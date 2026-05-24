Փարիզի ահաբեկչությունների համակարգող Մոհամեդ Բաքկալիին բանտից ազատում տրամադրելու հետ կապված իրարանցում է առաջացել

2015 թվականի նոյեմբերին Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչություններն իրականացրած ահաբեկչական բջջի առանցքային անդամին թույլատրվել է բազմակի ժամանակավոր ազատազրկում և կարող է պայմանական ազատ արձակվել։
Մուհամեդ Բաքկալին 2022 թվականին ֆրանսիական դատարանի կողմից դատապարտվել է 30 տարվա ազատազրկման՝ Փարիզի «Բատակլան» թատրոնում զինված անձանց կողմից հարձակումների և քաղաքում մահապարտ ահաբեկիչների կողմից իրականացված հարձակումների համակարգմանը նպաստելու համար, որոնց հետևանքով զոհվել է 130 մարդ, իսկ վիրավորվել՝ հարյուրավոր մարդիկ։
Բաքկալին, որը 2018 թվականին արտահանձնվել է Բելգիային, Բելգիայում դատապարտվել է նաև 25 տարվա ազատազրկման՝ Ամստերդամից Փարիզ թռչող Thalys գնացքի վրա ևս մեկ հարձակում պլանավորելու համար։
Բելգիացի դատախազները ուրբաթ օրը «Ֆրանս Պրես» գործակալությանը հայտնել են, որ Բրյուսելի դատարանը որոշել է, որ Բաքքալիին կարող են ժամանակավորապես թույլատրել դուրս գալ Իտրեի կալանավայրից, որը 2002 թվականին բացված ամենաբարձր անվտանգության բանտ է։
Բրյուսելի դատախազությունը հայտարարել է, որ դատարանը որոշում է կայացրել՝ «չնայած մեղադրանքի կողմի առարկությանը», հավելելով, որ «մեղադրանքը բողոքարկման իրավունք չունի, ուստի որոշումը վերջնական է»։
«Այն իրականացնելը բանտի տնօրենի գործն է», – ասվում է հայտարարության մեջ։
«Le Monde»-ը հայտնել է, որ արձակուրդի ժամանակահատվածները նախնական քայլ են էլեկտրոնային հսկողության ներքո պայմանական վաղաժամկետ ազատման հնարավոր տրամադրման ուղղությամբ։
Որոշումը, որը թույլ է տալիս Բաքքալիին վեց անգամ դուրս գալ բանտից՝ յուրաքանչյուրը 36 ժամով, բացասական արձագանք է առաջացրել ինչպես Բելգիայում, այնպես էլ Ֆրանսիայում։
«Նրա բանտարկությունից ազատ արձակումները և պատժի մեկ երրորդը կրելուց հետո նրա հնարավոր առաջիկա ազատ արձակումը ապտակ են զոհերին, քննիչներին և ժողովրդավարությունների արդարադատությանը», – X-ում գրել է ֆրանսիացի փաստաբան և Ներքին անվտանգության վերաբերյալ մտորումների կենտրոնի նախագահ Տիբո դը Մոնբրիալը։
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցությունից Եվրախորհրդարանի անդամ Մաթյո Վալեն ասել է, որ դա «մեծ միջին մատ է ֆրանսիական արդարադատությանը և զոհերին»։
«Նրանք, ովքեր մասնակցում են այս ցանցերին, պետք է կրեն իրենց պատիժը ամբողջությամբ՝ առանց արտոնությունների», – ասել է նա։
Բելգիայում «Ռեֆորմիստական շարժում» կուսակցությունից խորհրդարանի անդամ Դենիս Դյուկարմը նմանեցրել է որոշումը «զոհերի հիշատակին և ընտանիքների ցավին մեջքը շրջելուն»։
«Ի՜նչ երկիր։ Ի՜նչ ամոթ», – հավելել է նա։
Ֆլամանդս Բելանգի պատգամավոր Ալեքսանդր վան Հոկեն ասել է, որ իր կուսակցությունը այժմ կներկայացնի օրինագիծ, որի նպատակն է ապահովել, որ «դատապարտված ահաբեկիչները այլևս չունենան ելքի թույլտվություն կամ բանտարկյալի արձակուրդ»։
Արդարադատության նախարար Աննելիս Վերլինդենը հայտարարել է, որ Բաքքալիին իր կալանավայրից դուրս գալու թույլտվություն տալու որոշումը կայացվել է «գործի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից» հետո և «շատ խիստ պայմաններով»։
Վերլինդենը հավելել է, որ Բաքքալիին նախկինում թույլատրվել է դուրս գալ, բայց ավելի կարճ ժամանակահատվածով։
