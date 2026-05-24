ԵՄ-ն կարծում էր, որ իր ապակարգավորման խաչակրաց արշավանքի համար փորձագետների կարիք չունի

Իրականությունն ապացուցում է, որ դա անհրաժեշտ է։
2025 թվականի սկզբին եվրոպացի դիվանագետների մի փոքր բանակի հրամայվեց վերաբացել ԵՄ տասնյակ օրենքներ և վերացնել այն ամենը, ինչը ընկերությունների համար ավելորդ թղթաբանություն էր ստեղծում։
Առաքելությունը հստակ էր. վերացնել ծանրաբեռնված կարգավորումները՝ ստեղծելու ավելի դինամիկ տնտեսություն, որը կարող է մրցակցել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ։
ԵՄ կառավարությունները, որոնք ավելի ու ավելի են մտահոգվում Եվրոպայի դանդաղ աճով, ցանկանում էին, որ դա արագ արվի։ Այսպիսով, երբ նրանք ստեղծեցին իրենց բյուրոկրատական խնդիրների դեմ պայքարի խումբը, որոշեցին հեռացնել փորձագետներին գործընթացից՝ կանխելու համար, որ տեխնիկական քննարկումները դանդաղեցնեն աշխատանքը։
Սակայն մեկուկես տարի անց դիվանագետները զգուշացնում են, որ ԵՄ օրենքների պարզեցումը կարող է արագ վերածվել վտանգավոր ապակարգավորման՝ առանց այդ փորձագետների առաջնորդության, հատկապես, երբ օրենքները անմիջականորեն ազդում են մարդու առողջության վրա։ Դրանից խուսափելու համար նրանք ասում են, որ գործընթացի յուրաքանչյուր քայլում հույսը դնում են փորձագետների վրա։
«Երբ [ԵՄ երկրները] որոշում կայացրին պարզեցնելու մասին, նրանք չհաշվի առան մարդու առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունը, և հիմա նրանք դանդաղորեն գիտակցում են դա», – ասաց ԵՄ մի դիվանագետ, ով, ինչպես այս պատմության մյուս մասնակիցները, անանուն մնաց՝ փակ դռների հետևում կայանալիք հանդիպումների մասին ազատորեն խոսելու համար։
Զրուցել ենք ԵՄ 10 տարբեր երկրների Խորհրդի 12 պաշտոնյաների հետ, որոնք անմիջականորեն տեղյակ են խմբի կազմավորման և պարզեցման ուղղությամբ աշխատողների մասին։ Նրանց պատկերացումները ցույց են տալիս, որ մի թիմ ճնշման տակ է՝ կայծակնային արագությամբ ազատվելու բյուրոկրատական քաշքշուկներից՝ առանց թուլացնելու ԵՄ օրենքները՝ ի վնաս շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության։
Առողջապահական և շրջակա միջավայրի ռիսկերը պարզ դարձան, երբ ԵՄ երկրները մանրակրկիտ ուսումնասիրեցին սննդամթերքի և կոսմետիկայի մեջ պարունակվող քիմիական նյութերի վերաբերյալ բարդ կանոնները մեղմացնելու երկու առանձին առաջարկներ, ինչը որոշ պատվիրակությունների դրդեց մանրամասն տեխնիկական բանակցություններ պահանջել ավելի զգայուն գործերի համար։
«Պարզեցման խումբը չի ստեղծվել նման տեխնիկական տարրերով զբաղվելու համար», – անցյալ տարվա հունվարին ասաց գյուղատնտեսական քաղաքականության ոլորտում աշխատող սլովակ դիվանագետ Լուկաշ Բադոն՝ անդրադառնալով թունաքիմիկատների կանոնների վերանայմանը։
Սա խոսում է այն փոխզիջման մասին, որը ԵՄ որոշում կայացնողները ստիպված են գտնել արագության և խստության միջև, քանի որ դաշինքը փորձում է ազատվել ավելորդ բյուրոկրատիայից՝ միաժամանակ պաշտպանելով իր կանոնակարգի հիմնական նպատակները։
Ծանր կարգավորումների չեղարկումը դարձել է ԵՄ-ի ջանքերի կենտրոնական կետը՝ վերականգնելու իր տնտեսությունը, այն բանից հետո, երբ բիզնեսները բազմիցս բողոքել են, որ չափազանց բյուրոկրատիան խեղդում է իրենց։
Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է 10 իրավական առաջարկ՝ դա իրականացնելու համար։ Առաջարկությունները, որոնք ԵՄ «փուչիկ» բառապաշարում հայտնի են որպես «համընդհանուր» փաթեթներ, վերաբացնում են գոյություն ունեցող օրենքները՝ սկսած պաշտպանությունից և ներդրումներից մինչև աղտոտում և թունաքիմիկատների օգտագործում, և առաջարկում են խոշոր կրճատումներ՝ վերացնելու ընկերությունների համար չափազանց ծանրաբեռնված համարվող ցանկացած պահանջ։
ԵՄ խորհրդում, որը ներկայացնում է Բրյուսելում գտնվող 27 կառավարություններին, երկրները նշանակել են նոր դիվանագետներ՝ առաջարկները վերանայելու համար, այլ ոչ թե նրանց, ովքեր սկզբնապես մշակել էին օրենքներ։ «Մեզ համար շատ կարևոր էր համոզվել, որ կարգավորման կարգավորման համար պատասխանատու անձինք նույնը չեն, ինչ կարգավորումը մշակողները, քանի որ հակառակ դեպքում նրանք երբեք չեն կարողանա կրճատել այն», – ասել է ԵՄ երկրորդ դիվանագետը։
Խումբը գտնվում է ԵՄ Խորհրդի ոչ պաշտոնական մարմնում, որը հայտնի է որպես «Անտիկի խումբ», որտեղ դիվանագետները աշխատում են ԵՄ դեսպանների հետ բարձր խաղադրույքներով քաղաքական թեմաների շուրջ: ԵՄ առաջնորդները «միշտ կոչ են արել ավելի պարզեցման, բայց նրանց երբեք չեն լսել իրենց ձայնը: Այսպիսով, այդ ընդհանուր թեմաներով, պարզեցման հետ աշխատելու համար առաջնորդները ստեղծել են իրենց սեփական տարածքը: Եվ այս տարածքը կոչվում է «Անտիկիի խումբ պարզեցման վերաբերյալ», – բացատրել է ԵՄ երրորդ դիվանագետը:
Խորհրդի կայքի համաձայն՝ խումբը մոտ 100 անգամ հանդիպել է այն բանից հետո, երբ Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրեց իր առաջին ընդհանուր փաստաթուղթը 2025 թվականի սկզբին: Նիստերը նախագահում է ԵՄ Խորհրդի ռոտացիոն նախագահությունը, որը ներկայումս վարում է Կիպրոսը:
Նրանց աշխատանքը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ շատ արդյունաբերության ներկայացուցիչներ պահանջում են, որ ԵՄ որոշում կայացնողները արագ ավարտեն պարզեցման աշխատանքները: «Մենք ողջունում ենք, որ Խորհուրդը պնդում է պարզեցման վրա, որը գերազանցում է Հանձնաժողովի սկզբնական [ամբողջական] առաջարկները», – ասաց Վոլֆգանգ Նիդերմարկը, Գերմանիայի արդյունաբերական ասոցիացիայի BDI գործադիր կառավարման խորհրդի անդամը։
«Ընկերությունները շտապ կարիք ունեն շոշափելի օգնության, որը ԵՄ-ն մինչ օրս չի կարողացել ապահովել։ Գործերի բարդությունը չպետք է լինի գործընթացը դանդաղեցնելու պատճառ, այլ պահանջում է քաղաքական առաջնահերթություն», – ավելացրեց նա։
Շտապեք
Հանձնաժողովը խոստացել է, որ կրճատումների այս գործընթացը ԵՄ տնտեսությանը տարեկան կխնայի մոտ 38 միլիարդ եվրո վարչական ծախսեր: ԵՄ առաջնորդները խնդրել են, որ բանակցողները մինչև տարեվերջ քննարկեն բոլոր առաջարկները:
Մի քանի պաշտոնյաներ նշել են, որ տեմպը և աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը աննախադեպ և մարտահրավերներով լի են: Այնուամենայնիվ, նրանք պնդում են, որ Խորհրդի կառուցվածքը, չնայած նախատեսված է Բրյուսելում կայանալիք հանդիպումները տեխնիկական քննարկումներով ծանրաբեռնելու համար, չի խանգարել նրանց անհրաժեշտության դեպքում փորձագիտական խորհրդատվություն փնտրել ազգային մայրաքաղաքներում:
