ԵՄ-ն երբեք չի լինի չեզոք միջնորդ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև. Կալլաս

Բարձրագույն ներկայացուցիչը մերժել է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների համար հատուկ ներկայացուցչի շուրջ աղմուկը՝ պնդելով, որ ԵՄ-ն «երբեք» չի լինի չեզոք միջնորդ Մոսկվայի և Կիևի միջև: «Մենք հստակորեն եղել ենք Ուկրաինայի կողքին», – ասել է նա։
Եվրամիությունը չի փորձի միջնորդել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև և ոչ էլ փորձել փոխարինել Միացյալ Նահանգներին խաղաղության գործընթացում, ասել է Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը այն բանի շուրջ շարունակվող բանավեճի ֆոնին, թե արդյոք դաշինքը պետք է նշանակի հատուկ ներկայացուցիչ։
Այս թեժ հարցը, որը կտրուկ բաժանել է անդամ պետություններին և բորբոքել է հավանական թեկնածուների վերաբերյալ ինտենսիվ շահարկումներ, օրակարգի գլխավոր թեման էր հինգշաբթի օրը Կիպրոսի Լեմեսոս քաղաքում կայացած արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ։
«Մեկ բան շատ պարզ է. Եվրոպան երբեք չի լինի չեզոք միջնորդ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, քանի որ մենք Ուկրաինայի կողքին ենք և պաշտպանում ենք մեր սեփական անվտանգության շահերը», – ասել է Կալլասը հանդիպման ավարտին։
«Մենք չենք կարող չեզոք լինել՝ նրանց հետ հավասար վերաբերվելով, քանի որ մենք հստակորեն եղել ենք Ուկրաինայի կողքին։
Նա պնդում էր, որ Ուկրաինան ԵՄ-ի կարիքն ունի՝ բանակցությունները վերահավասարակշռելու և ռուսական կողմից զիջումներ կորզելու համար։
ԱՄՆ-ի գլխավորած գործընթացը սառեցված է Մերձավոր Արևելքում հակամարտության սկսվելուց ի վեր, որն ամբողջությամբ կլանել է Սպիտակ տան դիվանագիտական էներգիան և Ուկրաինային թողել է մի կողմում։ Սակայն լճացումը չի նշանակում, որ ԵՄ-ն պարզապես կտեղափոխվի ԱՄՆ-ի տեղը։
«Մեր բոլոր ջանքերը պետք է լրացնեն ԱՄՆ ջանքերը։ «Եվ նախարարները նույնպես շատ հստակ էին այս հարցում», – բացատրեց Կալլասը։
«Մենք չենք գալիս Միացյալ Նահանգների փոխարեն, այլ իրականում լուծում ենք այն խնդիրները, որոնք նրանք չեն քննարկել այս բանակցություններում»։
Կիևը գնալով ավելի է հիասթափվում բանակցությունների փակուղուց և հրապարակավ կոչ է անում եվրոպացիներին ընդունել գործնական մոտեցում։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Շիիբան, որը մեկնել էր Կիպրոս հանդիպմանը, ասել է, որ ԵՄ-ն պետք է կենտրոնանա «ճշգրիտ, իրագործելի քայլերի» վրա, ինչպիսիք են Զապորոժյեի ատոմակայանի ապառազմականացումը և մարդասիրական միջանցքների ստեղծումը։
«Մենք կարիք չունենք սկսելու ջանքերը ղեկավարող անձի կամ խմբի ընտրությունից», – ասել է նա։ «Մենք պետք է պարզաբանենք մանդատը, և այն պետք է ներկայացնի մեկ միասնական եվրոպական ձայն»։
Հուզմունքի մեջ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ենթադրել է, որ խաղաղության գործընթացը կարող է շուտով վերսկսվել շաբաթներ տևած անգործությունից հետո։
«ԱՄՆ-ն պատրաստ է և պատրաստ է օգնել անել այն ամենը, ինչ կարող ենք՝ այս պատերազմի ավարտը հեշտացնելու համար, և հուսով ենք, որ հնարավորությունը որոշ պահի կներկայացվի»։ Ռուբիոն ասաց։
Զիջումներ և կարմիր գծեր
Հինգշաբթի օրը Կիպրոսում կայացած հավաքը զգալիորեն մեղմացրեց Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցություններ վարելու համար ԵՄ հատուկ դեսպան նշանակելու հեռանկարի շուրջ աղմուկը։
Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագին և Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը նրանց թվում են, ովքեր առաջարկվել են բարձր ռիսկային պաշտոնի համար։
Փոխարենը, Կալլասն ասաց, որ ԵՄ-ն պետք է կենտրոնանա ընդհանուր դիրքորոշում ձևակերպելու վրա, որը կսահմանի այն զիջումները, որոնք Ռուսաստանը պետք է անի բանակցությունների սեղանի շուրջ, պայմանները, որոնք պետք է կատարվեն և կարմիր գծերը, որոնք չպետք է հատվեն։
Դրանք կներառեն Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքների չճանաչումը, դիվերսիոն գործողությունների, կիբեռհարձակումների, ընտրություններին միջամտության և օդային տարածքի խախտումների դադարեցումը, փոխհատուցումների վճարումը, առևանգված ուկրաինացի երեխաների վերադարձը, լրագրողների ազատ արձակումը և ռուսական զորքերի դուրսբերումը Վրաստանից և Մոլդովայից։
Կալլասն ասաց, որ Ռուսաստանի վերազինման կարողության սահմանափակումները նույնպես պետք է քննարկվեն, հատկապես, եթե խաղաղության համաձայնագիրը սահմանափակի ուկրաինական բանակի չափը, ինչպես նախորդ… նախագծերը ակնարկվում են։
Գերագույն ներկայացուցիչը զիջումները ամփոփել է գաղտնի փաստաթղթում, որը քննարկվում է փետրվարից ի վեր և շարունակում է թարմացվել։ Հստակ չէ, թե արդյոք 27 անդամ պետությունները երբևէ միաձայն կհաստատեն փաստաթուղթը։
Զրույցի հետևում կանգնած է Ուկրաինայի քաղաքացիական տարածքների անդադար ռուսական ռմբակոծությունը։ Անցյալ շաբաթավերջին Ռուսաստանը լայնածավալ հարձակում սկսեց Կիևի վրա՝ ոչնչացնելով բնակելի շենքեր, սուպերմարկետներ, էներգետիկ օբյեկտներ և նույնիսկ Չեռնոբիլի թանգարանը։
Մահացու հարձակմանը հաջորդեց Կրեմլի նախազգուշացումը, որ օտարերկրյա քաղաքացիները, դիվանագետները և միջազգային կազմակերպությունները պետք է լքեն Կիևը «հնարավորինս շուտ»։
ԵՄ երկրները կանչեր են ուղարկել՝ բողոքելով այն բանի դեմ, ինչը նրանք ընկալել են որպես սպառնալիք։
«Պատերազմի դինամիկան փոխվում է Ուկրաինայի օգտին։ Ռուսաստանը հետ է մնում ռազմական, տնտեսական, բայց նաև դիվանագիտական առումով։ Սակայն, ինչպես ցույց տվեցին Կիևի վրա վերջին հարվածները, Ռուսաստանը դեռևս իրական հետաքրքրություն չի ցուցաբերում խաղաղության նկատմամբ», – ասաց Կալլասը։
«Կիևում օտարերկրյա դիվանագետներին սպանելու Մոսկվայի ուղղակի սպառնալիքը ռազմական հանցագործության հրապարակային հայտարարություն է»։
