ԱՀԿ-ն հայտարարում է, որ Էբոլայի ռիսկը այժմ «շատ բարձր» է

infomitk@gmail.com 23/05/2026

ԱՀԿ-ի ղեկավար Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ հիվանդության գլոբալ ռիսկը մնում է ցածր։

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետությունում Էբոլայի բռնկման հանրային առողջության ռիսկը «բարձր»-ից բարձրացրել է «շատ բարձր»։

Ուրբաթ օրը գործակալության ղեկավար Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը հայտնել է, որ երկրում մինչ այժմ հաստատվել է 82 դեպք, որոնցից յոթը մահացել են։

«Սակայն մենք գիտենք, որ Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետությունում համաճարակը շատ ավելի մեծ է», – ասել է Գեբրեյեսուսը՝ հավելելով, որ կա մոտ 750 կասկածելի դեպք և 177 կասկածելի մահ։

Գլխավոր տնօրենը նշել է, որ հիվանդության գլոբալ ռիսկը մնում է ցածր։

Բռնկումը առաջացել է հազվագյուտ Բունդիբուգյո վիրուսից, որի դեմ ապացուցված պատվաստանյութ չկա։ Այն նաև տարածվել է հարևան Ուգանդայում, որտեղ հաստատվել է երկու դեպք և մեկ մահ։

Հաստատվել է, որ Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետությունում աշխատող ԱՄՆ քաղաքացի վարակվել է հիվանդությամբ և այս շաբաթվա սկզբին տեղափոխվել է Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոց՝ բուժման համար։

Հիվանդանոցը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ տղամարդը «ծանրորեն թուլացած» է, բայց ծանր վիճակում չէ։

«Քանի որ հիվանդության ընթացքը կարող է փոխվել, նա շարունակում է մնալ ուշադիր հսկողության տակ և բուժում է ստանում։ Նրան խնամում են մասնագիտացված մեկուսացման բաժանմունքի բարձր անվտանգության գոտում», – ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Թեդրոսը նշել է, որ ԱՀԿ-ն նաև տեղյակ է այն հաղորդագրությունների մասին, որ Չեխիա է տեղափոխվել բարձր ռիսկի կապ ունեցող ԱՄՆ մեկ այլ քաղաքացի։

Նիդեռլանդներում Ռադբուդի համալսարանական հիվանդանոցը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ ընդունել է Էբոլայի «ցածր կասկածանքով» հիվանդի և նրան մեկուսացրել է ախտորոշիչ թեստերի արդյունքների սպասման համար։

Էբոլան ծանր և մահացու հիվանդություն է, որն առաջին անգամ հայտնաբերվել է 1976 թվականին։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների տվյալներով՝ Էբոլայի դեպքերի մինչև 90%-ը մահացու է։ Ախտանիշները կարող են ներառել ջերմություն, թուլություն, լուծ և փսխում։