Զրուցած ԵՄ հինգ դիվանագետները հաստատել են, որ խումբը հույսը դնում է ազգային փորձագետների մշտական ներդրման վրա՝ հաշվի առնելով որոշ ֆայլերի բարդությունը: «Մայրաքաղաքում գտնվող փորձագետներն իրականում նրանք են, որոնցից մենք մեծապես կախված ենք վերլուծելու, մեր ներդրումը տրամադրելու և մեր դիրքորոշումը պատրաստելու համար», – ասել է նրանցից մեկը:
Այնուամենայնիվ, պարզեցման ժամանակացույցի ժամանակային սահմանափակումները քիչ ժամանակ են տալիս երկարատև վերլուծությունների համար: Այդ հինգ դիվանագետներից երեքը նշել են, որ հաճախ իրենք ընդամենը մի քանի օր ունեն հանդիպումներից առաջ իրենցից ներդրում ստանալու համար, ինչը մեծացնում է ճնշումը:
Որոշ պատվիրակություններ իրենց կառավարություններից աջակցություն են խնդրում բոլոր առաջարկները ուսումնասիրելու համար: «Մենք աշնանը պարզեցման խմբում երկրորդ ներկայացուցիչ կավելացնենք՝ հաշվի առնելով աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը և ժամանակացույցի ճնշումը», – ասել է ԵՄ-ում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցչության խոսնակը։
Կիպրոսի նախագահությունը «ջանասիրաբար աշխատում է մի քանի պարզեցման փաթեթներ առաջ մղելու ուղղությամբ», – ասել է նախագահության խոսնակը՝ հավելելով, որ Antici-ի պարզեցման խմբում սահմանվել է «տեխնիկական մակարդակով հանդիպումների ինտենսիվ ժամանակացույց»։
«Քննարկվող թեմայի հիման վրա անդամ պետությունները կարող են ընտրել, թե որ փորձագետներն են ներկայացնում իրենց Antici ենթախմբում», – հավելել է խոսնակը։
Շատ արագ, թե՞ պարզապես ճիշտ
Մեզ հետ զրուցած դիվանագետներից շատերն ասում են, որ վստահ են, որ պարզեցումը կարող է իրականացվել և՛ արագ, և՛ ջանասիրաբար։
Սակայն, քանի որ առաջարկվող կրճատումներից շատերը ուղղված են բնապահպանական օրենքներին, պարզեցման գործընթացը լարվածություն է ստեղծել Եվրոպայի բնապահպանական նպատակների և արդյունաբերությունը վերակենդանացնելու նրա ձգտման միջև։
Քաղաքացիական հասարակության խմբերը մտահոգված են սրանով և մեղադրել են Հանձնաժողովին ժողովրդավարական օրենսդրական գործընթացը խաթարելու մեջ՝ պարզեցման առաջարկները շտապեցնելով՝ առանց պատշաճ ազդեցության գնահատումներ անցկացնելու թույլ տալու: Եվրոպական օմբուդսմենը նկատողություն է արել գործադիր իշխանությանը վատ կառավարման համար, քանի որ այն չի հարգել իր սեփական օրենսդրական ուղեցույցները՝ պարզեցման մի քանի օրինագծեր մշակելիս։
«Այս համալիր փաթեթների ալիքն ընդունվում է առանց պատշաճ ազդեցության գնահատման և Խորհրդի մակարդակով շատ սահմանափակ փորձագիտական ներդրումով, թուլացնելով շրջակա միջավայրի և հանրային առողջության չափանիշները, բայց նաև խաթարելով մեր ժողովրդավարական մոդելը», – ասել է Անաիս Բերտիեն, փաստաբան և Բրյուսելում ClientEarth-ի ղեկավարը։
Որոշ ընկերություններ նաև բողոքել են պարզեցման ֆայլերի մասին, որոնք ստեղծում են կարգավորիչ անորոշություն և լրացուցիչ ծախսեր իրենց համար։
ԵՄ ինստիտուտները մինչ այժմ համաձայնության են եկել 10 փաթեթներից չորսի վերաբերյալ: Խորհրդում ԵՄ երկրները համաձայնության են եկել ևս երեք առաջարկների ընդհանուր դիրքորոշման շուրջ՝ ամբողջությամբ և մեկ երրորդի մասով: Մնացած ֆայլերի վերաբերյալ աշխատանքները շարունակվում են, և Իռլանդիան, որը հուլիսին Կիպրոսից նախագահությունը կստանձնի, ստիպված կլինի դրանք առաջ մղել՝ տարեվերջյան վերջնաժամկետը պահպանելու համար։
