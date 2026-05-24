F-35 ինքնաթիռները ժամանեցին Լեհաստան՝ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը ամրապնդելու համար

ԱՄՆ F-35-ը թռիչք է կատարում ավիակիրից, փետրվար 2026:
Լեհաստանը ԱՄՆ-ից պատվիրել է 32 F-35 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ։
Լեհաստանն այս շաբաթ ԱՄՆ-ից ստացել է F-35 կործանիչների առաջին մատակարարումը՝ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի պաշտպանությունը ամրապնդելու ջանքերը խթանելու շրջանակներում։
Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը ողջունեց երեք ինքնաթիռներին ուրբաթ օրը Լասկի ավիաբազայում վայրէջք կատարելիս՝ ողջունելով նրանց, ովքեր նա անվանեց «լեհական երկնքի նոր պահապաններ»։
«Սրանք ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի առաջին 5-րդ սերնդի կործանիչներն են, որոնք կարող են հայտնաբերել սպառնալիքները, նախքան դրանք իրենք նկատվեն», – գրել է նա X-ում։
«Լեհաստանի համար սա ոչ միայն նոր սարքավորումներ են, այլև քայլ դեպի ժամանակակից ռազմաօդային ուժերի էլիտար համաշխարհային լիգա»։
Լեհաստանը ԱՄՆ-ից պատվիրել է 32 F-35 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ, որոնք կառուցվում են պաշտպանական կապալառու Lockheed Martin ընկերության կողմից։
Այս ինքնաթիռները համարվում են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների կողմից ներկայումս շահագործվող ամենաժամանակակից մարտական ինքնաթիռներից մեկը։
Եվրոպայում F-35-ները սպառազինության մեջ են Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Նորվեգիայի, Նիդեռլանդների, Բելգիայի, Իտալիայի և Դանիայի հետ։
Լեհաստանը 32 կործանիչ գնելու պայմանագիր է կնքել 2020 թվականին։ Բոլոր ինքնաթիռների մատակարարումները պետք է ավարտվեն մինչև 2030 թվականը։
