գրեթե ամեն ինչի վերաբերյալ՝ Իրանից մինչև մաքսատուրքեր։ Գիլֆոյլը ուշադիր լսում էր և լայն ժպտում լսարանի առաջին շարքից։
Կապերի վերականգնում
Միցոտակիսը միշտ աջակցել է ԱՄՆ-ի և Հունաստանի միջև ամուր կապերին, և 2019 թվականին նրա ընտրությունից հետո ամերիկյան հենակետի կարևորությունը Հունաստանում աճել է։ Կառավարությունը ԱՄՆ-ին անժամկետ մուտք է տրամադրել չորս կարևորագույն ռազմական օբյեկտների, իսկ ամերիկյան կորպորատիվ հսկաները, ինչպիսիք են Pfizer-ը և Microsoft-ը, Հունաստանը դարձրել են տարածաշրջանային կենտրոն։
2022 թվականին Միցոտակիսը դարձավ առաջին հույն առաջնորդը, որը պատմական ելույթ ունեցավ ԱՄՆ Կոնգրեսի համատեղ նիստում: Նրան ոգևորությամբ ծափահարեց այն ժամանակվա ԱՄՆ փոխնախագահ Կամալա Հարիսը, և հետագայում նա համարվեց նրա թեկնածության ուժեղ կողմնակից։
Երբ Թրամփն ընտրվեց, Հարիսի հետ այդ ենթադրյալ մոտիկությունը հանկարծակի համարվեց խոցելիություն։
Հունաստանի փոքր ծայրահեղ աջ կուսակցությունները, որոնք ավելի ու ավելի են ամրապնդում իրենց դիրքերը, քննադատեցին Միցոտակիսին՝ մեղադրելով նրան չափազանց շատ «արթուն» քաղաքականություն հետևելու և Թրամփի կողմից «անցանկալի» լինելու մեջ: Նրանք հատուկ մտահոգություն հայտնեցին, որ Միցոտակիսի սխալ հաշվարկը կդժվարացնի Թրամփին հետ քաշվել Էրդողանի մասին իր «ֆանտաստիկ» և «մեծ առաջնորդ» տեսակետներից։
Դա նշանակում էր, որ հույն պահպանողական ճամբարը ստիպված էր շտապել Թրամփի հետ համընթաց քայլել՝ սկսելով իր սեփական MAGA ոճի հարձակումը: Առողջապահության նախարար Ադոնիս Գեորգիադիսը, որին ընդդիմությունը անվանել է «ցանկալի Թրամփ» կամ «Թրամփի նմանակող», բազմիցս գովաբանել է ԱՄՆ նախագահի քաղաքականությունը և ասել, որ «երկու ձեռքով կքվեարկի նրա օգտին»։
«Նոր դեմոկրատիա» կուսակցության մի քանի այլ նախարարներ նույնպես տոնեցին Թրամփի ընտրություններում հաղթանակը: Միգրացիայի նախարար Թանոս Պլևրիսն ասաց. «ԱՄՆ ընտրողները քվեարկել են տնտեսական մտահոգությունների և անօրինական ներգաղթի, ինչպես նաև «արթնացող» օրակարգի դեմ»:
Խորհրդարանի անդամ Մակիս Վորիդիսն ավելի կտրուկ էր՝ հայտարարելով. «Աջակողմյան ամեն ինչ լավ է»:
Միցոտակիսն ինքը նույնպես ցանկանում էր աջակցություն ցուցաբերել Թրամփին: Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությունից հետո Միցոտակիսը գովաբանեց Կարակասի վրա հարձակումը՝ ասելով. «Նրա ռեժիմի ավարտը նոր հույս է տալիս երկրին»:
«Սա ժամանակը չէ մեկնաբանելու վերջին գործողությունների օրինականությունը», – հավելեց նա:
Ընդդիմությունը խստորեն քննադատեց այն, ինչ նրանք անվանեցին «ստրկական հնազանդություն» Թրամփին:
Սակայն, կարծես, վարչապետի արագ շրջադարձը դեպի Թրամփը շահաբաժիններ է տալիս, հատկապես, եթե Թրամփը այցելի:
Breitbart-ին տված վերջերս տված հարցազրույցում Միցոտակիսը խոստացավ իրեն տանը զգալ:
«Հույները շատ են հպարտանում մեր հյուրընկալությամբ», – ասաց նա:
Բաց մի թողեք
Բրյուսելում տարաձայնություններ են առաջացել, քանի որ ԵՄ բանակցողները բախվում են ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շուրջ կարևոր բանակցությունների
ԵՄ-ում կարևոր բախում է սպասվում Թրամփի առևտրային համաձայնագրի շուրջ
Երևանը և Եվրոպայի հարմարավետ քաղաքականությունը. Եվրոպան հուսալի ռազմավարական դերակատար է