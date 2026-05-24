ԵՄ-ն մերժում է Մեծ Բրիտանիայի առաջարկը ապրանքների միասնական շուկայի վերաբերյալ

Առաջարկը հնչում է այն ժամանակ, երբ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը խոստացել է կրկին իր երկիրը դնել Եվրոպայի սրտում։
Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ Բրյուսելը մերժել է Մեծ Բրիտանիայի առաջարկը՝ Եվրամիության հետ ապրանքների միասնական շուկա ստեղծելու վերաբերյալ։
ԵՄ-ն դաշինքից դուրս գալու օգտին քվեարկելուց գրեթե մեկ տասնամյակ անց ԵՄ-ն և Մեծ Բրիտանիան լայնորեն վերանայում են իրենց հարաբերությունները։ Առաջիկա շաբաթներին սպասվում է երկու կողմերի միջև կարևորագույն գագաթնաժողով։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության առաջարկը, որի մասին առաջին անգամ հաղորդել է «Գարդիան»-ը, կարծես թե ևս մեկ նշան է այն բանի, որ Մեծ Բրիտանիան վարչապետ Քիր Սթարմերի գլխավորությամբ ձգտում է զգալիորեն ավելի սերտ առևտրային կապեր հաստատել ԵՄ-ի հետ և պատրաստ է վերացնել նախկին կարմիր գծերը՝ դրան հասնելու համար։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը վերջերս խոստացել է իր երկիրը դնել «Եվրոպայի սրտում՝» աջակցությունը ամրապնդելու և իր հրաժարականի կոչերը մերժելու ջանքերի շրջանակներում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների տխուր արդյունքներից հետո։
Լոնդոնի նոր միասնական շուկայի առաջարկը ներկայացրել է Սթարմերի Brexit-ից հետո բանակցող Մայքլ Էլամը Բրյուսել կատարած վերջին այցելությունների ժամանակ, ըստ Guardian-ի և այլ բրիտանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների։ Հաղորդագրություններում նաև ասվում է, որ ԵՄ պաշտոնյաները մերժել են այդ գաղափարը։
BBC-ի հաղորդագրության համաձայն, որը հղում է կատարում ընթացող բանակցությունների մասին տեղեկացված ոլորտի ներկայացուցիչներին, ուշադրությունը, փոխարենը, տեղափոխվում է ԵՄ-ի և Մեծ Բրիտանիայի միջև առկա բանակցությունների մանրամասների քննարկման վրա։ Այդ բանակցությունները կներառեն սննդամթերքի, գյուղատնտեսության և էներգետիկայի առևտուրը։
Եվրոպական հանձնաժողովը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ չի մեկնաբանի լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները։ «ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա հաջորդ գագաթնաժողովի նախաշեմին մենք աշխատում ենք անցյալ տարվա համատեղ փոխըմբռնման հիմնական փաստաթղթերը ավարտելու ուղղությամբ», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակը։
«Մենք նաև տեսնում ենք համագործակցությունը խորացնելու հնարավորություն այնտեղ, որտեղ այն այժմ ամենաշատն է կարևոր», – հավելել է խոսնակը՝ հետագա համագործակցության հնարավորությունների համար հստակորեն նշելով պաշտպանությունը, Ուկրաինային աջակցությունը, նորարարությունը և անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարը։
