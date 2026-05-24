Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը այցելում է հարավային Իտալիայի «Կրակների երկիր»

Տերրա դեի Ֆուոչին, կամ կրակների երկիրը, հարավային Իտալիայի հսկայական տարածք է, որը տուժել է աղբի անօրինական թափումից, թաղումից և այրումից։
Շաբաթ օրը Կամպանիայի Աչերա քաղաքի Պիացցա Կալիպարիում մոտ 15,000 մարդ էր հավաքվել՝ Հռոմի պապ Լևոն XIV-ին դիմավորելու համար, քանի որ նա ժամանել էր մխիթարություն առաջարկելու տեղացիներին, որոնք հայտնի են որպես Տերրա դեի Ֆուոչի, կամ կրակների երկիր, որը հարավային Իտալիայի հսկայական տարածք է, որը տասնամյակներ շարունակ ավերվել է աղբի անօրինական թափումից, թաղումից և այրումից։
Հռոմի պապը, որին ժամանելուն պես դիմավորել էր վարչապետի գրասենյակի փոխնախարար Ալֆրեդո Մանտովանոն, նախընտրեց օրվա առաջին պահերը նվիրել նրանց, ովքեր մնացել էին տաճարի դրսում գերբնակեցման պատճառով, նախքան ներս մտնելը։
Այստեղ Հռոմի պապը հանդիպեց այն մարդկանց հարազատների հետ, ովքեր զոհվել են այդ տարածաշրջանում, որտեղ աճել են քաղցկեղի դեպքերը և ստորգետնյա ջրերի աղտոտման մակարդակը։
«Մի փոքր առաջ տաճարում ես հանդիպեցի աղտոտման զոհերի հարազատներին, որը վերջին տասնամյակներում, ցավոք, այս տարածքը հայտնի է դարձրել որպես «Terra dei Fuochi». արտահայտություն, որը արդարություն չի ցուցաբերում գոյություն ունեցող և շարունակվող բարու նկատմամբ, բայց որը, անշուշտ, նպաստել է հանցավոր գործունեության լրջության և այդ հանցագործությունների համար տեղ թողած անտարբերության լայն իրազեկվածության բարձրացմանը», – ավելի ուշ ասաց նա։
Մինչ տաճարից դուրս գալը, Հռոմի պապը կոչ արեց վերանայել ներկայիս տնտեսական և սոցիալական մոդելները՝ կոչ անելով ներկաներին փորձել վերագտնել համերաշխության և հողի նկատմամբ հարգանքի վրա կենտրոնացած արժեքները։
«Եկեք սովորենք հարուստ լինել այլ կերպ՝ ավելի ուշադիր լինելով հարաբերություններին, ավելի նպատակասլաց լինելով խթանելու ընդհանուր բարօրությունը, ավելի կապված լինելով տեղական տարածքին, ավելի երախտապարտ լինելով ընդունելու և ինտեգրելու նրանց, ովքեր գալիս են ապրելու մեր մեջ», – ասաց Հռոմի պապ Լեոնը։
Նա նաև հատուկ նշեց սոցիալական մարգինալացման հաղթահարման անհրաժեշտությունը՝ ասելով, որ ««Terra dei Fuochi» անվանումը վերաբերում է քաղաքների ծայրամասերում վառվող կրակներին, երբեմն եղբայրների և քույրերի փոքր, մերժված և մարգինալացված փոքրամասնությունների կողմից, որոնց քչերը գիտեն կամ գնահատում են»։
«Մարգինալացումը միշտ առաջացնում է անապահովություն. զառիթափ ճանապարհը մարգինալացման դեմ պայքարն է, ոչ թե մարգինալացվածների, ամբողջ շղթան կոտրելը, այլ ոչ թե միայն դրա վերջին օղակը խփելը», – շարունակեց նա։ «Դուք սա լավ գիտեք»։
Այնուհետև Հռոմի պապը ուղևորվեց դեպի Պիացցա Կալիպարի՝ իր ճանապարհորդության երկրորդ և վերջին կանգառը։
Նրան այնտեղ սպասում էին «Terra dei Fuochi»-ի 90 համայնքների քաղաքապետերը՝ հազարավոր քաղաքացիների և շրջակա միջավայրի քաղաքացիական կոմիտեների ներկայացուցիչների հետ միասին։
Հռոմի պապը նշեց, որ տեղական ղեկավարների և ընտանիքների համար իր հույսն այն է, որ տարածաշրջանի «կրակները» կարող են վերածվել նոր հոգևոր և սոցիալական էներգիայի։
«Այլևս ոչ թե կրակ, որը ոչնչացնում է, այլ կրակ, որը վերակենդանացնում և տաքացնում է, Հոգու կրակ, որը բոցավառում է հազարավոր և հազարավոր տղամարդկանց և կանանց, երեխաների և տարեցների սրտերն ու մտքերը և ոգեշնչում է հոգատարություն, մխիթարություն, ուշադրություն և անկեղծ սեր», – ասաց նա։
Համայնքի ցավին և վճռականությանը ձայն տվեցին եկեղեցու ներկայացուցիչները և տեղական պաշտոնյաները։
Ասերրայի եպիսկոպոս Մոնսինյոր Անտոնիո Դի Դոննան հիշեց տարածքի տասնամյակներ տևած փորձությունը՝ դառնությամբ հիշելով, թե ինչպես վերջերս իրավապահ մարմինները Կազերտայի տարածքում հայտնաբերեցին թունավոր թափոնների ևս մեկ անօրինական թափոն։
Անմիջապես դրանից հետո Ասերրայի քաղաքապետ Տիտո դ’Էրիկոն, խոսելով բոլոր ներկա քաղաքապետերի անունից, ընդգծեց ամբողջ բնակչության վճռականությունը՝ վերականգնելու իրենց ապագան և շնորհակալություն հայտնեց ազգային և տարածաշրջանային իշխանություններին իրենց աշխատանքի համար։
«Մեր տարածքը բարդ տարածք է՝ խորը վերքերով, որոնք պատճառվել են շահույթի ծառայած չարագործների կողմից։ Մենք կրում ենք աղտոտման տառապանքը, հրդեհների ողբերգությունը և ընտանիքների ցավը։ Վերքեր, որոնք պահանջում են արդարություն, ճշմարտություն և հոգատարություն։ Սակայն սա ոչ թե հրաժարականի, այլ քաղաքացիական դիմադրության և բարոյական փրկագնման երկիր է, որը ծարավ է խորը փոփոխությունների», – ասաց Դ’Էրիկոն։
