24/05/2026

Ֆրանսիան արգելում է Իսրայելի «Բեն-Գվիր» նավի մուտքը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/05/2026

Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն նույնպես կոչ է արել ԵՄ-ին պատժամիջոցներ կիրառել ծայրահեղ աջ իսրայելցի նախարարի նկատմամբ, որը լայնորեն քննադատության է ենթարկվել «Գլոբալ Սումուդ» նավատորմի վրա ակտիվիստներին ծաղրելու համար։

Ֆրանսիան շաբաթ օրը արգելել է Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրին մուտք գործել Ֆրանսիայի տարածք՝ Իսրայելի կողմից Ղազայի ծովային շրջափակումը ճեղքելու փորձի ժամանակ ձերբակալված ակտիվիստների նկատմամբ նրա վերաբերմունքից հետո։

«Այսօրվանից Իտամար Բեն-Գվիրին արգելվում է մուտք գործել Ֆրանսիայի տարածք», – սոցիալական ցանցերում հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն։ «Այս որոշումը հետևում է նրա անընդունելի գործողություններին «Գլոբալ Սումուդ» նավատորմի վրա գտնվող ֆրանսիացի և եվրոպացի քաղաքացիների նկատմամբ»։

Իսրայելցի ծայրահեղ աջ նախարարը չորեքշաբթի օրը քննադատության է ենթարկվել X-ի վրա տեսանյութ հրապարակելուց հետո, որտեղ նա ծաղրում է նավատորմի ակտիվիստներին, մինչ նրանց ստիպում էին ծնկի գալ՝ ձեռքերը կապված մեջքի ետևում։

Ակտիվիստները հայտարարել են, որ իրենց նկատմամբ վատ վերաբերմունք են ցուցաբերել իսրայելցի զինվորները՝ նկարագրելով ծեծը, էլեկտրաշոկը և հարձակվող շները։ Իսրայելը հերքել է վատ վերաբերմունքի մեղադրանքը՝ մեղադրանքները անվանելով «կեղծ և լիովին զուրկ փաստական ​​հիմքերից»։

Իր հայտարարությամբ Բարոն միացել է եվրոպացի առաջնորդների աճող խմբին, որոնք կոչ են անում ԵՄ-ին պատժամիջոցներ կիրառել Բեն-Գվիրի դեմ։

«Իմ իտալացի գործընկերոջ նման, ես կոչ եմ անում Եվրամիությանը նույնպես պատժամիջոցներ կիրառել Իտամար Բեն-Գվիրի նկատմամբ», – ասել է Բարոն սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ։

Սակայն Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Պետր Մաչինկան չորեքշաբթի օրը խոստացել է կասեցնել Իսրայելի կառավարության նախարարների նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք պահանջում են ԵՄ 27 անդամ պետությունների միաձայնություն։

Անցյալ տարի Բեն-Գվիրի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանվել Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի, Նորվեգիայի և Նոր Զելանդիայի կողմից՝ այն բանի համար, ինչը այդ կառավարությունները բնութագրել են որպես պաղեստինցիների դեմ բռնության բազմակի հրահրում։

