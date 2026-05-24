ԱՄՆ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քրիստիան Թըրները հմայքի արշավ է սկսել Վաշինգտոնում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հայրենիքում քաոս է. Լուսանկարներ

Բրիտանական քաղաքականությունը հալվում է։ Նոր դեսպանը լռում է։
Քրիստիան Թըրները կանգնած է երկու կանանց միջև ասֆալտի վրա։
Ֆելիսիա Շվարցը դիվանագիտական թղթակիցն է։ Հասարակայնության հետ կապերի մեջ Քրիստիան Թըրները կատարյալ զվարճացնող է։
ԱՄՆ-ում Մեծ Բրիտանիայի նոր դեսպանը փետրվարին իր ողջույնի երեկույթն օգտագործեց բրիտանական ամոթալի պարտության (հայտնի է նաև որպես Ամերիկայի անկախության 250-ամյակ) համար բաժակաճառ բարձրաձայնելու համար։ Նա Սպիտակ տան թղթակիցների ամենամյա ընթրիքից առաջ եռուզեռ էր կազմակերպել։ Եվ այն բանից հետո, երբ զինված անձը ներխուժեց ընթրիք՝ սպառնալով խափանել թագավոր Չարլզի պետական այցը, նա կազմակերպեց նախաճաշ, որտեղ կոչ արեց ցնցված հյուրերին «հանգիստ մնալ և մի բաժակ թեյ խմել»։
Մասնավորապես, Թըրները զբաղվում է շատ ավելի նուրբ քաղաքական ակրոբատիկայով՝ փորձելով պահպանել ազդեցությունը Վաշինգտոնում, մինչդեռ կառավարությունը, որը նա պետք է ներկայացնի, օրեցօր ավելի է քայքայվում։
Վարչապետ Քիր Սթարմերը բախվում է Լեյբորիստական կուսակցության ներսում աճող ապստամբության, այն բանից հետո, երբ կուսակցությունը պարտվեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում համազգային մակարդակով, և նա շուտով կարող է հեռացվել պաշտոնից։ Սթարմերի ղեկավարության ճգնաժամը կախված է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության վերաբերյալ ցանկացած քննարկման վրա, և Թըրներին մնում է միայն գլուխը կախ։
Միևնույն ժամանակ, նրա նախորդ Պիտեր Մանդելսոնի և դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի կապերի շուրջ սկանդալը չի ավարտվել։ Նրա տեղակալը անսպասելիորեն հրաժարական տվեց անցյալ շաբաթ։ Եվ ապա կա երկկողմ հարաբերությունների ամբողջական գիրքը, որին պետք է ուշադրություն դարձնել. Թըրները պետք է օգնի փրկել ԱՄՆ-Մեծ Բրիտանիայի առևտրային գործարքը և համոզի նախագահ Դոնալդ Թրամփին և նրա թիմին, որ ՆԱՏՕ-ն և տրանսատլանտյան կապերը շարունակում են կարևոր լինել։
Սա 53-ամյա կարիերայի դիվանագետի առաջին պաշտոնը չէ Վաշինգտոնում, քանի որ նախկինում նա 2000-ականների սկզբին ծառայել է որպես առաջին քարտուղար։ Իրականում, նրա երկու երեխաներն էլ ծնվել են Վաշինգտոնում մոտ երկու տասնամյակ առաջ։ Սակայն այդ դարաշրջանի մայրաքաղաքն այսօր անճանաչելի կլիներ։
Հանրապետականներն ու դեմոկրատները հազիվ թե շփվում են միմյանց հետ, ավանդական դիվանագիտական ուղիները պակաս կարևոր են, քան Թրամփի ուղեծրում ճիշտ մարդկանց ճանաչելը, և ամերիկյան իշխանության և դաշինքների մասին ենթադրությունները, որոնք հիմք հանդիսացան նրա վերջին շրջագայության համար, այլևս ուժի մեջ չեն։
Այսպիսով, Թըրները սովորում է խաղալ նոր կանոններով։ Նա ուղևորվում է Ֆլորիդա և հանդիպում MAGA խմբի հետ։ Փետրվարին Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի շքեղ նստավայրում կայացած իր ողջույնի երեկույթի ժամանակ նա բարձրացրեց կարմիր բեյսբոլի գլխարկ, որի վրա գրված էր «Ամերիկան վերադարձել է»՝ նախագահի նվեր, ասաց նա։
