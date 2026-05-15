Սիլիկոնյան հովիտը Պեկինում. Եվրոպան պե՞տք է անհանգստանա

Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Պեկին գագաթնաժողովի, որը ավելի շատ դիվանագիտություն է հիշեցնում, քան Սիլիկոնյան հովտի խորհրդի նիստ։ Եվ նա ոչ միայն պաշտոնյաներ է բերել, այլև «արհեստական բանականության կաբինետով»՝ բարձր խաղադրույքներով տեխնոլոգիական սառը պատերազմում կողմնորոշվելու համար։
Նախ, Էլոն Մասկը այնտեղ է՝ պաշտպանելու Tesla-ի հսկայական չինական հետքը և իր շահերը որպես xAI-ի ղեկավար։ Թիմ Քուքը կառավարում է իր վերջին շրջանը որպես Apple-ի գործադիր տնօրեն՝ հավասարակշռելով միլիարդավոր վաճառքները Չինաստանից արտադրությունը տեղափոխելու հետ։
Կա նաև «չիպերի արքան»՝ Nvidia-ի Ջենսեն Հուանգը, որը վերջին րոպեին միացավ՝ լոբբինգ անելու հզոր H200 արհեստական բանականության չիպերի վաճառքի համար, որոնք ներկայումս կասեցված են ԱՄՆ-ի և Չինաստանի կանոնակարգերի պատճառով։
Նրանց միանում են մատակարարման շղթայի հսկաները։ Micron-ը այնտեղ է՝ պայքարելու Պեկինի կողմից ամերիկյան հիշողության չիպերի արգելքի դեմ, մինչդեռ Qualcomm-ը ձգտում է պաշտպանել իր դերը որպես Չինաստանի ամենամեծ սմարթֆոնների ապրանքանիշերի չիպերի հիմնական մատակարար։
Եվ նրանք միայն առևտրի մասին չեն խոսում. նրանք քննարկում են արհեստական բանականության աջակցությամբ պատերազմի «նոր դարաշրջանը» և Չինաստանի կողմից ամերիկյան սահմանային մոդելների կրկնօրինակման ռիսկը: Եթե երբևէ մտածել եք, թե ինչ տեսք ունի արհեստական բանականության արդյունաբերությունը գործնականում, այս գործադիր տնօրենները կատարյալ պատկեր են ներկայացնում։
Եվ այդ պատկերը նաև ընդգծում է, թե որտեղ է Եվրոպան գտնվում արհեստական բանականության մրցավազքում: Եթե փնտրում եք եվրոպական OpenAI կամ Google, նորությունները մռայլ են. մայրցամաքը զուրկ է գերմասշտաբային հսկաներից: Բայց նորությունները այդքան էլ վատ չեն, քանի որ Եվրոպան ապահովում է իր արհեստական բանականության մատակարարման շղթան:
Մինչ գերտերությունները պայքարում են մոդելների համար, եվրոպական ընկերությունները, ինչպիսիք են STMicroelectronics-ը, Soitec-ը և ASML-ը, ապահովում են դրանք կառուցելու համար անհրաժեշտ սարքավորումները։
Սա խաղադրույք է «ռազմավարական ինքնավարության» վրա՝ այն գաղափարի, որ դուք պարտավոր չեք գերազանցել գերտերություններին, եթե վերահսկում եք մրցավազքը խթանող գործիքները։
Արդյո՞ք սա բավարար կլինի: Դե, դուք միշտ կարող եք այս հարցը տալ ձեր սիրելի արհեստական բանականության գործակալին: Պարզապես հիշեք, որ պատասխանը կարող է տարբեր լինել՝ կախված նրանից, թե դուք հարցնում եք Էլոն Մասկի Grok-ին, թե՞ ֆրանսիական Mistral-ին:
