Հռոմի պապը դատապարտում է արհեստական բանականության կողմից ղեկավարվող պատերազմի աճը՝ ասելով, որ այն հանգեցնում է ոչնչացման պարույրի:
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը արհեստական բանականությունը համարել է մարդկության առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, մասնավորապես՝ դրա կիրառումը պատերազմներում և առօրյա կյանքում։
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը դատապարտել է, թե ինչպես են արհեստական բանականության և բարձր տեխնոլոգիական զենքի ներդրումները աշխարհը տանում դեպի «ոչնչացման պարույր», հինգշաբթի օրը, երբ նա կոչ արեց խաղաղության Մերձավոր Արևելքում և Ուկրաինայում՝ Եվրոպայի ամենամեծ համալսարան այցելության ժամանակ։
Հռոմի Լա Սապիենցա համալսարանում Հռոմի պապի ելույթը առաջին անգամն էր, որ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս XVI-ը չեղյալ հայտարարեց այնտեղ նախատեսված ելույթը 2008 թվականին՝ դասախոսների և ուսանողների բողոքի ցույցերի պատճառով։
Ամերիկացի պապին հինգշաբթի օրը ջերմորեն դիմավորեցին, այդ թվում՝ Սապիենցայի նորագույն ուսանողներից մի քանիսը. երիտասարդ պաղեստինցիներ, որոնք այս շաբաթ Իտալիա են ժամանել Ղազայից «մարդասիրական միջանցքով»՝ համալսարանում իրենց ուսումը շարունակելու համար։
Իտալիայի կառավարությունը, համագործակցելով կաթոլիկ կազմակերպությունների հետ, 2023 թվականին Ղազայում Իսրայել-Համաս պատերազմի սկսվելուց ի վեր հարյուրավոր պաղեստինցիների է բերել Իտալիա՝ սովորելու և բժշկական օգնություն ստանալու համար։
Հռոմի պապը Ղազայի ուսանողներից մի քանիսի հետ հանդիպել է համալսարանի մատուռում կարճ ողջույնի ժամանակ և կրկին համալսարանի գլխավոր լսարանում իր ելույթից հետո, որը հիմնադրվել է Հռոմի պապ Բոնիֆացիոս VIII-ի կողմից 1303 թվականին։
Իր ելույթում Լեոն դատապարտել է, թե ինչպես են ռազմական ծախսերը կտրուկ աճել այս տարի, հատկապես Եվրոպայում, կրթության և առողջապահության հաշվին, մինչդեռ «հարստացնում են էլիտաներին, որոնք ոչ մի կերպ չեն հետաքրքրվում ընդհանուր բարօրությամբ»։
Նա կոչ է արել ավելի լավ մոնիթորինգ անցկացնել այն մասին, թե ինչպես է արհեստական բանականությունը մշակվում և օգտագործվում ռազմական և քաղաքացիական համատեքստերում, «որպեսզի այն չազատի մարդկանց իրենց ընտրության պատասխանատվությունից և չսրացնի հակամարտությունների ողբերգությունը»։
«Այն, ինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, Ղազայում և Պաղեստինի տարածքներում, Լիբանանում և Իրանում, ցույց է տալիս պատերազմի և նոր տեխնոլոգիաների միջև հարաբերությունների անմարդկային զարգացումը ոչնչացման պարույրով», – ասել է նա։
Հռոմի պապն ասաց, որ կրթությունն ու հետազոտությունը պետք է շարժվեն հակառակ ուղղությամբ, որը գնահատում է կյանքը՝ «խաղաղության և արդարության համար աղաղակող ժողովուրդների կյանքը»։
Սրանք թեմաներ են, որոնք նա, ինչպես սպասվում է, ավելի մանրամասն կուսումնասիրի իր առաջին հանրագրում, որը պետք է հրապարակվի առաջիկա շաբաթներին։
