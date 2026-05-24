24/05/2026

EU – Armenia

F-35 ինքնաթիռները ժամանեցին Լեհաստան՝ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը ամրապնդելու համար

infomitk@gmail.com 24/05/2026 1 min read

ԱՄՆ F-35-ը թռիչք է կատարում ավիակիրից, փետրվար 2026:

Լեհաստանը ԱՄՆ-ից պատվիրել է 32 F-35 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ։

Լեհաստանն այս շաբաթ ԱՄՆ-ից ստացել է F-35 կործանիչների առաջին մատակարարումը՝ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի պաշտպանությունը ամրապնդելու ջանքերը խթանելու շրջանակներում։

Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը ողջունեց երեք ինքնաթիռներին ուրբաթ օրը Լասկի ավիաբազայում վայրէջք կատարելիս՝ ողջունելով նրանց, ովքեր նա անվանեց «լեհական երկնքի նոր պահապաններ»։

«Սրանք ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի առաջին 5-րդ սերնդի կործանիչներն են, որոնք կարող են հայտնաբերել սպառնալիքները, նախքան դրանք իրենք նկատվեն», – գրել է նա X-ում։

«Լեհաստանի համար սա ոչ միայն նոր սարքավորումներ են, այլև քայլ դեպի ժամանակակից ռազմաօդային ուժերի էլիտար համաշխարհային լիգա»։

Լեհաստանը ԱՄՆ-ից պատվիրել է 32 F-35 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ, որոնք կառուցվում են պաշտպանական կապալառու Lockheed Martin ընկերության կողմից։

Այս ինքնաթիռները համարվում են ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների կողմից ներկայումս շահագործվող ամենաժամանակակից մարտական ​​ինքնաթիռներից մեկը։

Եվրոպայում F-35-ները սպառազինության մեջ են Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Նորվեգիայի, Նիդեռլանդների, Բելգիայի, Իտալիայի և Դանիայի հետ։

Լեհաստանը 32 կործանիչ գնելու պայմանագիր է կնքել 2020 թվականին։ Բոլոր ինքնաթիռների մատակարարումները պետք է ավարտվեն մինչև 2030 թվականը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն մերժում է Մեծ Բրիտանիայի առաջարկը ապրանքների միասնական շուկայի վերաբերյալ

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինական ավիահարվածները հասնում են Ռուսաստանի էներգետիկ և արդյունաբերական օբյեկտներին

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինի անտառում հայտնաբերվել է 1.5 տոննա խորհրդային զինամթերք

24/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ելույթ է ունեցել Չինաստանում Հայաստանի մշակութային տարվա շրջանակում. Լուսանկարներ

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը գովազդում են պատերազմի ավարտի և Հորմուզի նեղուցի վերաբացման «մեծ մասամբ բանակցված» համաձայնագիրը

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դանիայի թագավորը վերանշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատար Ֆրեդերիկսենին՝ կառավարություն կազմելու համար

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն մերժում է Մեծ Բրիտանիայի առաջարկը ապրանքների միասնական շուկայի վերաբերյալ

24/05/2026 infomitk@gmail.com