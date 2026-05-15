Ռուսաստանի Պետդուման հաստատել է զինված ուժերի օգտագործման թույլտվության մասին օրենք, որը փաստացի թույլ է տալիս Վլադիմիր Պուտինին ներխուժել այլ երկրներ։
Ռուսաստանի օրենսդիրները պաշտոնապես լիազորել են Կրեմլին զորքեր տեղակայել արտասահմանում՝ «Ռուսաստանի քաղաքացիներին պաշտպանելու» համար, ինչը գործնականում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին լիազորություն է տալիս ներխուժել օտարերկրյա երկրներ։
Պետդումայի փաստաթղթերի համաձայն՝ «օրինագիծը մշակվել է Ռուսաստանի քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու համար՝ նրանց ձերբակալման, կալանավորման, քրեական կամ այլ հետապնդման դեպքում՝ համաձայն այլ օտարերկրյա պետությունների կողմից քրեական իրավասություն ունեցող օտարերկրյա դատարանների որոշումների՝ առանց Ռուսաստանի մասնակցության»։
Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինն ասել է, որ «արևմտյան «արդարադատությունը» վերածվել է ռեպրեսիվ մեքենայի՝ եվրոպացի պաշտոնյաների կողմից կայացված որոշումների հետ համաձայն չհամաձայնվողների հետ գործ ունենալու համար»։
«Այս պայմաններում կարևոր է անել ամեն ինչ՝ ապահովելու համար, որ արտասահմանում գտնվող մեր քաղաքացիները պաշտպանված լինեն»։
Պուտինը օգտագործեց «ռուսախոս բնակչությանը և ռուս քաղաքացիներին պաշտպանելու» կեղծ փաստարկը՝ թե՛ Արևելյան Ուկրաինա ներխուժելու, թե՛ 2014 թվականին Ղրիմի միակողմանի անեքսիայի, թե՛ 2022 թվականի սկզբին Ուկրաինայի դեմ Մոսկվայի լայնածավալ պատերազմի համար։
Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Անդրեյ Կարտապոլովը պնդում էր, որ առաջարկվող օրենսդրությունը «կհակազդի արտերկրում շարունակվող ռուսաֆոբիայի արշավին»։
Նոր օրինագիծը վառելիք է լցնում եվրոպացի պաշտոնյաների այն նախազգուշացումներին, որ Ռուսաստանը անմիջական ռազմական սպառնալիք է ներկայացնում իր հարևանների համար։
Ուկրաինայի վրա Մոսկվայի շարունակական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները արդեն իսկ հանգեցրել են նրան, որ ռուսական զենքը խախտել է ՆԱՏՕ-ի տարածքը, ինչը եվրոպական պետություններին ստիպել է ի պատասխան ուժեղացնել իրենց պաշտպանական կարողությունները։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ապրիլին ենթադրեց, որ Ռուսաստանի կողմից առցանց ճնշումները և ժողովրդական մեսենջերներին արգելող բոլոր սահմանափակող միջոցառումները կարող են նախերգանք լինել զորակոչիկների զորահավաքի և նոր հարձակման՝ կա՛մ Ուկրաինայի, կա՛մ Բալթյան երկրների դեմ։
Ուկրաինայի վրա լայնածավալ ներխուժման սկզբից ի վեր Մոսկվան բազմաթիվ սպառնալիքներ է հնչեցրել Բալթյան երկրների հասցեին։
Այս շաբաթվա սկզբին Շվեդիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ առաջ կշարունակի արտասահմանյան սպառնալիքներին ուղղված նոր լրտեսական գործակալություն ստեղծելու ծրագիրը, որը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում պատերազմից հետո առաջացած ավելի լայն վերանայման մաս է կազմում։