Թըրները նաև զբաղվում է բրիտանացի դեսպանի ավանդական դիվանագիտական մանևրներով, ինչպիսիք են Վաշինգտոնի հասարակական կյանքը ընդունելը։ Թըրներին ճանաչող և նրա հետ վերջերս զրուցած մարդիկ ասում են, որ նա վճռականորեն տրամադրված է առաջ մղելու Մեծ Բրիտանիայի օրակարգը ԱՄՆ-ում՝ առանց Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով քաղաքական մրցակցությունից շեղվելու։
«Երբ Լոնդոնը շեղված է, դուք եք պարտավորվում շարունակել դրա հետ», – ասել է բրիտանացի մի պաշտոնյա, որին, ինչպես այս հոդվածում նշված մյուսներին, անանունությունը թույլատրվել է՝ անկեղծորեն խոսելու դիվանագիտական և մասնագիտական կապերի մասին։ «Նրա գործն է ամեն ինչ կայուն հունի մեջ պահելը»։
Թըրները և բրիտանական դեսպանատունը հրաժարվել են մեկնաբանություն տալ այս հոդվածի համար։
Ըստ նրա հետ զրուցած անձի՝ Թըրները նաև ընդունել է Ջորջ Բուշ կրտսերի վարչակազմի նախորդի կանոնը՝ արգելել «հատուկ հարաբերություններ» արտահայտությունը դեսպանատան ներսում։ Դա կարող է ենթադրել կարիքավորություն և կարոտ ԱՄՆ-Մեծ Բրիտանիա դաշինքի նկատմամբ, և նա չի ուզում, որ իր թիմը ենթադրի, որ երկրների միջև ամուր կապերը կշարունակվեն առանց իրական ջանքերի։
Թըրների ժամանումը, ըստ էության, մաքրագործում էր սկզբից
Սթարմերը նրան նշանակեց Մանդելսոնին աշխատանքից ազատելուց հետո, ով քաղաքականապես նշանակված մեծահարուստ էր և արդեն վիճահարույց էր Չինաստանի, Ռուսաստանի և Էպշտեյնի հետ իր կապերի համար: Սակայն անցյալ տարվա վերջին հրապարակված նոր էլեկտրոնային նամակները, որոնք բացահայտում էին Մանդելսոնի բարեկամության խորությունը հանգուցյալ սեռական հանցագործի հետ, նրա վերջնական կործանումն էին։
Եթե Մանդելսոնի մասնաճյուղը մեծ մասամբ փակվել է Վաշինգտոնում, այն մնում է բաց Լոնդոնում: Նրա էլեկտրոնային նամակների մի մասը շուտով կհրապարակվի, և Էպշտեյնին կառավարական տեղեկատվության արտահոսքի վերաբերյալ քրեական չարաշահումների հետաքննությունը շարունակվում է: Մանդելսոնը, որին մեղադրանք չի առաջադրվել, հերքել է չարաշահումները, և նրա փաստաբանները հայտարարել են, որ նրա գերակա խնդիրն է մաքրել իր անունը։
Մեկ այլ խոչընդոտ առաջացավ անցյալ երեքշաբթի, երբ փոխդեսպան Ջեյմս Ռոսկոն, որը ժամանակավորապես ղեկավարում էր դեսպանատունը, նախքան Թըրների պաշտոնը ստանձնելը, անսպասելիորեն լքեց իր աշխատանքը: Մեծ Բրիտանիայի Արտաքին գործերի նախարարությունը որևէ լրացուցիչ մանրամասներ չի տրամադրել, սակայն հայտնել է, որ նրա հանկարծակի հեռացումը կապված է Մեծ Բրիտանիայի Ազգային անվտանգության խորհրդից Իրանի պատերազմի վերաբերյալ խորհրդակցությունների վերաբերյալ արտահոսքի հետաքննության հետ։
«Սա վերջին բանն է, որ Մեծ Բրիտանիային պետք է Մանդելսոնի գործերից բացի», – ասել է բրիտանացի նախկին դիվանագետը՝ հավելելով, որ չնայած մանրամասները դեռևս հրապարակվում են, վերջին դրաման ևս մեկ մարտահրավեր էր Սթարմերի դժվարին վիճակում գտնվող կառավարության և Թըրների դեսպանատան համար։
Միևնույն ժամանակ, Դաունինգ սթրիթում տեղի ունեցող անկարգությունները անխուսափելիորեն կդժվարացնեն Թըրների աշխատանքը։
«Ավելի հավանական է, որ Լոնդոնում որոշումները չեն կայացվի քաղաքական անկարգությունների պատճառով», – ասել է ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի անվտանգության կառույցների հետ կապեր ունեցող անձը: «Վարչապետը և արտաքին գործերի նախարարը ունեն միայն որոշակի կարողություններ: Երբ դուք ունեք անհետաձգելի որոշումներ, որոնք պետք է կայացվեն, ո՞վ կարող է դրանք կայացնել, և կարո՞ղ են նրանք դրանք կայացնել ժամանակին: Հատկապես, երբ նախարարների փոփոխություն է լինում, դա հեշտ գործընթաց չէ»:
