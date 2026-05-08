Նոր վիրուս, աշխարհը կփակվի՞։ Որտե՞ղ է խնդիրը

Հետևեք հանտավիրուսով լի նավի դիրքին ուղիղ եթերում։
Այստեղ կարող եք հետևել MV Hondius զբոսանավի ուղևորությանը Կաբո Վերդեից դեպի Կանարյան կղզիներ, որտեղ այն կխարիսխ գցի և կսկսի վարակվածների և ուղևորների դուրսբերման գործընթացը։
Ահա MV Hondius նավի ուղիղ եթերում մոնիթորինգը, որտեղ հանտավիրուսի բռնկում է։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) հաստատել է հինգ վարակի և երեք մահվան դեպք՝ զգուշացնելով, որ դեռ կարող են ի հայտ գալ ավելի շատ դեպքեր, քանի որ վիրուսը կարող է ունենալ մինչև վեց շաբաթ ինկուբացիոն շրջան, բայց կտրականապես բացառում է ցանկացած տեսակի համավարակ. «սա հաջորդ COVID-ը չէ»։
Հոլանդական զբոսանավն այժմ ուղևորվում է դեպի Կանարյան կղզիների Թեներիֆե, որտեղ այն, ինչպես սպասվում է, կժամանի կիրակի՝ մայիսի 10-ին։
Նավը պատրաստվում է խարիսխ գցել ափին, և նրա 144 ուղևորները նավակներով կտեղափոխվեն օդանավակայան։
Նավի վրա գտնվող 14 իսպանացի ուղևորները կտեղափոխվեն Մադրիդի Գոմես Ուլլա հիվանդանոց, որտեղ նրանք կմնան 45 օր կարանտինում։ Անձնակազմի մնացած անդամները կտեղափոխվեն իրենց համապատասխան երկրներ։
MV Hondius զբոսանավը ապրիլի 1-ին Ուշուայայից (Արգենտինա) մեկնեց Հարավային Ատլանտիկան հատելու համար։ Առաջին զոհը մահացել է նավի վրա ապրիլի 11-ին. նրա կինը ավելի ուշ ափ է իջել Սուրբ Հեղինեի կղզում և մահացել ապրիլի 26-ին Յոհաննեսբուրգում։
Նավը լքել է ավելի քան 30 մարդ նույն նավահանգստում։
Երրորդ զոհը գերմանացի կին էր, որը մահացել է մայիսի 2-ին՝ թոքաբորբի ախտանիշներ ի հայտ գալուց հետո։
Նիդեռլանդների դրոշի ներքո նավարկող MV Hondius զբոսանավում ներկայումս գտնվում է 23 ազգության մոտ 90 մարդ, այդ թվում՝ 38 ֆիլիպինցի, 23 բրիտանացի, 17 ամերիկացի և 14 իսպանացի։
ԱՀԿ-ն ասում է, որ հանտավիրուսի կրուիզային բռնկումը «հաջորդ COVID-ը չէ», չնայած կարող են ավելի շատ վարակներ ի հայտ գալ
ԱՀԿ-ի փորձագետը շեշտել է, որ իրավիճակը չպետք է համեմատել Covid-19-ի հետ՝ ասելով. «Սա SARS-CoV-2 չէ: Սա Covid համավարակի սկիզբը չէ»:
Հաստատվել է հանտավիրուսի հինգ դեպք, որոնք կապված են կրուիզային նավի վրա բռնկման հետ, հայտարարել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ)՝ նախազգուշացնելով, որ դեռ կարող են ի հայտ գալ ավելի շատ վարակներ, քանի որ վիրուսը կարող է ունենալ մինչև վեց շաբաթ ինկուբացիոն շրջան:
Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ԱՀԿ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբան Մարիա Վան Կերխովեն փորձել է տարբերակել բռնկումը Covid-19 համավարակի վաղ օրերից:
«Ես ուզում եմ միանշանակ լինել։ Սա SARS-CoV-2 չէ։ Սա Covid համավարակի սկիզբ չէ։ Սա բռնկում է, որը մենք տեսնում ենք նավի վրա», – ասաց նա։ Վան Կերխովեն բացատրեց, որ հանտավիրուսը չի տարածվում նույն կերպ, ինչպես կորոնավիրուսները, այլ «մոտ, մտերիմ շփման» միջոցով։
Նա հավելեց, որ նավի վրա ձեռնարկվող միջոցառումները «զգուշավոր են՝ հետագա տարածումը կանխելու համար»։
Եվրոպական իշխանությունները նույնպես հայտարարել են, որ հանրության համար ռիսկը մնում է ցածր։ «Ես պետք է կրկնեմ, որ այս պահին մեր ունեցած ապացույցների համաձայն՝ Եվրոպայի հանրության, եվրոպացիների համար ռիսկը ցածր է», – ասաց ԵՄ խոսնակ Եվա Հրնչիրովան։
Ի՞նչ է պատահել MV Hondius-ում
Երեք ուղևոր մահացել է, իսկ ութը՝ հիվանդացել հանտավիրուսով հոլանդական դրոշի ներքո նավարկող MV Hondius զբոսանավի վրա, որը մնում է մեկուսացված Կաբո Վերդեի ափերի մոտ՝ նավի վրա գտնվող գրեթե 150 մարդու հետ։
