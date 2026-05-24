Դանիայի թագավորը վերանշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատար Ֆրեդերիկսենին՝ կառավարություն կազմելու համար

Լիբերալ «Վենստրե» կուսակցության ղեկավարը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ աջակողմյան կառավարություն կազմելու փորձերը ձախողվել են:
Դանիայի թագավորը շաբաթ օրը վերանշանակել է հեռացող վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենին՝ կառավարություն կազմելու բանակցությունները ղեկավարելու համար, մարտ ամսին անհաջող ընտրություններից հետո կոալիցիոն բանակցությունների երկու անհաջող փուլերից հետո։
«Ֆոլկետինգում մեծամասնություն ներկայացնող կուսակցությունները խորհուրդ են տվել, որ ժամանակավոր վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը նշանակվի կառավարություն կազմելու բանակցությունները ղեկավարելու համար», – ասվում է պալատի հայտարարության մեջ։
Ուրբաթ օրը լիբերալ «Վենստրե» կուսակցության ղեկավար Տրոելս Լունդ Պոուլսենը հայտարարել է, որ աջակողմյան կառավարություն կազմելու փորձերը ձախողվել են, քանի որ չափավորները չեն կարողացել աջակցել փոքրամասնության կոալիցիային։
Նա մայիսի 8-ին փոխարինել է Ֆրեդերիկսենին, ով սկզբնապես հանձնարարված էր կառավարություն կազմելու համար։
Պալատը հայտնել է, որ Ֆրեդերիկ X թագավորը խնդրել է Ֆրեդերիկսենին հետաքննել կառավարության ստեղծման հնարավորությունը, որին կմասնակցեն, ի թիվս այլոց, Սոցիալիստական ժողովրդական կուսակցությունը և սոցիալ-լիբերալ «Ռադիկալե Վենստրե»-ն։
Դանիական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Դանիայում կառավարություն ձևավորելու բանակցությունները շարունակվում են ռեկորդային երկար ժամանակահատվածում՝ ավելի քան 59 օր։
«Մենք կսկսենք վաղը և հաջորդ օրերին», – լրագրողներին ասել է Ֆրեդերիկսենը թագավորի հետ հանդիպումից հետո, ըստ դանիական DR հեռարձակողի։
Մարտի 24-ի ընտրություններում, որոնք խորհրդարանը խորապես պառակտեցին, ո՛չ ձախ, ո՛չ էլ աջ դաշինքը մեծամասնություն չստացան։
Ֆրեդերիկսենի սոցիալ-դեմոկրատները գրանցեցին իրենց ամենացածր միավորը 1903 թվականից ի վեր, բայց մնացին ամենամեծ կուսակցությունը։
Ավանդական ծայրահեղ աջ կուսակցությունը՝ Դանիայի ժողովրդական կուսակցությունը, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել քաղաքականության վրա 1990-ականների վերջից ի վեր, բայց անկում ապրեց 2022 թվականի ընտրություններում, ավելի քան եռապատկեց իր արդյունքը՝ ստանալով ձայների 9.1 տոկոսը։
Երեք հակամիգրացիոն խմբերը միասին հավաքել են 17%, ինչը կայուն ցուցանիշ է Դանիայի աջակողմյան պոպուլիստական կուսակցության համար վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում։
