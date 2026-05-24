Շվեդիան աջակցում է Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի ուղուն, ասում է պաշտպանության նախարարը

ՊՐԱՀԱ — Շվեդիայի պաշտպանության նախարար Պոլ Ջոնսոնը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ Ուկրաինան պետք է ունենա ՆԱՏՕ-ին միանալու ուղի՝ պնդելով, որ Կիևի մարտական փորձություն անցած զինված ուժերը և արագ զարգացող պաշտպանական արդյունաբերությունը կամրապնդեն դաշինքը՝ չնայած որոշ անդամ երկրների դիմադրությանը։
Պրահայում GLOBSEC ֆորումի շրջանակներում Speakeasy-ում ելույթ ունենալով՝ Ջոնսոնն ասել է, որ Շվեդիան աջակցում է Ուկրաինայի՝ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ դառնալուն, հավելելով, որ Կիևին պետք է տրվի երկարաժամկետ եվրաատլանտյան հեռանկար։
«Բոլոր եվրոպական երկրները պետք է իրավունք ունենան անդամակցել ՆԱՏՕ-ին որպես այդպիսին, երբ համապատասխանեն պահանջներին», – ասել է Ջոնսոնը՝ հղում անելով ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությանը։ «Չպետք է լինի որևէ մեկը, ով վետո ունենա դրա դեմ։ Սա մեր դիրքորոշումն է»։
Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի ապագայի հարցը մնում է դաշինքի ներսում ամենազգայուն հարցերից մեկը։ Մի քանի դաշնակիցներ կողմ են Կիևի համար դուռը բաց պահելուն, մինչդեռ մյուսները վախենում են, որ չափազանց արագ քայլերը կարող են սրել Ռուսաստանի հետ լարվածությունը կամ ակտիվ պատերազմ ներմուծել ՆԱՏՕ։
Ջոնսոնը խոստովանեց, որ դաշնակիցների միջև կոնսենսուս չկա։ «Ես գիտակցում եմ, որ կան դաշնակիցներ, որոնք դեմ են դրան», – ասաց նա։ «Բայց եթե դուք ինձանից հարցնեք մեր դիրքորոշումը, դա մեր դիրքորոշումն է»։
Շվեդ նախարարը Ուկրաինան տեսնում է որպես Եվրոպայի ապագա անվտանգության ակտիվ։ Նա մատնանշեց Ուկրաինայի զինված ուժերի մասշտաբները, պատերազմական նորարարությունները և պաշտպանական արդյունաբերական կարողությունները՝ որպես երկիրը ՆԱՏՕ-ին մոտեցնելու պատճառներ։
«Եվրոպայում որտե՞ղ էլ կարող ենք գտնել 110 բրիգադ», – ասաց Ջոնսոնը։ «Եվրոպայում որտե՞ղ էլ կարող ենք գտնել Ուկրաինայի կողմից տրամադրված նորարարական համակարգը։ Որտե՞ղ էլ կարող ենք գտնել նաև արդյունաբերական կարողությունները»։
Ջոնսոնը նաև պնդեց, որ Ուկրաինայի պաշտպանական շուկան դարձել է Եվրոպայի ամենաարդյունավետներից մեկը՝ ասելով, որ Կիևը Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժումից հետո ապակարգավորել, մասնավորեցրել և բացել է մրցակցությունը՝ թույլ տալով նրան զարմանալի արագությամբ մեծացնել զենքի արտադրությունը։