Նավը ապրիլի 1-ին Արգենտինայից մեկնեց Ատլանտյան օվկիանոսով և նախատեսված էր կանգառներ կատարել Անտարկտիդայում, Ֆոլկլենդյան կղզիներում և այլ վայրերում, չնայած որ դրա երթուղին փոխվել է բռնկման պատճառով։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) ղեկավար Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը հայտարարել է, որ հանտավիրուսի կասկածելի դեպքերով երեք հիվանդ տարհանվել են և ուղևորվում են Նիդեռլանդներ։
«Այս փուլում հանրային առողջության ընդհանուր ռիսկը մնում է ցածր», – գրել է նա իր X էջում։
Միևնույն ժամանակ, ԱՀԿ-ի Մարիա Վան Կերխովեն ասել է, որ պաշտոնյաները հետաքննում են մարդուց մարդ փոխանցման հնարավոր դեպքը, որը համարվում է չափազանց հազվադեպ, և կարծում են, որ առաջին վարակված անձը, հավանաբար, վարակվել է վիրուսով նավ բարձրանալուց առաջ։ Իշխանությունները նաև հայտարարել են, որ նավի վրա առնետներ չկան։
Նավի հետ կապված դեպքը հաստատվել է նաև Շվեյցարիայում, մինչդեռ Հարավային Աֆրիկայի և Շվեյցարիայի առողջապահական մարմինները հայտնաբերել են մի շտամ, որը կարող է տարածվել մարդկանց միջև հազվադեպ դեպքերում։
Ուղևորները իջել են նավի վրա առաջին մահից հետո
Մոտ 40 ուղևոր իջել է զբոսանավից, երբ առաջին ուղևորը մահացել է նավի վրա, հայտնում են հոլանդացի պաշտոնյաները: Ուղևորները լքել են MV Hondius-ը Հարավային Ատլանտյան հեռավոր Սուրբ Հեղինե կղզում կանգառի ժամանակ, ըստ Հոլանդիայի արտաքին գործերի նախարարության:
Նրանց թվում էր 70-ամյա հոլանդացի ուղևորի կինը, որը մահացել է նավի վրա՝ ճանապարհորդության ընթացքում հիվանդանալուց հետո: Ավելի ուշ նա առևտրային չվերթով թռել է Հարավային Աֆրիկա, որտեղ ուշաթափվել է և մահացել հիվանդանոցում:
Oceanwide Expeditions զբոսանավային ընկերությունը նախկինում միայն հաստատել էր, որ հոլանդուհին լքել է նավը ամուսնու դիակի հետ և հրապարակայնորեն չէր հաստատել, որ տասնյակ այլ ուղևորներ նույնպես իջել են նավից:
Հոլանդական իշխանությունները չեն հայտնել, թե որտեղ են այժմ գտնվում նավից լքած ուղևորները:
45-օրյա կարանտին իսպանացի ուղևորների համար
MV Hondius զբոսանավում գտնվող 14 իսպանացիները կտեղափոխվեն Թեներիֆե, նախքան Մադրիդ տեղափոխվելը, հայտարարել են Իսպանիայի առողջապահական մարմինները:
Նրանք մինչև 45 օր կանցնեն կարանտին Իսպանիայի ամենաժամանակակից մեկուսացման կենտրոնում՝ Մադրիդի «Դե լա Դեֆենսա Գոմես Ուլլա» կենտրոնական հիվանդանոցում։
Բարձր մակարդակի մեկուսացման բաժանմունքը (ԲՄԱ) մասնագիտացված հաստատություն է, որը ստեղծվել է 2014 թվականի Էբոլայի բռնկումից հետո և նախկինում օգտագործվել է Ուհանից COVID-19-ի տարհանման ժամանակ։
Ի՞նչ է հանտավիրուսը
Հանտավիրուսը վերաբերում է կրծողների կողմից տարած վիրուսների խմբին, որոնք հիմնականում փոխանցվում են մարդկանց չորացրած կրծողների կղանքից օդային մասնիկների ներշնչման միջոցով։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ԱՄՆ կենտրոնների տվյալներով՝ հանտավիրուսները կարող են առաջացնել երկու լուրջ հիվանդություն։
Առաջինը հանտավիրուսային թոքային համախտանիշն է, որը ազդում է թոքերի վրա և կարող է հանգեցնել ծանր շնչառական անբավարարության։ Երկրորդը՝ երիկամային համախտանիշով արյունազեղող տենդը, որը ազդում է երիկամների վրա և կարող է լուրջ բարդություններ առաջացնել։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ի տրամադրությունը «թշնամական» է դառնում Արևմտյան ափի վերաբնակիչների բռնության պատճառով
Մելանշոնը սպառնում է խեղդել չափավոր մրցակիցներին՝ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի վաղաժամ առաջադրմամբ
Իսպանիայի կառավարությունը քննադատության տակ է հանտավիրուսային նավի հետ կապված իրավիճակի համար