Երբ Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաները և Վաշինգտոնում այլ անձինք հարցրել են Թըրներին հայրենիքում քաղաքական անորոշության մասին, նա սովորաբար հենվում է իր պետական ծառայողի կարգավիճակի վրա՝ պարզապես բացատրելով, թե ինչպես է գործում բրիտանական համակարգը և ուրվագծելով հնարավոր արդյունքները, ասել են նրա հետ խոսած մարդիկ։ Սա կտրուկ հակադրվում է Մանդելսոնին, նախկին նախարար և Լեյբորիստական կուսակցության անդամ, որը ճանաչում էր շատերին և ինքն էլ ներգրավված էր բազմաթիվ քաղաքական վեճերի մեջ։
Թըրները նաև որոշ չափով մեկուսացված է անկախ նրանից, թե ինչ կպատահի Սթարմերին։ Քանի որ նա քաղաքական նշանակված անձ չէ, նա գրեթե անկասկած կմնա իր պաշտոնում, նույնիսկ եթե Լեյբորիստական կուսակցությունը որոշի պաշտոնանկ անել իրենց ներկայիս առաջնորդին և նշանակել նոր վարչապետ։ Եվ հաջորդ ընդհանուր ընտրությունները կարող են տեղի չունենալ մինչև 2029 թվականը, ուստի Լեյբորիստական կուսակցությունը դեռ ոչ մի տեղ չի գնում: Այնուամենայնիվ, սա անհարմար ժամանակ է նոր դեսպան լինելու համար, որը մտնում է Մանդելսոնի ֆիասկոյից հետո և այժմ ապրում է Սթարմերի ճգնաժամը։
Այսպիսով, Թըրներն անում է ամեն ինչ, որպեսզի իրեն նետի Թրամփի ուղեծիր և ավելի լայն քաղաքական ասպարեզ: Իր առաջին երեք ամիսների ընթացքում Թըրներն արդեն մեկ շաբաթ անցկացրել է Պալմ Բիչում և հանդիպել Թրամփի հետ Մար-ա-Լագոյում: Այցելությանը ծանոթ մի անձ ասել է, որ Թըրները, որը երգչախմբային երգիչ է և 70-ականների երաժշտության երկրպագու, վայելել է նախագահի երգացանկը և հյուրընկալությունը: Թըրները նաև այցելել է Նյու Յորք և Սան Ֆրանցիսկո՝ կապվելու ամերիկյան բիզնես և տեխնոլոգիական համայնքների հետ, և օգնել է ղեկավարել Մեծ Բրիտանիայի պատմության մեջ ամենամեծ առևտրային պատվիրակությունը՝ 230 ընկերություններից բաղկացած, որը մեկնել է Լոս Անջելես անցյալ շաբաթ։
Թըրներն արդեն որոշակի առաջընթաց է գրանցել քաղաքականության հարցում։ Չարլզ թագավորի այցից առաջ Թըրները նրանց թվում էր, ովքեր Թրամփի որոշումը մշակեցին՝ չեղյալ հայտարարելու շոտլանդական վիսկիի մաքսատուրքերը, և թագավորը օգտագործեց իր ջանքերը՝ այն հաղթահարելու համար, ասացին երկու ծանոթ անձինք: (Այնուամենայնիվ, առևտրային վեճը դեռևս ավարտված չէ, քանի որ ալյումինն ու պողպատը մնում են սեղանին, իսկ Մեծ Բրիտանիան դեռևս ճնշման տակ է՝ վերացնելու իր թվային ծառայությունների հարկը):
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Չարլզ III թագավորը ողջունում են ԱՄՆ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քրիստիան Թըրներին պետական ժամանման արարողության ժամանակ Հարավային մարգագետնում:
Դեսպանը նաև օգնել է Մեծ Բրիտանիային հաղթահարել այն, ինչը սկսվել էր որպես Իրանի շուրջ հանրային վեճ, որտեղ Թրամփը զայրացած էր, որ Սթարմերը «շատ, շատ անհամագործակցող» էր՝ սկզբում ԱՄՆ ուժերին մուտք չտրամադրելով Դիեգո Գարսիա և այլ բրիտանական բազաներ՝ հարվածներ հասցնելու համար: Թրամփը շարունակում է դժգոհել իր բրիտանացի գործընկերոջից, բայց Թըրները օգնել է Մեծ Բրիտանիայի վերջին ջանքերին՝ դեռևս բարձր լարվածությունը մեղմելու համար:
