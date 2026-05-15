Մելոնիի խորը կեղծ տեսանյութերը խեղաթյուրում են Իտալիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունները. Լուսանկարներ

Մի քանի վիրուսային խորը կեղծ տեսանյութեր են տարածվել առցանց՝ Իտալիայի և Իսրայելի հարաբերությունների մասին մոլորեցնող պնդումներով։
Վերջին շաբաթներին առցանց տարածվել է արհեստական բանականության կողմից ստեղծված և համատեքստից դուրս տեսանյութերի մի ամբողջ շարք, որոնք խեղաթյուրում են Իտալիայի և Իսրայելի հարաբերությունները։
Facebook, YouTube, TikTok և Instagram սոցիալական ցանցերում լայնորեն տարածվել են երկու տեսանյութ՝ մոլորեցնող և կեղծ ենթագրերով, որտեղ օգտատերերը չափազանցնում են, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունները լրջորեն վատթարացել են, երբ դրանք մի ժամանակ ամուր էին։
Տեսանյութերից մեկը, որը հազարավոր դիտումներ է հավաքել տարբեր հարթակներում, պատկերում է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին, որը ՄԱԿ-ի նիստի ժամանակ անտեսում է իր իսրայելցի գործընկեր Բենիամին Նեթանյահուի ձեռքսեղմումը։
Պաղեստինի դրոշով փաթաթված Մելոնին դուրս է գալիս սենյակից։
Մի քանի առցանց օգտատերեր պնդում են, որ այս տեսանյութը ներկայացնում է Իտալիայի և Իսրայելի հարաբերությունների խզումը, բայց այս տեսանյութը ստեղծվել է արհեստական բանականության կողմից և ունի մի շարք տեսողական անհամապատասխանություններ, այդ թվում՝ շարֆի վրա անհեթեթ արաբերեն գրություն։
Արհեստական բանականության կողմից ստեղծված այլ տեսահոլովակներում նույն տեսարանը ցուցադրվում է առանց արաբական գրության շարֆի վրա, որը փոխում է գույնը, երբ Մելոնին հեռանում է։
Մեկ այլ տեսահոլովակ, որը նույնպես պարունակում է տեսողական անհամապատասխանություններ, ցույց է տալիս, թե ինչպես է Մելոնին գոռում մարդկանցով լի սենյակում, նախքան փաստաթղթերը օդ նետելը և փոթորկալից դուրս փախչելը։
Հակառակ պատկերի որոնումը ցույց է տալիս, որ այս տեսահոլովակը, կարծես, թվային կերպով մանիպուլացվել է Մելոնիի լուսանկարներից, որը մասնակցում է Լոնդոնում 2023 թվականի նոյեմբերին կայացած Արհեստական բանականության անվտանգության գագաթնաժողովին, որտեղ նա կրում էր նույն հագուստը։
Այս տեսահոլովակին կցված ենթագրերը մոլորեցնող կերպով նշում են, որ Իտալիան «դադարեցրել է Իսրայելի հետ բոլոր համաձայնագրերը»։
Այնուամենայնիվ, սա կոպիտ չափազանցություն է. ապրիլին Իտալիան հայտարարեց, որ չի երկարաձգի Իսրայելի հետ իր պաշտպանական համաձայնագիրը։
Նախկինում յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ երկարաձգվող համաձայնագիրը կենտրոնացած էր ռազմական սարքավորումների և տեխնոլոգիական հետազոտությունների փոխանակման վրա։
Այս համաձայնագրի կասեցմանը չնայած, Իտալիան դեռևս ունի բազմաթիվ երկկողմ համաձայնագրեր Իսրայելի հետ։
Բացի այդ, ապրիլին ավելի ուշ Իտալիան և Գերմանիան մերժեցին ԵՄ մյուս անդամ պետությունների կոչերը՝ կասեցնելու դաշինքի համագործակցության համաձայնագիրը Իսրայելի հետ։
Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին դեմ արտահայտվեց համաձայնագրի կասեցմանը, որը Իսրայելին որոշակի ապրանքների համար արտոնյալ մուտք է տալիս ԵՄ շուկա՝ լրագրողներին ասելով, որ «որոշում չի կայացվի»։
Բողոքի տեսանյութերը վերցված են համատեքստից դուրս
Մելոնիի խորը կեղծ տեսանյութերի տարածման ժամանակ X-ում կրկին հայտնվեց հին տեսանյութ՝ առանց ճշգրիտ համատեքստի, որը պնդում էր, որ պատկերում է իտալական մի քանի քաղաքներում Ղազայի հետ համերաշխության համընդհանուր գործադուլ։
Հաղորդագրություններում տարածվել է թուրքական հեռուստատեսության թվային լրատվական հարթակ TRHaber-ի կողմից հրապարակված տեսանյութ, որը ցույց է տալիս Միլանում ոստիկանության և ցուցարարների միջև զգալի անկարգություններ և բախումներ։
Այս տեսանյութը իրականում 2025 թվականի է, երբ ցուցարարները բախվել են ոստիկանների հետ Միլանի կենտրոնական երկաթուղային կայարանում՝ Ղազայի պաղեստինցիների հետ համերաշխության համար արհմիությունների կողմից կազմակերպված համազգային գործադուլի ժամանակ։
Տեսանյութերի մակագրություններում ասվում է, որ «Իտալիան պարզապես փակվել է Պաղեստինի համար» և նկարագրում են ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումները։
Իտալական Unione Sindacale di Base արհմիությունը կոչ է արել մայիսի 18-ին համերաշխության համերաշխության համար համերաշխության համերաշխություն ցուցաբերել Ղազային։ Այնուամենայնիվ, գործադուլը դեռևս տեղի չի ունեցել, ինչը նշանակում է, որ անհայտ է, թե արդյոք բախումներ կլինեն ոստիկանության և պոտենցիալ ցուցարարների միջև։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Մելոնին դառնում է վիրուսային ապատեղեկատվության և արհեստական բանականության կողմից ստեղծված խորը կեղծ տեսանյութերի թիրախ։
Մելոնին ինքը քննադատել է արհեստական բանականության կողմից ստեղծված իր նմանությամբ պատկերները, օրինակ՝ նրա ներքնազգեստով պատկերը, որը լայնորեն տարածվել է առցանց և քննադատվել է օգտատերերի կողմից, ովքեր սխալմամբ հավատացել են, որ այն իրական է։
«Խնդիրն ինձանից այն կողմ է գնում», – ասել է նա X-ում գրառման մեջ։ «Խորը կեղծիքները վտանգավոր գործիք են, քանի որ դրանք կարող են խաբել, մանիպուլյացիաներ անել և թիրախավորել ցանկացած մեկին։ Ես կարող եմ պաշտպանվել։ Շատերը՝ ոչ»։
«Այս պատճառով միշտ պետք է գործի մեկ կանոն. հավատալու համար ստուգել, իսկ կիսվելուց առաջ մտածել։ Որովհետև այսօր դա ինձ հետ է պատահում, վաղը կարող է պատահել ցանկացածի հետ», – ավելացրեց նա։
