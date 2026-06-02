02/06/2026

EU – Armenia

Երևանում բազմաբնակարանային շենքի 4-րդ հարկից աշխատակիցը վայր է ընկել ու մաhացել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

Այսօր՝ հունիսի 2-ին, հերթական ողբերգական դեպքն է տեղի ունեցել Երևանում կառուցվող էլիտար բազմաբնակարանային շենքում։

Ժամը 15:00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Նոր Նորք վարչական շրջանի Գյուրջյան փողոցի 14/1 նոր կառուցվող էլիտար շենքի շինհրապարակում դի կա։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի հերթապահ խումբը՝ բաժնի պետ Արտաշես Մուշեղյանի գլխավորությամբ։

Իրավապահները պարզել են, որ մահացածը նշված շինհրապարակում աշխատող՝ Արարատի մարզի բնակիչ 34-ամյա Սարգիս Ս.-ն է, ով, ըստ նախնական տեղեկությունների, էլիտար կառուցվող շենքի 4-րդ հարկից վայր է ընկել։

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ կառուցվող էլիտար շենքում բացակայում էր ցուցանակը, թե ով է կառուցապատողը, ով է պատվիրատուն, երբ է սկսվել և երբ է ավարտվելու շինարարությունը, մինչդեռ օրենքի պահանջն է, որ ցուցանակը պետք է լինի։

Այսօր սա երկրորդ դեպքն է, երբ նոր կառուցվող շենքի շինհրապարակում ողբերգական դեպք է տեղի ունենում։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Մասիսում, բետոնե ծածկի փլուզման հետևանքով կա 1 զnh, 2 վիրավnր. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատմական, կոշտ փոփոխություն ԵՄ միգրացիոն քաղաքականության մեջ

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կանաչ լույս է սփռում վիճահարույց վերադարձի կենտրոնների վրա՝ «ամենախիստ» նոր միգրացիոն օրենքում

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com