Մեծ Բրիտանիան բացել է իր բազաները և օդային տարածքը պաշտպանական նպատակներով. բրիտանական ինքնաթիռները հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր են խոցում Մերձավոր Արևելքի վրայով՝ Մեծ Բրիտանիան և դաշնակիցների ակտիվները պաշտպանելու համար. հետախուզական տեղեկությունները հոսում են. և Լոնդոնը կոալիցիա է կազմում Ֆրանսիայի հետ՝ Հորմուզի նեղուցը ապահովելու համար, երբ մարտական գործողությունները ավարտվեն։
Սպիտակ տունը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ
Թըրները անվտանգության ոլորտում բարեխիղճ մասնագետներ ունի Մեծ Բրիտանիայի Արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական տնօրենի պաշտոնավարման ժամանակից, որտեղ նա գլխավոր բանակցողն էր անցյալ տարի Եվրոպայի գլխավորությամբ Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնման հետևում։
Հարավային Կարոլինայի հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը, ով Թրամփի մտերիմ վստահելի անձնավորություն է և Իրանի հարցում կռվող բազե, այդ փորձը համարել է Սպիտակ տան համար անհրաժեշտ որակավորում։
«Ես նրան շատ եմ սիրում», – ասել է Գրեհեմը։ «Նա հասկանում է այն սպառնալիքը, որի առջև կանգնած ենք մենք բոլորս։ Նա հավասարակշռված է, շատ, շատ հաճելի մարդ և հիանալի ընտրություն։ … Նա մեծ հարգանք է վայելում երկու կողմերում էլ»։
Թըրները շտապել է կապ հաստատել և՛ հանրապետականների, և՛ դեմոկրատների հետ։
«Քրիստիանը և [նրա կինը] Քլերը ունեն այնպիսի հումոր և հմայք, որը բրիտանական ողջ բանը դարձնում է հաջող», – ասել է Ջոն Մաքքարթին՝ նախագահ Ջո Բայդենի նախկին ավագ խորհրդականը, ով հաճախակի հյուր է դեսպանատանը։ «Նրանք շատ են ցանկանում ծանոթանալ բոլորին և այնուհետև իրենց հետքը թողնել ամեն ինչի վրա»։
Նրա նախորդի և վարչապետի շուրջ ստեղծված ամբողջ խառնաշփոթի հետ մեկտեղ, Թըրների ժամանումը տեղի ունեցավ մեկ կարևոր ձևով՝ իդեալական ժամանակին։ Թըրները իր պաշտոնը ստանձնեց Չարլզ թագավորի և Կամիլայի՝ Ամերիկայի 250-ամյակին նվիրված այցից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։
Պլանավորման գործընթացը Թըրներին սերտ կապի մեջ բերեց Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև դեմոկրատ օրենսդիրների, քաղաքացիական և բիզնես առաջնորդների և այլոց հետ, ովքեր կարևոր կլինեն նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ Սա նաև փայլեցրեց նրա վրա։
«Ժամանակը շատ հաջողակ է։ Պատկերացրեք, որ դուք այն դեսպանն եք, ով կարող է վերագրել թագավորական այցի վաստակը», – ասաց գործարար համայնքի մի անձ, որը մշտական հյուր է Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի նստավայրում։
Թագավորական այցը դժվար սկսվեց Թըրների համար։ Ապրիլին՝ Չարլզ թագավորի ԱՄՆ ժամանումից մեկ օր անց, Financial Times-ը հրապարակեց մի պատմություն, որը հիմնված էր նրա կողմից Մեծ Բրիտանիայի ուսանողներին ուղղված արտահոսած ձայնագրության վրա. «Կարծում եմ, որ հավանաբար կա մեկ երկիր, որը հատուկ հարաբերություններ ունի Միացյալ Նահանգների հետ, և դա, հավանաբար, Իսրայելն է»։
«Ես մի փոքր զարմացա ուսանողներին ուղղված այդ արտահոսած դիտողություններից. նա սովորաբար ավելի զգույշ կլիներ», – ասաց բրիտանացի դիվանագետներից մեկը։
