Եվրոպան շտապում է Թրամփի համար ՆԱՏՕ-ն ցնցելու գործընթացը դժվարացնելու համար։ Եվրոպացի առաջնորդները փորձարկում են ՆԱՏՕ-ի նոր խնդրի լուծումները՝ ինչպես վարվել այնպիսի Ամերիկայի հետ, որը կարող է և՛ դաշինքը խարսխել, և՛ ցնցել այն։
ՊՐԱՀԱ — Եվրոպան փորձում է իրեն պաշտպանել Թրամփից։
Լեհաստանում ԱՄՆ զորքերի տեղակայման վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի քննադատությունը այս շաբաթ Պրահայում կայացած GLOBSEC ֆորումը վերածեց այն բանի նախադիտման, թե ինչպես է Եվրոպան աշխատում ՆԱՏՕ-ի գործունեությունը պահպանելու համար, նույնիսկ երբ Վաշինգտոնը դառնում է անորոշության աղբյուր։
«Մտածեք, թե որքան շփոթված են ռուսները», – կատակեց Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին Speakeasy-ում, այն բանից հետո, երբ նրան հարցրին, թե ինչպես կարող է Վարշավան պլանավորել Վաշինգտոնի տեղաշարժերը։
Սիկորսկին զորքերի հետ կապված միջադեպը անվանեց «որոշ թյուրիմացություններ», ասաց, որ «ամեն ինչ լավ է, որ լավ է ավարտվում» և Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններին հասցված վնասը որակեց որպես «պարզապես խոչընդոտ»։
Սակայն Վաշինգտոնի կողմից առաջացած փոխադարձ շփումները՝ սկսած պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթի անսպասելի որոշումից՝ չեղարկել Լեհաստան 4000 զորքերի տեղակայումը, որին հաջորդեց Թրամփի այս շաբաթվա շրջադարձը «Truth Social»-ում գրառման մեջ, Վարշավայում շատ վիրավորված զգացմունքներ թողեցին։
Ամերիկյան դիվանագիտական հեռագրի համաձայն՝ ԱՄՆ-ի հակասական ուղերձները նպաստեցին Լեհաստանում «մեծ քաղաքական և հոգեբանական ցնցման» առաջացմանը։
Եվրոպայում դասն այն է, որ Ամերիկան դեռևս կարևոր է մայրցամաքի պաշտպանության համար, բայց այժմ այն անկանխատեսելի է։
Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելը բողոքեց, որ խնդիրը «ոչ այնքան դուրսբերումն է, որքան տեղեկատվության պակասը»։
Նա ասաց, որ դաշնակիցները «նախկինում տեղեկացված էին» ԱՄՆ զորքերի թվի և ներկայության փոփոխությունների մասին, մինչդեռ Լեհաստանում տեղակայման դրամատիկ տեղաշարժերը, կարծես, հայտարարվել էին «առանց ՆԱՏՕ-ի հետ որևէ համակարգման»։
Նույնիսկ Լեհաստանի MAGA-ին միացած նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի օգնականները շփոթված էին արագ փոփոխություններից։
Լեհաստանի նախագահի պետքարտուղար Մարչին Պրժիդաչը Վաշինգտոնից ստացված հաղորդագրությունը անվանեց «քաոսային» և ընդգծեց, որ Լեհաստանը «այն տղաներն են, ովքեր կատարում են ՀՆԱ-ի 5 տոկոսը», նկատի ունենալով ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական ծախսերի նպատակը։
Լեհաստանը հետևել է ամերիկացիներին կողքին պահելու մոդելին՝ լինելով դաշինքի պաշտպանության ծախսերի առաջատարներից մեկը, խուսափելով քննադատել Թրամփի կողմից Իրանի դեմ սանձազերծված պատերազմը և գնելով տասնյակ միլիարդավոր դոլարների ամերիկյան զենք։ Սակայն նույնիսկ դա չի գնում Վաշինգտոնի հավատարմությունն ու կայունությունը։
Սա նախազգուշական է դարձնում հուլիսին Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովի կենտրոնական հարցը. արդյոք Եվրոպան պետք է համապատասխանի դաշինքի ղեկավար Մարկ Ռյուտեի պահանջներին՝ շարունակել ապավինել կարևորագույն ամերիկյան զենքի համակարգերին, թե՞ ավելի շատ դիմել սեփական հնարավորություններին։
Գերմանիան գործընկերների հետ համագործակցում է «Եվրոպայի համար նոր, ուժեղ պաշտպանական կարողություն» կառուցելու համար՝ միաժամանակ ընդունելով, որ Վաշինգտոնը ավելի ու ավելի է կենտրոնանում Չինաստանի և Հնդկա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի վրա, ասաց արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը։
Սակայն դա նաև լարվածություն է ստեղծում Եվրոպայում, քանի որ շատ երկրներ նախընտրում են ամերիկյան զենքի արագ գնումները՝ ռուսական սպառնալիքը զսպելու համար։
Շվեդիայի պաշտպանության նախարար Պոլ Ջոնսոնը զգուշացրել է ԵՄ պաշտպանական գնումների կանոններում «եվրոպական նախապատվություն» մտցնելու դեմ։
«Իմ պարտականությունն է, առաջին հերթին, զենքը հասցնել այս զինվորներին», – շաբաթ օրը ասել է Ջոնսոնը։ «Երբեմն դա կարող է լինել եվրոպացիներից, երբեմն՝ ամերիկացիներից կամ ինչ-որ տեղից՝ Ասիայից»։
Ջոնսոնի նախազգուշացումը հնչել է ԱՄՆ պետքարտուղարի՝ զենքի վերահսկողության հարցերով տեղակալ Թոմաս ԴիՆանոյի Լեհաստան, Ռումինիա և Էստոնիա կատարած այցից մի քանի շաբաթ անց։ Պետդեպարտամենտը հայտնել է, որ ԱՄՆ արդյունաբերության ներկայացուցիչների հետ Վարշավայում կայացած հանդիպումների ընթացքում քննարկումներ են եղել «ԵՄ պաշտպանական պրոտեկցիոնիզմի» և «Ամերիկան՝ առաջին հերթին զենքի փոխանցման ռազմավարության» վերաբերյալ։
Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Օանա Ցոյուն նույնպես սահմանել է զորքերի զինման և տեղական պաշտպանական արդյունաբերության զարգացման միջև հավասարակշռությունը։ «Տեղայնացումը շատ կարևոր էր, երկրում աշխատատեղերի ներդրումները շատ կարևոր էին», – շաբաթ օրը ասել է նա։
Սակայն Բուխարեստը նաև ցանկանում է «ստեղծել տարածք Միացյալ Նահանգների հետ փոխգործակցությունը առաջ մղելու համար», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Ռումինիայի գնումների ծրագիրը ներառում էր «ավելի քան 2 միլիարդ դոլար» ամերիկյան սարքավորումներ։
Ներքին շահերը համադրելու անհրաժեշտությունը՝ Թրամփի գլխավորած անկանխատեսելի ԱՄՆ-ին դաշինքին հավատարիմ պահելու դեմ, հավանաբար, Անկարայի համար հիմնական թեման կլինի։