Սակայն Թըրները անվնաս մնաց արտահոսքից՝ ցույց տալով, որ գիտի, թե ինչպես կողմնորոշվել քաղաքական փշոտ միջավայրում՝ առնվազն մինչև հիմա։ Թըրները կազմակերպեց այգեգործական երեկույթ թագավորի այցի համար, և նստավայրի մշտական հյուրը, որը մասնակցում էր երեկույթին, ասաց, որ տպավորված է Թըրների մանևրներով միջոցառման ժամանակ և նրա ջանքերով՝ ապահովելու համար, որ այն արդյունավետ լինի Չարլզի և Կամիլայի համար: Հյուրերը տեղավորվել էին մարգագետնի շուրջ՝ խմբավորված ըստ իրենց ոլորտի, Թըրները և նրա կինը ծանոթանում էին և օգնում էին թագավորական ընտանիքին կողմնորոշվել։
Չարլզը և Թըրները մասնակցում են այգեգործական երեկույթի Վաշինգտոնում գտնվող Բրիտանական դեսպանատանը, 2026 թվականի ապրիլի 27-ին: | Ջուլիա Դեմարի Նիխինսոն/AP
Հմուտ այգեգործական երեկույթի կազմակերպիչ լինելը վկայում է Թըրների աշխատանքի հիմնական կողմերից մեկի մասին: Հնարավոր է՝ ավելի շատ, քան մյուս դիվանագետները, Միացյալ Նահանգներում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի դերը սոցիալական է: Մասամբ այդպես են նրանք տիրապետում իշխանությանը: Թըրների անձնական կյանքի մանտրաներից մեկը դեսպանատան կյանքում «եթե կասկածում եք, դուրս եկեք» է՝ ըստ նրա հետ խոսած անձի: Գաղափարն այն է, որ դուրս գաք, հանդիպեք մարդկանց և տեսնեք իրեր, այլ ոչ թե չափազանց շեղվեք տարբեր հանդիպումներից և գործընթացներից, որոնք կարող են խլել գլխավոր դիվանագետի ժամանակը։
Այս հոդվածի համար հարցազրույցի ենթարկված Վաշինգտոնի սոցիալական շրջանակի մի քանի վետերաններ նշել են, որ Թըրները և նրա կինը՝ Քլերը, համեմատաբար երիտասարդ զույգ են՝ մեծ էներգիայով։ Մասնավորապես, Քլերը զույգի ջանքերում կարևոր դեր է խաղացել Վաշինգտոնում կողմնորոշվելու գործում։ Նրան նկատել են ձեռքերը վեր բարձրացրած պարելիս, երբ Նելլին ելույթ էր ունենում Դոնալդ Թրամփ կրտսերի սոցիալական ակումբում կազմակերպված բացառիկ երեկույթի ժամանակ՝ «Թղթակիցների ընթրիքից» առաջ, ասել է ներկա գտնվող անձը։
Եթե Թըրների հասցեին քննադատություն կա, դա այն է, որ նա, հնարավոր է, մի փոքր չափազանց հարթ է։ «Ոմանք, հնարավոր է, նրան համարում են մի փոքր խորամանկ օպերատոր», – ասել է բրիտանացի դիվանագետը։ Նրա հետ աշխատած մեկ այլ անձ՝ նախկին բրիտանացի դիվանագետ, նրան անվանել է մի փոքր «քամելեոն» և դժվար է առանձնացնել։
Նա նաև գիտի, թե ինչպես թևքի տակ պահել որևէ հնարք։
2019 թվականի հունիսին Թըրները Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ ճանապարհորդում էր Լոնդոն՝ Ճապոնիայի Օսակա քաղաքում կայացած G20 գագաթնաժողովից։ Սա Մեյի վերջին արտասահմանյան ուղևորությունն էր որպես Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդ. նա արդեն հայտարարել էր հրաժարական տալու իր մտադրության մասին՝ Brexit-ի շարունակական խառնաշփոթի պատճառով, և վարչապետի թիմը ջին էր խմում և խաղաքարտեր էր խաղում կառավարական ինքնաթիռում։
Թըրները, որն այդ ժամանակ Մեյի ազգային անվտանգության գծով տեղակալ խորհրդականն էր, վերցրեց խաղաքարտերի տուփը և սկսեց ցուցադրել իր հմտությունը. վերցրու քարտը, մի՛ ցույց տուր նրան, խառնիր, մի քիչ էլ խաղա տուփով… Եվ հետո, վուալյա, Թըրները հաղթականորեն նույնականացրեց սկզբնական քարտը։
Հանդիսատեսի փոքր բազմությունը ծափահարում էր, ըստ ներկա երկու մարդկանց, իսկ Թըրները ողջունում էր բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում էին մոտակայքում։ Նա, հնարավոր է, ստիպված լինի կրկին օգտագործել այդ հմտությունները և մի փոքր կախարդանք կիրառել իր նոր առաջադրանքում։
